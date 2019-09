Huomiselle povattu ensilumi jäänee yökylään, lokakuuhun siirrytään sateen kanssa – pohjavesialueille tulossa kaivattua vettä

Maanantaina etelässä nautitaan vielä jopa 14 asteen lämmöstä. Pilviä ja sateita on myös tulossa.

Mostphotos

Vaikka kuinka toivoisi ja panisi hanttiin, vaihtuu viikonloppu pian taas arkeen ja kalenterin sivu lokakuuhun. Sateiselta näyttää, ja lämpötilatkin alkavat laskea sopivasti juuri lokakuun ensimmäisenä päivänä tiistaina.

Jos jotain mukavuutta hakee, ei kylmiä öitä tai pakkaslukemia ole odotettavissa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Huomenna pohjoisimpaan Pohjois-Lappiin todennäköisesti satava ensilumi saa sateilta kyytiä takaisin Norjan puolelle viimeistään tiistaina. Lumi näyttäisi kuitenkin pysyvän ainakin vielä maanantaina käsivarren alueella.

– No, katsotaan nyt, miten tässä käy. Käsivarren alueelta lumi ei näyttäisi ihan heti lähtevän, sanoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Aurinko saattaa maanantaina kurkistella pilvenreunalta etelässä, missä voidaan nauttia vielä 14 asteen lämmöstä. Sitten alkaa lokakuu ja lokakuun sää: viileämpää, sateisempaa, pilvisempää.

Sääennuste sunnuntaista tiistaille 29. syyskuuta - 1. lokakuuta. Yle

Sadetta alueille, joissa pohjavedet sitä kaipaavat

Tiistaina vettä tulee ja paljon. Maan keskiosissa sadetta saadaan meteorologi Huutosen tietojen mukaan mahdollisesti jopa kymmeniä millimetrejä.

Tuolloin laaja matalapaineen alue on maan keskiosan yllä. Alue ulottuu Perämeren rannikolta, Oulun seudulta Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen kautta itään rajalle asti. Tuolla alueella tulee vettä, sen etelä- ja pohjoispuolella taas on kovia tuulia.

Runsaassa sademäärässä on hyvääkin. Vettä on matalapaineen mukana tulossa nimenomaan alueille, joissa pohjaveden korkeus on tällä hetkellä huomattavan alhaalla.

– Pitkällä aikavälillä se tekee pohjavedelle hyvää, että tulee vettä näin ennen talven alkua. Toki maaperäkin imee sateista osansa, eivätkä ne suoraan vaikuta pohjaveteen.

Huutosen mukaan auringonpilkahduksia ei kannata kauheasti odotella, vaikka niitä joinakin päivinä saadaan etelän ja kaakon alueella.

Lämpötilat laskevat koko maassa seuraavaa viikonloppua kohti. Pohjois-Lapissa päästään nollan tuntumiin ja öisin jopa pakkasen puolelle.

