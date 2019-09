Pormestari Vapaavuori: "Kävelykeskusta voi olla osa kokonaisuutta, mutta lähtökohtana se on liian suppea"

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on julkaissut verkkosivuillaan avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun), jossa hän pui henkilökohtaista keskustatunnelitappiotaan.

SDP:n valtuustoryhmä tyrmäsi keskustatunnelihankkeen, sillä piti sen kustannuksia liian kovina. SDP:n mielestä tunnelin rakentamisen sijaan tulisi satsata kävelykeskustaan ja joukkoliikenteeseen. SDP:n lisäksi myös vihreät ja vasemmistoliitto vastustivat keskustatunnelin rakentamista.

Tunnelisuunnitelma oli aiemmin yhdistetty kävelykeskustahankkeeseen. SDP:n Eveliina Heinäluoman mukaan kaupungin pitäisi nyt tutkia, miten kävelykeskustaa voidaan kehittää ilman tunnelin rakentamista. Kokoomuksen Risto Rautavan mukaan autoton keskusta ei kuitenkaan ole mahdollinen, ellei ole paikkaa mihin liikenne ohjataan.

Jan Vapaavuori, löytyykö vielä hyvää tahtoa suunnitella Helsingin kävelykeskustaa ja joukkoliikennettä?

– Kantakaupungin on oltava saavutettavissa eri liikennemuodoilla ja jos malleja löytyy, aina löytyy hyvää tahtoa edistää kävelykeskustaa.

Minkälaisia satsauksia on tulossa kävelykeskustaan?

– Mielestäni olennaisempi kysymys on se, miten turvataan kantakaupungin elin- ja vetovoiman kehittyminen. Kävelykeskusta voi olla yksi osa kokonaisuutta, mutta lähtökohtana se on liian suppea. Uskoin vahvasti tunneliratkaisuun eikä minulla ole visiota siitä, miten parannetaan kantakaupungin elin- ja vetovoimaisuutta, jotta yritykset ja ihmiset haluavat tänne investoida ja tulla. Mutta pormestarina minun on luotava visio näissäkin olosuhteissa.

Sanot kirjeessäsi, että päästöjen vähentäminen on eri asia kuin autojen vähentäminen. Mitä tarkoitat sillä?

– Moottoriteknologia ja autoilun sähköistyminen tulee nopeasti vähentämään autoiluun liittyviä päästöjä merkittävästi tai poistamaan päästöulottuvuuden kokonaan. Yhteiskunta ei voi päättää, että kaikki ihmiset liikkuvat tavalla x. Ihmisillä on erilaisia tarpeita. Autoilun rajoittaminen ei tarkoita sitä, että joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi. Silloin autoilu voi siirtyä jonnekin muualle ja lisätä siellä päästöjä. Itseohjautuvat autot tulevat osaltaan vaikuttamaan siihen, että turvallisuus ja liikkuminen parantuvat.

Minkälaisia panostuksia on tulossa joukkoliikenteeseen?

– Kantakaupunki on jo nyt erittäin hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Mahdollisimman suuri osa liikenteestä tulisi rakentaa joukkoliikenteen varaan. Ilmaston ja terveyden vuoksi myös kävelyä ja pyöräilyä on edistettävä. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö autoiluakin olisi jatkossa tai etteikö liikenteen määrä lisääntyisi.

Minkälainen on unelmiesi hiilineutraali Helsinki?

– Hiilineutraali Helsinki toteutuu joka tapauksessa ja kaupunki on sitoutunut toteuttamaan päästövähennysohjelmaansa määrätietoisesti. Keskeisimmät kysymykset liittyvät energiantuotantoon, rakennuksien energiatehokkuuteen ja liikenteen sähköistämiseen.

