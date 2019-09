Päijät-Hämeessä väläytellään lähiklinikoiden lakkautusta – hallitus haluaa uudenlaisia sote-keskuksia koko maahan 

Lähiklinikka Ahtialassa on rakennettu vuonna 1996.

Petri Niemi/Yle

Terveyskeskusten määrä on Suomessa viime vuosina vähentynyt noin 130:een.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suunnittelee perusterveydenhuollon palveluiden tehostamista.

Yhtymähallitus päätti maanantaina, että palveluverkkoselvitys laitetaan kuntiin lausuntokierrokselle ja yhtymän virkamiehet käyvät tarvittavat keskustelut kuntien kanssa.

Esitys on jo herättänyt vilkasta keskustelua. Padasjokelaiset luovuttivat maanantaina hyvinvointiyhtymän hallitukselle noin 2 400 kuntalaisen allekirjoittaman vetoomuksen sote-palveluiden säilyttämisen puolesta.

Suunnitelma viiden laajan sosiaali- ja terveysaseman luomisesta maakuntaan tarkoittaisi Padasjoen terveysaseman muuttumista kokonaan hoitajavetoiseksi.

Selvitys ehdottaa myös, että lähiklinikat Launeella ja Ahtialassa lakkautetaan ja palvelut keskitetään kaupunginsairaalaan.

Arja Korhonen on muuttanut Lahteen muutama kuukausi sitten. Hän hakee palveluita lähiklinikalta Ahtialasta nyt toista kertaa. Klinikalla toimii vastaanottojen lisäksi muun muassa laboratorio ja neuvolapalveluita.

– Täällä on ammattitaitoista ja nopeaa palvelua. Asun alle puolen kilometrin päässä. Palvelun siirtosuunnitelma vähän järkyttää. Pelkään, että jatkossa olisi aina eri lääkärit ja hoitajat diagnoosien kanssa tekemisissä.

Lahtelainen Arja Korhonen kulkee lähiklinikalleen kävellen tai pyöräillen. Petri Niemi/Yle

Entistä laajemmat sote-keskukset tulossa koko maahan

Sote-palveluverkon tarkastelu ja muutospaineet koskettavat koko maata, kun ihmisten muutto kaupunkeihin on ollut nopeaa ja myös tyhjentyvillä seuduilla on mietittävä, miten palvelut järjestetään.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 130 terveyskeskusta, joilla on vaihteleva määrä terveysasemia. Määrä on viime vuosina vähentynyt muun muassa kuntayhtymien lisäännyttyä.

Hallitus (siirryt toiseen palveluun)haluaa maahan uudenlaisia ja laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Erilaisia sote-palveluita kasataan jatkossa yhden katon alle entistä enemmän.

– Nykytilanteeseen ei pidä jäädä makaamaan, mutta pitää saada tietoa, miten maakuntasote toteutuu. Maakunnissa kaivataan tietoa muun muassa siitä, miten rahoitus järjestetään ja miten rahoituksen kannustavuus esimerkiksi terveyden edistämisessä käytännössä ratkaistaan, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Päijät-Hämeessä sote-verkon muutossuunnitelma palaa kuntalausuntojen jälkeen hyvinvointiyhtymän halliltuksen päätettäväksi mahdollisesti vielä loppuvuoden aikana.

Parkkipaikkojen riittävyys huolestuttaa

Riitta Tiihosta Ahtialan lähiklinikan mahdollinen lakkautus suututtaa. Hän asui Ahtialassa yli 30 vuotta, ennen kuin muutti miehensä kanssa kaupungin keskustaan puolitoista vuotta sitten.

– Mieheni on kaupunginsairaalan asiakas, mutta itse haluan edelleen käydä täällä. Palvelu pelaa hyvin ja täällä on parkkipaikkoja. Se on yksi ihan hirveän iso asia tällaiselle huonolle autoilijalle kuin minäkin. Siellä keskustassa ei ole paikkoja.

Hiljattain remontoidun kaupunginsairaalan pysäköintipaikat ovat jo nyt tiukassa.

– Kyllähän Lahden keskustassa on aika paljon parkkitaloja ja muita, missä on parkkitilaa, mutta parkkipaikat aivan kaupunginsairaalan lähellä ovat täysiä jo nytkin, sanoo toimialajohtaja ja vastaava lääkäri Juhani Sand Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Sand laskee, että kaupunginsairaalassa on noin 110 000 käyntiä vuodessa ja Launeen ja Ahtialan lähiklinikoilla yhteensä runsaat 50 000 käyntiä vuodessa. Tällaisen liikenteen siirtyminen lähiklinikoilta kaupunginsairaalaan vaatisi varmasti myös parkkipaikkojen arviointia.

Etelä Suomen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että yksi ratkaisu voisi olla Sairaalanmäen alle rakennettava pysäköintilaitos. Rakennusyhtiö NCC kaavailee lähelle kaupunginsairaalaa kerrostaloja, ja on käynyt keskusteluja pysäköintilaitoksesta kaupungin kanssa. Päätöksiä ei ole vielä tehty.

Lahtelainen Riitta Tiihonen ihmettelee, miksi lähiklinikoita uhkaa lakkautus.

Yhdenvertaisempaa palvelua lahtelaisille

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja ja vastaava lääkäri Juhani Sand näkee lähiklinikoiden lakkautussuunnitelmat osana isompaa kokonaisuutta.

– Yritetään kerätä hajallaan olevia asiota yhden katon alle (kaupunginsairaalaan), missä jokainen saa myös yhdenmukaiset tukipalvelut kuten kuvantamis- ja laboratoriopalvelut. Jos tätä suunnitelmaa ei toteuteta, epätasa-arvoinen malli Lahdessa jatkuu eli on eritasoisia palveluita sen mukaan, missä sattuu asumaan.

Lähiklinikoiden lakkautus toisi Sandin mukaan myös ainakin satojen tuhansien eurojen säästöjä kiinteistökuluihin.

– Kyse ei ole kuitenkaan pelkistä toimitilojen seinistä, vaan toimintatapa muuttuisi myös samalla. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden ja omahoidon lisäämistä niille, joille se sopii. Samalla otamme entistä parempaa koppia heistä, jotka tarvitsevat paljon apua.