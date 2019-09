Euroopan puulajeista ainakin 66 on välittömästi kuolemassa sukupuuttoon

Hevoskastanja Thüringenissä Saksassa. Hevoskastanja on nyt luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on julkaissut raportin (siirryt toiseen palveluun) Euroopan puulajien tilanteesta. Raportin mukaan tilanne on hälyttävä, sillä lähes puolet lajeista on harvinaistunut ja sukupuuton uhkaamia.

IUCN:n mukaan Euroopassa elää 454 puulajia, joista 265 on endeemisiä, eli niitä ei tavata missään muualla maapallolla.

42 prosenttia lajeista on enemmän tai vähemmän uhanalaisia. Vakavimmin uhattuja, eli äärimmäisen uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja on 66. Tutkimuksessa ei havaittu, että yksikään aiemmin tunnettu laji olisi jo kuollut sukupuuttoon.

216 lajia oli luokiteltu elinvoimaisiksi, eli ne eivät olleet lainkaan harvinaistuneet. 57 puulajin kohdalla järjestö joutui toteamaan, ettei tietoa runsaudesta ollut tarpeeksi, että arviota olisi voinut tehdä.

Yksi tunnetuimpia harvinaistuneiden lajien listalle joutuneista lajeista on hevoskastanja (Aesculus hippocastanum), joka luokitellaan nyt vaarantuneeksi.

Sen harvinaistumisen suurin syy on Balkanilta levinnyt haitallinen vieraslaji kastanjamiinaajakoi (Cameraria ohridella), joka on 1980-luvulta lähtien vallannut koko Euroopan ja aiheuttaa suurta tuhoa hevoskastanjoille. Perhosta on tavattu myös Suomessa.

IUCN listaakin suurimmiksi syiksi puulajien harvinaistumiseen haitalliset vieraslajit, samoin kuin puiden sairaudet ja paikalliset ongelmalajit, kuten peurat ja vuohet, jotka syövät puuntaimet.

Muita merkittäviä syitä ovat kaikkialle ulottuva hakkuutoiminta ja elinalueiden kutistuminen ihmisen toiminnan seurauksena.

IUCN suosittelee, että luonnonsuojelua tehostetaan ja varmistetaan, että harvinaistuneita puulajeja esiintyy varsinkin luonnonsuojelualueilla. Kun uusia alueita otetaan ihmisen käyttöön, toiminnasta pitäisi tehdä ympäristövaikutusten arviointi.

IUCN kehottaa myös laajentamaan puiden kasvatustoimintaa niiden varsinaisten elinalueiden ulkopuolella. Monien harvinaisten lajien edustajia on erilaisissa kasvitieteellisissä puutarhoissa. Tämänkaltaista suojelutoimintaa tulisi lisätä eritoten varsinaisten elinalueiden lähellä.

