Suomen kansalaisia jäänyt jumiin Turkkiin: Lyhyt lomamatka saattaa muuttua pitkäksi kotiarestiksi

Turkin viranomaiset eivät tunnusta Suomen kansalaisuutta esimerkiksi rikosepäilyjen yhteydessä, jos henkilö on myös Turkin kansalainen. Tämä rajoittaa Suomen ulkoministeriön mahdollisuuksia avustaa pulaan joutuneita kaksoiskansalaisia. Yle

Ylen eri lähteistä saamien tietojen mukaan Turkki on epäselvin perustein estänyt Suomen kansalaisia poistumasta maasta. Pulaan joutuneet henkilöt ovat kaksoiskansalaisia, eli heillä on myös Turkin kansalaisuus. Ongelmat näyttävät alkaneen vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen.

Ulkoministeriö vahvistaa, että kaksoiskansalaisia koskevia maastapoistumisrajoituksia on ollut viime vuosina, mutta ei ota kantaa ongelmiin joutuneiden tarkkaan lukumäärään tai syihin.

– Näitä suomalaisia koskevia tapauksia on ollut muutamia. Tapausten tarkempaa lukumäärää en voi kommentoida, sanoo ulkoministeriön konsuliyksikön päällikkö Antti Putkonen.

Ulkoministeriö muistuttaa matkustustiedotteessaan kaksoiskansalaisia siitä, että Turkki ei huomioi Suomen kansalaisuutta, eli Suomen mahdollisuudet auttaa ovat hyvin rajalliset.

– Totta kai he ovat meidän näkökulmastamme Suomen kansalaisia ja yritämme heitä avustaa. Heillä on kuitenkin myös Turkin kansalaisuus ja paikalliset viranomaiset voivat kohdella heitä pelkästään Turkin kansalaisina, Putkonen sanoo.

"Tykkäykset voivat johtaa rikostutkintaan"

Myös jotkut muut maat Euroopassa ovat kertoneet, että lomalle Turkkiin lähteneitä turkkilaistaustaisia kansalaisia on estetty palaamasta kotiin. Saksan ulkoministeriö varoittaa (siirryt toiseen palveluun), että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esitetyt mielipiteet voivat johtaa ongelmiin. Varoituksen mukaan jopa tykkäys tai yksittäisen uutisen jakaminen voi johtaa ikäviin seurauksiin.

Turkissa annettujen maastapoistumiskieltojen taustalla on usein ollut Turkin oloja tai presidentti Recep Tayyip Erdoğania arvostelevien päivitysten julkaiseminen sosiaalisessa mediassa. Arvostelu saatetaan tulkita rikokseksi, mikä johtaa esitutkintaan ja mahdollisesti oikeudenkäyntiin.

Julkisuuteen tulleissa tapauksissa ihmisiä on lisäksi epäilty Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n (siirryt toiseen palveluun) tai vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytetyn Fethullah Gülenin tukemisesta.

Tapahtumien kulku on ollut samanlainen useissa tapauksissa. Ongelmat ovat ilmenneet passintarkastuksessa, joko maahan saapumisen yhteydessä tai kun henkilö jo on ollut poistumassa Turkista. Vaikeuksiin joutuneet henkilöt ovat joissakin tapauksissa jääneet jumiin Turkkiin useiksi kuukausiksi.

Taustalla myös ilmiantoja Suomesta

Suomesta on myös lähetetty yksittäisiä ilmiantoja Turkkiin. On kuitenkin epäselvää missä määrin tämä on organisoitua ja onko esimerkiksi Turkin suurlähetystö tai Turkkia lähellä olevat järjestöt mukana toiminnassa.

Ainakin yksi Turkkiin matkustanut henkilö on aiemmin otettu kiinni lyhyeksi aikaa Suomesta lähetetyn ilmiannon perusteella. Tiettävästi muutama muu turkkilaistaustainen Suomen kansalainen on joutunut vaikeuksiin ilmiantojen takia.

Myös kiinniotettuja on painostettu ilmiantamaan toisia turkkilaisia. Turkissa käynnissä olevan oikeudenkäynnin asiakirjojen joukosta löytyy kuulustelupöytäkirja, jossa kiinniotettu turkkilaistaustainen helsinkiläismies ilmiantaa useita Suomessa asuvia "terrorismista".

Turkissa kymmeniä Saksan kansalaisia jumissa

Samantyyppiset ongelmat koskevat useiden maiden (siirryt toiseen palveluun) kansalaisia.

Elokuun lopulla Saksan liittopäiville annetussa tiedonannossa Saksan ulkoministeriö kertoi, (siirryt toiseen palveluun) että Turkin vankiloissa on 62 Saksan kansalaista. Turkissa on jumissa kotiarestia muistuttavissa oloissa 38 Saksan kansalaista. Maastapoistumiskieltoon määrätyt joutuvat ilmoittautumaan säännöllisesti poliisiasemalle, kerran tai kaksi viikossa.

Saksan ulkoministeriön tiedoista ei käy ilmi mistä kiinniotettuja ja kotiarestiin määrättyjä epäillään. Saksalaisten lehtitietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun)osassa tapauksista kyse on Turkin hallitusta arvostelevista kannanotoista sosiaalisessa mediassa.

Turkin tiedetään keräävän tietoja (siirryt toiseen palveluun)ulkomailla asuvista turkkilaisista, joten on mahdollista, että viranomaisilla on tietoja myös mielenosoituksista, joissa on arvosteltu Turkkia.

