"Jos musta tulee jäätävä superstara, niin terveisiä äidille" – Vantaalla nähdään teatteriversio huippusuositusta tv-sarja Skamista

Norjalainen tv-sarja Skam onnistui mahdottomassa. Se kertoi nuorista lukiolaisista, rakkaudesta, seksistä, bilettämisestä ja ihmissuhteiden ongelmista. Se rikkoi tabuja ja siitä tuli menestys, joka koukutti ruutujen äärelle nuoret katsojat. Yllättäen myös vanhemmat tykkäsivät. Pelkästään Yle Areenassa sarja on tähän mennessä käynnistetty 19 miljoonaa kertaa.

Nyt samaa menestystä odotetaan Vantaalla. Skamin teatteriversio saa ensi-iltansa kulttuuritalo Martinuksessa. Tätä ennen Skam on nähty teatteriin dramatisoituna vain Tanskassa.

Vantaan esitykseen haki näyttelijöiksi 350 nuorta. Heistä kahdeksan valittiin. Joukossa olivat Elias Hjelm, 21, ja Rosanna Liuski, 22. Kysytään heiltä, miksi Skam on niin poikkeuksellisen.

– Näyttelijät ja hahmot ovat tosi aitoja. Tuntuu kuin katsoisi dokumenttia eikä tv-sarjaa, Hjelm sanoo.

– Aiheet ovat niin samastuttavia ja lukioelämästä aidosti kertovia juttuja. Siellä on bileitä. Siellä on sitä, että kuka on se coolein tyyppi. Kuka seuraa ketä instassa ja mitä säätöä kelläkin on, Liuski komppaa.

Eva (Rosanna Liuski) epäilee, että Jonas (Elias Hjelm) pettää. Cata Portin

Valokuvat ja cv:t hyväksytettiin Norjassa

Skamin teatteriversio keskittyy tv-sarjan ensimmäiseen kauteen, jonka 11 jaksoa puristetaan näyttämöllä pariin tuntiin. Keskiössä on Eva ja hänen suhteensa Jonakseen, mutta mukana ovat myös kaikkien neljän tuotantokauden muut keskeiset hahmot.

Uutta teatteriversiossa on muoto. Vantaalla näyttelijät näyttelevät omaa roolihenkilöään ja toisinaan myös kertojaa.

– Se on ohjauksellisesti ja näyttelijöille haastava tyylilaji, mutta yleisö pysyy perässä. Niillä, jotka ovat nähneet ensimmäisen tuotantokauden, ei tule olemaan mitään ongelmaa. He hiffaavat heti, ohjaaja Tiina Brännare sanoo.

Tv-sarjan on näyttämölle dramatisoinut Line Mørkeby. Vantaalla noudatetaan tiukasti alun perin Tanskaan tehtyä dramatisointia.

– Käsikirjoitukseen on hyvin tarkasti kirjoitettu, mitä tapahtuu ja mitä muut tekevät. Siinä on ohjaus ja jopa asemointi kirjoitettuna ylös, Brännare sanoo.

Myös tv-sarjan norjalainen tuotantoyhtiö NRK valvoi vantaalaisten versiota. Se muun muassa edellytti, että mukaan tulevilla nuorilla on kokemusta näyttelemisestä, mutta että he eivät silti ole varsinaisia ammattinäyttelijöitä.

– Kaikkien meidän valokuvat ja cv:t piti hyväksyttää siellä. Näyttelijöistä katsottiin, muistuttavatko he ulkoisesti tarpeeksi alkuperäisiä roolihenkilöitä, Brännare kertoo.

– Totta kai jännittää aina, kun nousee lavalle, että saako itsestään annettua kaiken, sanoo Evaa näyttelevä Rosanna Liuski . Esa Fills / YLE

Evasta tulee sulokas ja naisellinen

Rosanna Liuski kertoo aavistelleensa, että hänet roolitetaan Evaksi.

– Koska se on se ainoa brunette siellä porukassa ja vähän minun näköiseni.

Evan rooliin hän kertoo ottaneensa mallia norjalaisesta tv-sarjasta.

– Olen yrittänyt säilyttää pieniä hetkiä lavalla, että joku fani voi kokea, että joo tuo on just se. Pääosin olen kuitenkin ottanut vain suuntia, mihin lähteä. Eva on aika sulokas ja naisellinen. Olen miettinyt, miten sitä pystyisi tekemään fysiikan kautta.

Skamissa käydään läpi kipeitäkin aiheita, mutta Liuski kokee, että niitä ei ole vaikea näytellä. Teemoista on puhuttu yhdessä työryhmän kanssa.

