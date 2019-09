Itävallan nuori kansleri tajusi ajan hengen ja teki itsestään vahvan johtajan – Vaalit tänään voittavan Sebastian Kurzin takana on piilomiljoonilla voideltu koneisto

Sebastian Kurz on vasta 33-vuotias, mutta nousee tämänpäiväisissä vaaleissa todennäköisesti toista kertaa Itävallan kansleriksi.

Sebastian Kurz on vasta 33-vuotias, mutta nousee tämänpäiväisissä vaaleissa todennäköisesti toista kertaa Itävallan kansleriksi. Natalia Fedosenko / AOP

Vaalien suurin kysymys on se, kenet Kurz ottaa hallitukseensa. Yle kysyi Kurzilta, voiko Ibiza-puolueeseen enää luottaa.

WienSalzburgilaisella Johannes Reinbacherilla on selvä visio tulevaisuudestaan. 15-vuotias lukiolainen aikoo opiskella lakia ja ryhtyä poliitikoksi. Tavoitteena on aloittaa paikallistasolta ja nousta sitten valtakunnan politiikkaan.

Aivan kuten hänen poliittinen esikuvansa, jonka vuoksi hän on saapunut Wieniin yhdeksi illaksi.

Reinbacherilla on yllään kauluspaita, pikkutakki ja taskuliina. Lukiolainen odottaa malttamattomana illan vaaliväittelyn alkamista wieniläisellä tv-studiolla, jonne hän on saapunut studiovieraaksi.

Ulko-ovi käy. Sisään astuu Reinbacherin idoli ja Itävallan sunnuntain parlamenttivaalien todennäköinen voittaja.

Nopea kädenheilautus ja Sebastian Kurz on jo kadonnut takahuoneeseen.

Vaaliväittelyä television suorassa lähetyksessä seurannut Johannes Reinbacher, 15, näyttää kännykästä kuvaa, jossa hän poseeraa entisen ja todennäköisesti myös tulevan liittokansleri Sebastian Kurzin vierellä. Suvi Turtiainen / Yle

Kurz on 33-vuotias, mutta häntä tituleerataan muiden entisten liittokanslereiden tapaan Altkanzleriksi. Hänen nousunsa Itävallan politiikan huipulle on ollut ainutlaatuinen koko Euroopassa.

Kurz nousi 27-vuotiaana ulkoministeriksi valtiosihteerin paikalta. Kaksi vuotta sitten hänen johtamansa konservatiivinen ÖVP-kansanpuolueensa voitti vaalit. Kurzista tuli liittokansleri eli hallituksen päämies vain 31-vuotiaana.

Reinbacherille Kurz on todiste siitä, että nuorena voi saavuttaa paljon.

Vaaleissa asetelma Kurz vastaan muut

Tänään itävaltalaiset äänestävät ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Kurzin hallitus kaatui keväällä niin kutsuttuun Ibiza-skandaaliin. Bilesaari Ibizalla salaa kuvattu video paljasti Kurzin hallituskumppanin, nationalistisen FPÖ-vapauspuolueen johtajan olleen valmis korruptioon venäläisten kanssa.

Mielipidemittauksissa Ibiza on runnonut hallituspuolueita yllättävän vähän. Kurzin ÖVP on saamassa noin 35 prosentin kannatuksen ja Ibiza-puolue FPÖ noin 20 prosenttia.

Wieniläisellä tv-studiolla suora lähetys on alkamassa. Lukiolainen Reinbacher asettuu eturiviin. Kurz seisoo vain muutaman metrin päässä.

He ovat kohdanneet ennenkin. Viime vuonna Reinbacher pääsi juttelemaan Kurzin kanssa Salzburgissa EU-kokouksen jälkeen.

Reinbacher kaivaa kännykän taskustaan ja näyttää Kurzin kanssa ottamaansa yhteiskuvaa. Molemmilla on kauluspaidat ja tukka ojennuksessa. Liittokansleri antoi lukiolaiselle 20 minuuttia ajastaan.

– Kun hän kätteli minua ensimmäistä kertaa, se oli kyllä hieno hetki, Reinbacher sanoo.

Tästä Kurz tunnetaan: hän esiintyy kansanmiehenä ja antaa aikaa selfien ottajille. Mutta vaaliväittelyn mainostauoilla käy selväksi, ettei mitään jätetä sattuman varaan.

Kun muut puoluejohtajat jäävät mainostaukojen ajaksi juttelemaan studioyleisön kanssa, Kurz katoaa nopeasti takahuoneeseen. Joko henkilökohtaisista syistä tai sitten kuuntelemaan neuvoja väittelyn seuraavaa kierrosta varten. Hän palaa vasta hetki ennen lähetyksen jatkumista.

