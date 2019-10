Malmin kentän loppu lähenee, lentokoulut etsivät vaihtoehtoja –"Pitää päästä kentälle nopeasti ja sitten lentämään"

Noin puolet Suomen yksityisten lentokoulujen oppilaista käyttää tällä hetkellä Helsinki-Malmin lentoasemaa. Kentän vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuoden vaihtuessa, mutta lentokoulut ovat päättäneet selvitä.

Aeropole flight training -lentokoulun toimitusjohtaja Mikko Riepula sanoo, että koulu aikoo hajauttaa toimintaansa entisestään.

– Tulemme toimimaan vahvasti Tampere-Pirkkalassa ja Lahti-Vesivehmaalla, jossa meillä on jo isot investointiprojektit käynnissä, Riepula sanoo.

Motivoituneet lento-oppilaat saadaan hänen mukaansa muuttamaan muuallekin opiskelujen ajaksi, mutta osaavan henkilökunnan osalta tilanne on toinen.

– Suurella osalla pätevästä henkilöstöstä on jokin kytkös liikenneilmailuun, joka pyörii Vantaan ympärillä. Heidän saamisensa maakuntaan on paljon isompi haaste.

Riepula sanoo, että Malmin sulkemispäätös näivettää Suomen yleisilmailumarkkinaa ja tekee sille hallaa pitkälläkin aikavälillä.

– Mielellämme jatkaisimme Malmilla niin pitkään kuin mahdollista. Asuntorakentaminen ei tule käytännössä alkamaan vielä pariin vuoteen.

Ei ole tarkoitus harrastaa maakuntamatkailua. Pitää päästä kentälle nopeasti ja sitten lentämään. Mark Baker

Uusi kenttä Pyhtäällä, Nummelan kehitystä jarruttaa ympäristölupa

Patrian lentäjäkoulutus siirtyi jo pari vuotta sitten Pirkkalaan. Pyhtäälle rakennettu uusi kenttä kiinnostaa toimijoita. Myös Mäntsälässä on aloitettu kenttäprojekti, mutta toteutuessaan sieltä voisi yva-arvion mukaan lentää aikaisintaan vuonna 2023.

Malmin pitkäikäisin koulu rakentaa koulukoneilleen uutta kotia Nummelan kentälle Vihtiin.

– Nummelasta soitettiin pari vuotta sitten, että voisimmeko tulla sinne. Sanoin että tottakai, kertoo BF-Lennon koulutuspäällikkö Mark Baker.

Malmilla tapahtuvaa koulutusta siirretään pikkukentille maakuntiin.

Tontti on Bakerin mukaan vuokrattu ja uuden lentokonhallin rakentaminen alkaa jo tällä viikolla.

– 50 vuotta täytettiin keväällä. Olisi ollut harmi laittaa koulu kiinni – meillä on kuitenkin paljon oppilaita, jotka suorittavat ammattilentäjän lupakirjaa.

Kysyntää yksityiselle lentokoulutukselle riittää, koska lentomatkailu kasvaa vauhdilla (siirryt toiseen palveluun). Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta muistutti hallitusta parin viikon takaisessa lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun), että Malmin ilmailutoiminnot on luvattu korvata hyvien etäisyyksien päästä.

– Ei ole tarkoitus harrastaa maakuntamatkailua. Pitää päästä kentälle nopeasti ja sitten lentämään, Baker sanoo.

Nummelan perinteisellä purjelentokentällä on nykyisinkin moottorilentotoimintaa, mutta ympäristölupa asettaa sille rajoituksia. Kentän ylläpitäjä on kertonut hakevansa uutta lupaa, joka ei rajoittaisi moottorilentojen määrää.

Enemmän koululentoja Helsinki-Vantaalta

Aeropolen tarkoituksena on toimia useammin myös Helsinki-Vantaalta. Intoa hillitsee se, että kansainvälisen kentän laskeutumismaksu on kolminkertainen verrattuna Finavian ylläpitämiin maakuntakenttiin. Helsinki-Vantaa veloittaa laskeutumisesta noin 150 euroa. Maakunnissa selviää viidelläkympillä.

– Tämäkin summa on kolme tai viisi kertaa korkeampi kuin Euroopassa keskimäärin, Aeropolen Riepula sanoo.

Lentäjäopintojen ensimmäisessä vaiheessa yksimoottorisilla koneilla Helsinki-Vantaan käyttäminen ei ole järkevää.

– Kaksimoottorisella koneella tuntihinta on sen verran korkeampi, että korkeamman laskeutumismaksun osuus lennosta on pienempi.

Tähän mennssä Helsinki-Vantaan palvelu on Riepulan mukaan pelannut hyvin, vaikka ymmärrettävä on, että kentän päätarkoitus on palvella pääasiassa kaupallista reittiliikennettä.

– Paikoitustilaa voisi olla enemmän tai erikseen tällaiselle toiminnalle varattu alue.

Kyseessä Suomen ainoa slot-koordinoitu lentoasema, eli lähteminen ja saapuminen täytyy aikatauluttaa ja varata etukäteen.

Kentän apulaisjohtajan Heini Noronen-Juholan mukaan eniten varauksia on iltapäivällä neljän-kuuden maissa. Koulukoneetkin ovat tervetulleita ruuhka-aikojen ulkopuolella.

– Siltä osin kun slotteja on vapaana, eli kentällä on tilaa, niin tänne voi tulla, Noronen-Juhola sanoo.

Helsinki-Vantaan lentoasemaa käyttää pääasiassa kaupallinen reittiliikenne. AOP