– Evalla on näitä rankkoja kokemuksia, rikkinäisyyttä ja epävarmuutta. Ne ovat sellaisia aiheita, joita olen itsekin käynyt lukiossa läpi. Ne kuuluvat ihmiselämään.

Liuski on harrastanut teatteria 12-vuotiaasta. Hän on lukion jälkeen kolmannella välivuodella ja kirjoittaa vapaa-ajallaan arvioita Broadway World -sivustolle.

– En yhtään ihmettele, miksi Skam on nuorten suosiossa, koska onhan se nyt ihan tosi hyvä, sanoo Jonasta näyttelevä Elias Hjelm. Esa Fills / YLE

Koe-esiintymisestä vinkkasi äiti

Evan vastaparia Jonasta näyttelevä Elias Hjelm haki teatteriversioon sen jälkeen, kun äiti vinkkasi koe-esiintymisestä. Alkuperäisen tv-sarjan ensimmäisen kauden hän katsoi vasta, kun sai roolin.

– Vähän harmitti, etten ollut katsonut sitä lukioaikana, koska siinä oli niin paljon samastuttavia asiota. Olisi ollut siistiä seurata sarjaa ja kokea asioita itse, Hjelm sanoo.

Hjelm opiskelee Pop & Jazz Konservatoriossa musiikin tuottamista. Teatterin harrastamisen hän aloitti jo lukiossa. Hjelm kertoo, ettei tee täysin samaa hahmoa kuin alkuperäinen norjalainen Jonas.

– Meissä on paljon samaa, minussa ja Jonaksessa, mutta otan tosi paljon omaa twistiä siihen. Se ei siis ole samanlainen kuin sarjassa, mutta tunnistettava, Hjelm luonnehtii.

Sanaa näyttelevän Yasmin Ahsanullahin mielestä Skamin tärkeimmät teemat ovat ystävyys ja erilaisuuden hyväksyminen. Esa Fills / YLE

Sana on vahva jo nuorena

Yasmin Ahsanullah, 26, näyttelee Vantaalla Sanan roolin. Ahsanullah on porukan kokenein näyttelijä, joka on valmistunut brittiläisestä East 15 Acting Schoolista ja näytellyt Lontoossa. Hän on hiljattain muuttanut takaisin Suomeen.

Ahsanullah tiesi Skamin, mutta hänkään ei ollut nähnyt sarjaa ennen kuin sai roolin.

– Aloin tykätä Sanasta enemmän ja enemmän, kun katsoin kausia eteenpäin ja tutustuin hahmoon. Tuli sellainen fiilis, että vitsi, miten siisti tyyppi.

Ahsanullahin mielestä Sana on hyvin kirjoitettu rooli.

– Se on moniulotteinen, siitä löytyy erilaisia tasoja ja se on tosi vahva nainen jo nuorena. Sellaisia on aina kiva esittää.

Somettamista ei ole unohdettu teatterissakaan. Päivitykset ja viestit heijastetaan näyttämön takaseinään ja esityksessä soitetaan facetime-puheluita livenä. Jere Hartikainen näyttelee Isakia ja Rosanna Liuski Evaa. Cata Portin

Russebussesta tuli penkkarirekka

Skamista on tehty tähän mennessä oma tv-versio seitsemään maahan. Ne on aina paikallistettu. Vantaan teatteriesitystä ei ollut tarpeen suomettaa. Tosin norjalaisten russebusse, penkkaribussi, vaihtui Vantaalla penkkarirekaksi.

– Mutta kyllä kaikki muut teemat, ne mitä nuoret käyvät läpi lukioaikana, ihastumiset, uskonto, se, mihin porukkaan kukin kuuluu ja ketkä ovat oikeita kavereita. Ne ovat samastuttavia sellaisenaan, Liuski sanoo.

Alkuperäisen tv-sarjan näyttelijöistä tuli superjulkkiksia. Miten vantaalaisversion nuoret ovat varautuneet mahdolliseen fanitukseen?

– No kattoo nyt, että miten käy. Tietenkin, jos musta tulee ihan jäätävä superstara, niin tietsä, terveisiä äidille, Elias Hjelm nauraa.

Skamin teatteriversion ensi-ilta on 2.10. Kulttuuritalo Martinuksessa Vantaalla.

Lue myös:

Skamin saksalaisversiossa ruohonpoltto ei ole ongelma, mutta kielenkäyttö on norjalaista siistimpää – tv-sarjojen paikallistaminen kasvoi ilmiöksi

Mitä on teiniangsti amerikkalaisittain? – Odotettu SKAM Austin pyörähtää käyntiin Yhdysvalloissa

Skam-Nooran esittäjä Josefine Pettersen: "Olen Nooran tavoin toivoton romantikko"