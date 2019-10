Meri-Porin pigmenttitehtaalta irtisanotut työllistyneet hyvin – "Tilanne on kaiken kaikkiaan äärimmäisen hyvä"

Venatorin Meri-Porin pigmenttitehtaalta irtisanotut ovat saaneet hyvin töitä. Osa on aloittanut opiskelun tai ryhtynyt yrittäjiksi. Uusia työpaikkoja on löytynyt pääasiassa Satakunnan alueelta.

Satakunnan TE-keskuksen mukaan syyskuun alussa työttömänä oli vain noin 60 tehtaalta irtisanottua.

– Tilanne on kaiken kaikkiaan äärimmäisen hyvä. Olen positiivisesti yllättynyt. Takana on koko yhteistyöryhmän kova työ. Erityisesti hattua täytyy nostaa tehtaan luottamushenkilöille ja HR-yksikölle, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana, kiittelee muutosturva-asiantuntija Juri Raikkerus Satakunnan TE-toimistosta.

– Venatorilaisilla on pitkä työkokemus ja he ovat tottuneet tekemään töitä, se on heille eduksi. Heillä on myös motivaatio uuden oppimiseen nopeastikin kohdallaan.

Tehdas suljetaan vuonna 2021

Venator ilmoitti noin vuosi sitten sulkevansa titaanidioksisdia valmistavan tehtaan, jossa oli tuolloin yli 450 työpaikkaa.

Tähän mennessä Venator on irtisanonut noin 240 ihmistä. Suurin osa irtisanomisista toteutettiin viime joulukuussa. Irtisanomisia jatketaan porrastetusti loppuvuoden ajan.

Ensi vuoden alussa henkilöstön vahvuus tehtaalla on noin 115.

Pigmenttitehdas suljetaan vähitellen vuoden 2021 loppuun mennessä.