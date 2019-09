Sisäministeri Ohisalo Ylen Ykkösaamussa: Turvapaikanhakuprosessin alkupää on saatava kuntoon

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi Ylen haastattelussa, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat on mahdollista palauttaa jo nykyisen lain mukaan, mutta Suomeen kotoutuneille ja työllistyneille voisi antaa oleskeluluvan.

Turvapaikanhakuprosessin alkupää on saatava kuntoon, jotta ongelmat eivät kasaannu loppupäähän ja venytä lopullisten päätösten odottamista vuosien mittaiseksi, sanoo sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Tällä hetkellä alkupään nopeus on pantu prosessin laadun edelle, Ohisalo arvosteli Yle TV1:n Ykkösaamun haastattelussa lauantaina. Prosessiin on palautettava oikeusturva, hän vaati.

Yksi konkreettinen turvapaikkapolitiikan kirjaus hallitusohjelmassa on, että työllistynyt turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan. Ohisalon mukaan pitää miettiä uudelleen, kannattaako Suomeen kotoutuneita ja työpaikan saaneita ihmisiä palauttaa.

Vakaviin rikoksiin syyllistyneet palautetaan, minkä ulkomaalaislaki mahdollistaa jo nyt, hän korosti. Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten pakkopalauttamista vaativa kansalaisaloite keräsi vastikään kylliksi allekirjoituksia tullakseen eduskunnan käsittelyyn.

Irak kieltäytyy ottamasta vastaan irakilaisia, jotka Suomi haluaisi palauttaa vastoin heidän tahtoaan. Asiasta käydään Irakin kanssa keskusteluja, mutta sopimus tuskin syntyy hetkessä, Ohisalo sanoo. Hänen mukaansa kaikilla Euroopan valtioilla on sama haaste.

Al-Holin suomalaiset ovat kiperä kysymys

Eurooppalainen turvapaikkapolitiikka on ollut vuosia jumissa, ja Välimereen on tänäkin vuonna hukkunut satoja, Ohisalo muistutti. Suomen tehtävä EU:n tämänhetkisenä puheenjohtajamaana on edistää sekä pitkäaikaisia ratkaisuja että väliaikaismekanismeja, hän sanoi.

Sellaisena hän esitteli puolivuotisen "halukkaiden maiden" -projektin, johon osallistuvien maiden EU:n komissio tietää olevan valmiita ottamaan Välimereltä rantautuneita ihmisiä turvapaikkaprosessiin. Suomen hallitus keskustelee siitä, kuinka monta maata pitää olla mukana, jotta Suomikin osallistuu, Ohisalo kertoi.

Syyriassa Al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaisten asiasta Ohisalo sanoi, että sisäministeriön tontilta katsottuna jokaisella suomalaisella on oikeus palata Suomeen, jos hän tulee rajalle. Muutoin asia kuuluu ulkoministeriölle, hän korosti.

Lapset eivät ole voineet itse valita elämäntilannettaan ja voimakkaan islamistista ideologiaa. Erilaisia keinoja Al-Holin lasten auttamiseksi kyllä mietitään, hän lisäsi.