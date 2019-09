Kansanedustaja Anna Kontula kannattaa omistuskattoa rikkaille: "Mehän kuollaan kaikki, jos kapitalismi jatkaa tätä vauhtia"

Ilmastonmuutos on kiihdyttänyt kritiikkiä kapitalismia kohtaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi väittelivät Sannikka&Ukkola -ohjelmassa siitä, onko kapitalismi tullut tiensä päähän.

Ajatuksen on nostanut esiin muun muassa brittiläinen talouslehti The Financial Times, joka ehdotti ohjelmalinjauksessaan (siirryt toiseen palveluun), että kapitalismi “nollattaisiin”. Nykyisellään se ei lehden mukaan enää toimi, vaan yritysten täytyisi ottaa huomioon omistajien lisäksi laajemmat joukot.

Kontula oli samaa mieltä. Hänen mukaansa kapitalismista seuraa eriarvoistumista, pääomien keskittymistä ja ilmastonmuutos.

– Mehän kuollaan kaikki, jos kapitalismi jatkaa tätä vauhtia. Keskeinen ilmastonmuutoksen syy on se, että kapitalismi pakottaa meidät jatkuvaan kasvuun, vaikka ekologiset rajat ovat tulleet vastaan jo ajat sitten.

Juho Romakkaniemi puolestaan vakuutti, että kapitalismi nimenomaan luo hyvinvointia maailmaan.

– Kansainvälinen kauppa ja yksityisyrittäminen ovat nostaneet miljardeja ihmisiä köyhyydestä pois, tehokkaammin kuin mikään muu asia maailmassa.

"10 miljoonan omistuskatto voisi olla hyvä alku"

Tulevaisuudessa maapallon varallisuus on Kontulan mukaan pakko jakaa jollain tapaa uudelleen.

Hän ei pidä huonona Pohjoismaisen vihreän vasemmiston pääsihteerin Mia Haglundin Ylioppilaslehdessä tekemää ehdotusta (siirryt toiseen palveluun) 10 miljoonan euron omistuskatosta rikkaille.

– Ei siitä ainakaan mitään haittaa olisi. En usko, että se yksin ratkaisisi kauhean paljon, mutta voisihan se olla hyvä alku.

Romakkaniemi ei omistuskatosta vakuuttunut.

– Tässä ajatellaan, että omistus on jotain nollasummapeliä eli että yhden rikkaus on joltain muulta pois. Mutta markkinatalous tähtää siihen, että kaikille on enemmän jaettavaa.

Katso Kontulan ja Romakkaniemen koko keskustelu Sannikka&Ukkola:ssa. Ohjelmassa keskustellaan myös siitä, millaista pääomaa kauneus on etenkin naisille.