Kurzin kampanjakoneisto on ammattimainen ja sujuvaksi rasvattu. Kurz esiintyy valtiomiesmäisesti ja pitää yllä puhdasta imagoa keskellä ryvettynyttä politiikkaa.

Hän nousi vaalivoittoon kaksi vuotta sitten Obama-henkisellä retoriikalla. Hän lupasi Itävaltaan muutoksen ja uudenlaisen hallituspohjan Itävaltaa vuosikymmeniä lähes tauotta hallinneen suuren koalition eli konservatiivisen ÖVP:n ja sosiaalidemokraattisen SPÖ:n yhteishallituksen tilalle.

Sen hän antoikin, ja päästi maahanmuuttovastaisen nationalistipuolueen FPÖ:n hallitukseen. Alle kaksi vuotta myöhemmin hallitus kaatui Ibiza-videoon. Kurzia hallituskumppanin skandaali ei vahingoittanut.

Itävallan vaalikamppailun asetelma onkin ollut Sebastian Kurz vastaan kaikki muut. Yksi syy on hänen poikkeuksellinen asemansa Itävallan politiikassa.

Sebastian Kurz kampanjoi Wienissä 27. syyskuuta. Georgi Licovski / EPA

Vastaa vahvan johtajan kaipuuseen

Kurz on vaistonnut ajan hengen. Hän on rakentanut itsestään vahvan johtajan, joille on länsimaissa yhä enemmän kysyntää. Politiikan tutkija Kathrin Stainer-Hämmerle sanoo Kurzin ottaneen koservatiivipuolueessa vallan omiin käsiinsä.

– Hän on muuttanut ÖVP:tä todella rajusti ja pitää sanoa, että kohti autoritäärisesti johdettua puoluetta. Hän on varmistanut asemansa puoluehallinnon yläpuolella ja voi päättää monesta asiasta yksin, Stainer-Hämmerle sanoo Wienissä.

Hänen mukaansa vaalien suurin vääntö on luvassa vasta vaalipäivän jälkeen. Kurzin on muodostettava uusi koalitiohallitus. FPÖ:n kampanjan ydin on ollut vakuuttaa Kurz siitä, että ÖVP:n ja FPÖ:n hallituksen pitäisi jatkaa.

Ideologiat ovat siirtyneet lähemmäs toisiaan. Kurz on viime vaaleissa siirtynyt osin FPÖ:n tontille kovalla maahanmuuttopolitiikalla. FPÖ puolestaan ajaa veroleikkauksia.

Vaalimainosvideolla FPÖ:n uusi puheenjohtaja Norbert Hofer on hakeutunut Kurzia muistuttavan hahmon kanssa pariterapiaan. Session loppupäätelmä on se, että parivaljakolla on yhteiset ideat ja hyvä suhde.

– Haluatteko vaarantaa sen vain Ibizan takia? terapeutti kysyy videolla.

FPÖ:n lisäksi Itävallassa spekuloidaan täysin uudenlaisella mahdollisella hallituspohjalla. Vapauspuolue FPÖ:n sijaan Kurz voisi valita vihreät ja liberaalipuolue Neosin, jos ne keräävät riittävästi kannatusta. Politiikan sisällössä erityisesti vihreiden kanssa on kuitenkin suuria eroja.

Kurz itse johtaisi Itävaltaa mieluiten ilman yhtäkään apupuoluetta. Ibiza-skandaalin jälkeen Kurz sanoi avoimesti, että paras olisi vain yhden puolueen hallitus. Myös television vaaliväittelyssä hän harmittelee, ettei Itävallassa ole enemmistödemokratiaa.

Yksin hallitseminen on toki kätevää. Toinen kysymys on se, mitä se tarkoittaa demokratialle.

Politiikan tutkija Kathrin Stainer-Hämmerle sanoo puolueessaan valtaa keskittäneen Sebastian Kurzin haistaneen ajan hengen. Vahvoille johtajille on kysyntää. Suvi Turtiainen / Yle

Miljoonia piilossa pidettyä vaalirahaa

Wieniläisen viikkolehden Falterin toimittajalla Josef Redlillä ei oikeastaan olisi aikaa antaa haastattelua. Lehti menee illalla painoon, ja vaalit ovat ovella.

Lisäksi myöhemmin samana päivänä on edessä iso haastattelu, kun Kurzin konservatiivipuolue ÖVP on luvannut vihdoin vastata kysymyksiin paikallisesta vaalirahakohusta.

Falter paljasti kesällä ÖVP:n saaneen vaalirahaa huomattavasti virallista ilmoitusta enemmän. Lehti sai anonyymiltä tietolähteeltä käsiinsä puolueen asiakirjoja, joista syntyi kampanjaa ravistellut skuuppi.

