Katso lista ammattilaisista, joista on ylitarjontaa – sihteereitä, toimittajia ja käsityöläisiä liikaa

Yleissihteereistä on kaikkein eniten ylitarjontaa.

Yleissihteereistä on kaikkein eniten ylitarjontaa. Ismo Pekkarinen / AOP

Pulaa puolestaan on sosiaalityön erityisasiantuntijoista, lastentarhanopettajista, siivoojista, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista.

Media-alan murros näkyy tuoreessa ammattibarometrissä (siirryt toiseen palveluun): ylitarjontalistalle ovat joutuneet muun muassa toimittajat, graafiset suunnittelijat, painajat ja painopinnanvalmistajat.

Kaikkein huonoin tilanne on kuitenkin yleissihteereillä, jotka keikkuvat listalla ykkösenä. Myös johdon sihteereistä ja osastosihteereistä on ylitarjontaa. Listalla on lisäksi liuta käsityöläisiä.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Barometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Barometri listaa myös ammattilaisia, joista on suurin pula. Tuo luettelo painottuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Huutava pula on sosiaalityön erityisasiantuntijoista, lastentarhanopettajista sekä kuulontutkijoista ja puheterapeutista. Myös toimisto- ja laitossiivojilla on loistava työmarkkinatilanne.

Pulaa on myös lääkäreistä, sairaanhoitajista, lähihoitajista ja psykologeista.

Heitä on liikaa, TOP 15

Yleissihteerit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Graafiset- ja multimediasuunnittelijat Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat Käytön tukihenkilöt Toimittajat Johdon sihteerit ja osastosihteerit Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntija Huonekalupuusepät ym. Painajat Painopinnanvalmistajat Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Konepuusepät Kirjastotyöntekijät Tuote- ja vaatesuunnittelijat

Heistä on pulaa, TOP 15

Sosiaalityön erityisasiantuntijat Lastentarhanopettajat Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Kuulontutkijat ja puheterapeutit Yleislääkärit Ylilääkärit ja erikoislääkärit Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Lähihoitajat Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Myyntiedustajat Hammaslääkärit Erityisopettajat Psykologit Kotiapulaiset ja -siivoojat

Barometristä voi nähdä työvoimatarjonnan myös alueittain (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Työvoimapula on iskenyt yhä useampaan ammattiin – katso taulukosta ne työt, joihin tekijöitä kaivataan kipeimmin

Ovatko 10 tunnin työpäivät yksi ratkaisu hoitoalan työvoimapulaan? Asiaa tutkitaan, jotta kotihoidon työolot saadaan houkuttelevammiksi

Valtiovarainministeri Lintilä: Työvoimapula vaatii lisää maahanmuuttoa – "Kymmenen vuoden aikana puolet valtiolta eläköityy"

Pirullinen ongelma riivaa sote-yhtymää: työvoimapula iski miljoonasäästöjen kanssa samaan aikaan

Ekonomisti huolissaan kasvavasta työvoimapulasta – Lukijat kertovat, mikä saisi heidät muuttamaan työn perässä tai kouluttautumaan uuteen ammattiin