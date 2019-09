Venäläinen rautatieyhtiö testasi uutta junayhteyttä Pietarin ja Imatran välillä – tavoitteena miljoona matkustajaa vuodessa

Koejunan tarkoituksena oli testata, mitä uuden junayhteyden avaaminen Pietarista Imatralle vaatii. Pietarin ja Viipurin välillä juna kulki huippunopeutta 160 km/h. Viipurissa junan eteen ajettiin dieselveturi, joka veti vaunut Imatralle, sillä sähköistys puuttuu radan loppumatkalta.

RZD:n varajohtaja Dmitri Pegov pitää mahdollisena, että liikenne voisi alkaa parin vuoden kuluttua. Suomalaisosapuoli arvioi vuodeksi 2025.

– Valmius olisi aloittaa vaikka heti, sillä teknisiä ongelmia ei tällä matkalla havaittu. Mutta molemmilla puolilla rajaa on vielä paljon tehtävää, sanoi Pegov.

Lastotska-junassa tarjoiltiin sämpylää ja virvokkeita matkustajille. Jari Tanskanen / Yle

Puutelistalla ovat muun muassa radan sähköistäminen Antreasta eli Kamenogorskista Imatralle, Imatralta Lappeenrantaan matkat mahdollistava kolmioraide sekä Pelkolan ja Imatrankosken ratapihalla tehtävät muutostyöt.

– Mutta voitaisiin aloittaa junaliikenne varsin nopeasti niin, että junalle tulee yksinkertainen laituri Suomen ja Venäjän rajan tuntumaan Pelkolaan, jossa Suomen puolen viranomaistarkastukset tapahtuvat, pohtii Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka. Sellainen rakennettiin jo koejunaa varten Imatrankoskelle.

Testijunan huippunopeus oli 160 km/h, ja matka Pietarista Viipuriin taittui tunnissa. Jari Tanskanen / Yle

Lentokenttäjuna Lappeenrantaan

Venäläisten visioissa on kuljettaa vuosittain lähes miljoonaa matkustajaa Pietarin ja Imatran välillä. Tuolloin reitillä kulkisi päivittäin kolme edestakaista junaa ja pääteasemana voisi olla myös Lappeenrannan matkakeskus.

– Muodostettaisiin kuljetusketju niin, että lentäen Lappeenrantaan tulevat matkustajat pääsisivät junalla Pietariin, sanoo kaupunginjohtaja Roslakka.

Junan matkustajista puolet olisi venäläisiä, kolmannes suomalaisia ja loput esimerkiksi aasialaisia turisteja.

Junamatkan aikana RDZ:n, VR:n ja Imatran kaupungin edustajat neuvottelivat uuden reitin tarvitsemista investoinneista. Jari Tanskanen / Yle

Suuri osa Suomesta tulevista matkustajista ylittäisi rajan e-viisumilla. Venäläisen osapuolen mukaan sähköiset tarkastuslaitteet toimivat junissa vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

– Junalipun hinta Pietarista Imatralle olisi noin 15 euroa, joten moni vaihtaisi henkilöauton junaan, sanoo Lokakuun rautateiden matkustajaliikenteen kehittämisestä vastaava johtaja Timofei Shmanjov.

Venäläisten hanke – yleissuunnittelu valmis syksyllä

Uusi junayhteys Imatralta Pietariin on puhtaasti rautatieyhtiö RZD:n hanke. Venäläiset ovat esittäneet uuden reitin avaamista jo lähes vuosikymmenen ajan, mutta tähän asti se ei ole juurikaan edennyt. Rautatieyhtiön ylin johto Moskovassa on nyt lähtenyt vauhdittamaan hanketta.

Lastotska-junassa on 349 paikkaa ja viisi vaunua. Jari Tanskanen / Yle

– Venäläisten vahva tahto ja halu ratayhteyden saamiseksi on ollut meillä kesästä asti tiedossa. Heillä on jo aikataulutkin suunniteltuna junille, muistuttaa kaupunginjohtaja Roslakka.

Imatralta junat lähtisivät kello 9.25, 15.46 ja 21.21. Vastaavasti Pietarista lähtöajat olisivat 7.00, 13.36 ja 19.11. Junien liikkuminen on sovitettu Allegron aikatauluihin, koska Pietarin ja Viipurin välillä molemmat junat käyttävät samoja raiteita.

– Uuden yhteyden yleissuunnittelu on jo käynnissä Suomen puolella ja valmistuu vuoden loppuun mennessä, sanoo Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

RZD on Venäjän rautatatieyhtiö, jolla on lähes miljoona työntekijää. Vuosittain se kuljettaa rautateillä noin miljardi matkustajaa. Yhtiön käytössä on lähes 85 000 kilometriä rataa.