Itävallan lain mukaan puolue saa käyttää vaalikampanjaan enintään seitsemän miljoonaa euroa. ÖVP käytti paljastuksen mukaan vuoden 2017 vaaleissa 13 miljoonaa euroa. Laki velvoittaa lisäksi puolueet ilmoittamaan kaikki yli 50 000 euron lahjoitukset. Asiakirjoista paljastui, että esimerkiksi eräs miljardöörileski oli lahjoittanut puolueelle miljoonan, mutta sarjana alle 50 000 euron kertalahjoituksia.

Falterin toimittajan Redlin mukaan suuresta kampanjapotista on ollut ehdottomasti hyötyä Kurzille. Henkilö, jolla on varaa 10 000 vaalimainokseen, näkyy enemmän kuin ehdokas, jolla on varaa vain kymmeneen tienvarsikylttiin.

– Tilannetta voi verrata sadan metrin sprinttiin. Doping auttaa urheilijoita ja tässä sama koskee rahaa, Redl sanoo Falterin vähän kotikutoisessa toimituksessa Wienin keskustassa.

Josef Redl työskentelee toimittajana itävaltalaisessa Falter-lehdessä, joka on paljastanut Sebastian Kurzin konservatiivisen ÖVP-kansanpuolueen saaneen vaalirahaa ohi virallisten vaalirahailmoitusten. Suvi Turtiainen / Yle

ÖVP on tehnyt valituksen Falterista paljastusten jälkeen, vaikka asiakirjat ovat osoittautuneet oikeiksi. Toimittajan mukaan tämä on tapa kääntää keskustelua pois itse asiasta. Ja tehdä lehdestä osapuoli.

Lehdistön ottaminen kohteeksi on tuttua myös Atlantin takaa. Donald Trump käy jatkuvaa taistoa liberaaleja The New York Timesia ja CNN-kanavaa vastaan.

Kurzin johtamistyylissä on vahvan johtajan elkeitä myös mediaa kohtaan. Hän valitsee tarkkaan, kenelle hän puhuu ja kenelle ei puhu. Tässä Kurz tulee lähelle oikeistopopulisteja, jotka mielellään ohittavat median ja viestivät kannattajilleen mieluummin sosiaalisen median kautta.

– Kun Kurz nousi ÖVP:n johtoon, hän teki selväksi, ettei häntä vastaan nousta puolueessa. ÖVP on nyt yhden miehen show, ja saman asetelmaa Kurz käyttää myös median kanssa, Josef Redl sanoo.

Falterin toimittajia ei enää paljastuksen jälkeen kutsuttu median edustajille pidettyyn taustakeskusteluun.

Voiko Ibiza-puolueeseen enää luottaa?

Television vaaliväittelyssä käy ilmi, mitkä ovat olleet Itävallan vaaleja hallinneet teemat. Ilmastonmuutos totta kai, mutta myös korruptiosyytökset ja sumea hallintokulttuuri.

Vaalikamppailua onkin kuvattu Itävallan historian likaisimmaksi. Mutta samalla törkyä on nyt saatu paljastettua.

Politiikan tutkija Kathrin Stainer-Hämmerle toivookin likaisen kampanjan ehkä johtavan aiempaa siistimpään politiikkaan.

– Vaalikamppailussa on puhuttu paljon vaalirahoituksesta ja läpinäkyvyydesta. Toivon, että sillä olisi nyt kauas kantavia seurauksia.

Wieniläisellä televisiostudiolla vaaliväittely on ohi. Sebastian Kurz pyyhältää ulos studiosta. Hän pysähtyy kuitenkin pyynnöstä vastaamaan yhteen Ylen kysymykseen.

Hän kättelee ja osoittaa kiinnostusta puhekumppania kohtaan. Kansanmiehen elkeet.

– Mistä me puhumme? Kurz kysyy.

Vaikka siitä, että hänen konservatiivipuolueensa ja nationalistipuolue FPÖ:n koalitio näyttää taas todennäköiseltä. Mutta voiko FPÖ:hän enää luottaa Ibiza-skandaalin jälkeen?

– Jälleen näitä kysymyksiä hallituskoalitiosta, Kurz huudahtaa ja ohittaa kysymyksen.

Hän sanoo toivovansa konservatiiveille mahdollisimman hyvää tulosta. Sitten hän on poissa. Aikaa jatkokysymyksille ei ole.

Lue myös:

Itävallan maaseudulta löytyy syy oikeistopopulistien suosioon – Kun Jörg Haider veti ylleen ruskean perinnetakin, ei Eurooppa ollut enää ennallaan

Korruptiokohua sulatteleva Itävalta valmistautuu ennenaikaisiin vaaleihin – liittokansleri Kurzin puolue gallupkärjessä