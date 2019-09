Broilerinlihan suosion kasvu on tasaantumassa – tilat yhä valmiita lisäämään tuotantoa

Kulutus on kasvanut lähes puolella vuosikymmenen aikana. Nyt kasvu on hiljentynyt ja Pellervon taloustutkimus arvioi sen pysähtyvän.

Broilerin suosio on kasvanut koko sen 60-vuotisen tuotantohistorian ajan. Erityisen vauhdikasta kasvu on ollut tällä vuosikymmenellä, jolloin kulutus on kasvanut lähes 50 prosenttia.

Tänä vuonna kulutuksen kasvu on kuitenkin hiljentynyt ja jäänyt muutamaan prosenttiin.

Pellervon taloustutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) lihan kulutus kokonaisuudessaan kääntyy laskuun tänä vuonna. Sianlihan kulutus on laskenut jo vuosia, mutta nyt myös naudanlihan kulutus vähenee ja siipikarjalihan kulutuksen kasvu pysähtyy.

– Meidän täytyy seurata tarkkaan, mitä markkinoilla tapahtuu. Uskon kuitenkin, että broilerin kulutuksessa on vielä nousuvaraa, sanoo Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina kasvattaa untuvikkoja Euran Paneliassa. Tapio Termonen / Yle

Teollisuudessa on varaa kasvuun

Suomessa on neljä broileria jalostavaa yhtiötä. Yksi niistä, Raumalla toimiva HKScan, on saanut uuden tuotantolaitoksensa alkuvaikeuksien jälkeen toimimaan.

Tänä vuonna HKScanilla valmistetaan noin 56 miljoonaa kiloa broilertuotteita, ja määrää on ensi vuonna tarkoitus nostaa. Kapasiteettia tehtaalla on noin 70 miljoonaan kiloon saakka. Yhtiö uskoo, että broilerin kulutus kasvaa edelleen.

– Meillä on tavoitteena tuottaa siipikarjaa puolet siitä, mitä suomalaiset kuluttavat tänä päivänä. Yhtiö on tarvittaessa valmis investoimaan Rauman tehtaaseen tulevina vuosina, sanoo HKScanin markkina-alueesta Suomessa vastaava johtaja Jari Leija.

Myös tilat voivat laajentaa

Myös broilertiloilla tuotantoa pystytään edelleen lisäämään. Muutama vuosi sitten tehdyssä selvityksessä puolet kasvattajista ilmoitti valmiutensa laajennukseen tai vähintään tilojen peruskorjaukseen.

Monella broilertilalla on halukkuutta kasvattaa tuotantoaan. Tapio Termonen / Yle

Tänä vuonna Suomeen on rakennettu useita uusia broilerkasvattamoita. Ylikapasiteettia alalla ei ainakaan vielä pelätä, vaikka kysynnän kasvu näyttääkin hidastuvan.

– Siitä ei ole vaaraa. Tuotanto perustuu sopimuksiin ja sen osapuolet pitävät asiasta huolen, sanoo Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

Vientiä halutaan lisätä

Suomessa syötävästä broilerista 15 prosenttia on tuontilihaa. Vientiä on suurin piirtein saman verran. Siipikarjaliiton mukaan ero on kuitenkin siinä, että Suomeen tuodaan rintafilettä, kun taas vientiin menee vähempiarvoisia osia, kuten luullisia siipiä ja jalkoja.

– Me pyrimme lisäämään vientiä Aasian markkinoille, kertoo HKScanin Suomen markkina-alueen vastaava johtaja Jari Leija.

HKScan on saanut uuden tehtaan käynnistysvaikeudet ratkaistua. Arkistokuva. Jari Pelkonen / Yle

Viennin kasvu olisi alalle tervetullutta. Ainakin jos ajatellaan, että broilerin kotimainen kysyntä on tasaantumassa ja sen hintataso haluttaisiin pitää ennallaan. Siipikarjaliiton mukaan alan kannattavuus on heikentynyt ja tuottajat ovat tyytymättömiä kannattavuuteen.

– Esimerkiksi viime syksynä tapahtunut rehujen hinnan nousu oli niin nopeaa, että lihan hinta ei pysynyt perässä, sanoo Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

