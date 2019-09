Herätys: Rattijuoppojen uhreista suuri osa nuoria, osteoporoosipotilaita ohjataan heikosti, Itävallassa äänestetään parlamenttivaaleissa

Yksi päähänpisto kotibileissä romutti kaiken

Kaunis kesäilta, kaveriporukka ja kaljaa. Teemu Meriläinen luuli vain sammuneensa auton takapenkille, mutta heräsi teho-osastolta neliraajahalvaantuneena. Rattijuopumuksen aiheuttamissa onnettomuuksissa kuolleista tai loukkaantuneista yli kolmannes on alle 24-vuotiaita.

Caj Bremer on kuvannut köyhissä tölleissä sekä rikkaiden linnoissa

Valokuvaaja Caj Bremer muistuttaa, ettei kaikkea ole aina välttämätöntä kuvata. Silmillä voi tallentaa ja nauttia ympäristöstä ilman, että kamera on koko ajan kädessä. Nella Nuora / Yle

Ihminen on sama töllissä tai linnassa, eikä köyhyys ole Suomesta kadonnut. Näin tuumii suomalaista todellisuutta lähietäisyydeltä tarkkaillut ja taltioinut valokuvaaja Caj Bremer. 90-vuotiaalla kuvaajalla on yhtä monta uskomatonta tarinaa kuin otettuja valokuviakin. Niitä on ainakin 10 000.

Osteoporoosin hoito voi jäädä pelkän reseptin varaan

Mårten Lampén / Yle

Potilaskyselyn mukaan suuri osa osteoporoosiin sairastuneista ei ole saanut ohjausta oikeaan ravitsemukseen, liikuntaan tai esimerkiksi kaatumisen ehkäisemiseen. Lääkehoidon lisäksi ne olisivat kuitenkin tärkeitä luuston lujuutta heikentävän osteoporoosin hoidossa. Luustoliiton kyselyssä puolet vastaajista kertoi, ettei heille ole tehty hoitosuunnitelmaa. Osteoporoosia sairastaa noin 400 000 suomalaista

Itävallan nuori kansleri teki itsestään vahvan johtajan

Itävaltalaiset äänestävät tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Sebastian Kurzin hallitus kaatui keväällä niin kutsuttuun Ibiza-skandaaliin. Mielipidemittauksissa Ibiza on runnonut hallituspuolueita yllättävän vähän. Kurzin ÖVP on saamassa noin 35 prosentin kannatuksen ja Ibiza-puolue FPÖ noin 20 prosenttia. Politiikan tutkija Kathrin Stainer-Hämmerle arvioi Ylen haastattelussa, että vaalien suurin vääntö on luvassa vasta vaalipäivän jälkeen. Silloin Kurzin on muodostettava uusi koalitiohallitus.

Poutaa, sadetta ja pohjoisessa lunta

Suomeen leviää tänään pari sadealuetta. Päivällä sää on suuressa osassa maata pilvistä. Sateitakin tulee monin paikoin. Pohjois-Lapissa sataa ajoittain lunta, ja sade voi olla runsasta. Poutaisinta sää on lännessä. Lumisateiden myötä ajokeli muuttuu pohjoisessa paikoin huonoksi. Lue lisää Ylen sääsivulta.