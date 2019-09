Yökaudet valvova lapsi väsyttää myös vanhemmat – tässä asiantuntijan viisi vinkkiä parempiin yöuniin vauvaperheissä

Väestöliiton asiantuntija Anita Novitsky muistuttaa, että vauvan yöunien kanssa on hyvä pysyä määrätietoisena: jos vanhemmat haluavat nukkua yönsä, siitä on myös pidettävä kiinni. Lapsen hyvinvoinnille on tärkeää, että vanhemmat jaksavat hyvin. Toni Pitkänen / Yle