“He kohtelevat lapsia kuin eläimiä” – Poliisin otteet suututtavat hongkongilaisia ja moni valmistautuu päivien mielenosoitusputkeen

Hongkongissa on tänään luvassa uusia mielenosoituksia. Myös tiistaina Kiinan 70-vuotispäivänä aiotaan marssia.

HongkongOnko kellään sateenvarjoja? Tuokaa lisää sateenvarjoja!

Kysymys kaikui lauantai-iltana puistossa lähellä Hongkongin hallintokortteleita. Tuhansien ihmisten mielenosoitus rantapuiston puolella sujui rauhallisesti, mutta sadan metrin päässä kadulla kuohui.

Mielenosoittajat heittelivät kiviä ja sytyttivät tulipaloja. Poliisi vastasi vesitykeillä, pippurisumutteella ja kyynelkaasulla. Värjätyllä vedellä oli tarkoitus merkitä mielenosoittajat.

Yli kolmen kuukauden protestoimisen jälkeen moni oli osannut varautua. Osa poliisia vastassa olleista mielenosoittajista oli pukeutunut tottuneesti kaasunaamariin ja kypärään.

Osa protestoijista oli lauantai-iltana varautunut kyynelkaasun käyttöön. Jerome Favre / EPA

Puiston puolella sateenvarjonippuja alkoi ilmestyä väkijoukosta ja mustiin pukeutuneet nuoret juoksivat niitä etulinjaan.

Sadetta ei ollut ennustettu vaan moni kantoi sateensuojaa symbolisista syistä. Tamar-puistossa muistettiin viisi vuotta sitten alkaneita niin sanottuja sateenvarjomielenosoituksia.

Tuolloin poliisi käytti kyynelkaasua ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun Hongkong oli siirtynyt Britannialta Kiinan alaisuuteen. Mielenosoituksissa vaadittiin yleistä äänioikeutta ja kadut vallannut protesti kesti lopulta kaikkiaan 79 päivää. Tavoite jäi silti saavuttamatta.

Nyt sama vaatimus on jälleen Hongkongin mielenosoittajien listalla. “Olemme täällä taas”, julisti vilkkaan autotien ylle ripustettu juliste. Ylimmäiseksi oli piirretty sateenvarjon kuva.

“En usko, että Kiina lähettää armeijaa”

Kun mellakkapoliisin vahvistusjoukot lähestyivät, ihmiset kaikkosivat eri puolille kaupunkia. Osa vaihtoi kadulla vaatteita, jotta ei jäisi kiinni poliisille.

Mielenosoittajien tunnuslause kehottaa liikkumaan kuin vesi eli vaihtamaan protestipaikkaa aina poliisin saapuessa ja levittäytymään ympäri kaupunkia. Illan aikana poliisi ja mielenosoittajat kohtasivat vielä muutamaan otteeseen.

Lauantai ei kuitenkaan ollut mielenosoittajien pääpäivä.

Lähdetään ja säästetään voimia huomiselle ja ylihuomiselle, mielenosoittajien joukossa puhuttiin.

Protestikalenteri on tulevina päivinä kiireinen. Sunnuntaille on suunnitteilla maailmanlaajuinen totalitarismin vastainen mielenosoitus ja maanantaille lakko. Tiistaina koittaa Kiinan kansallispäivä, jolle on kaavailtu marssia Hongkongin keskustan läpi.

Juliste kehottaa ihmisiä pukeutumaan mustiin Kiinan kansallispäivänä. Nalle Puh viittaa Kiinan presidenttiin Xi Jinpingiin. Jenny Matikainen / Yle

Aiemmin päivällä julisteita katuun liimannut vain C:ksi itseään kutsunut nuori nainen sanoi lähtevänsä tiistaina kadulle.

– Meidän pitää puolustaa Hongkongia ja näyttää, että olemme yhtenäisiä. Kyse ei ole vain meistä vaan myös seuraavista sukupolvista, hän sanoi.

Tänä vuonna kansallispäivä on erityinen, sillä Kiinan kansantasavalta täyttää 70 vuotta. Pekingissä on tiistaina luvassa jättimäinen sotilasparaati, mutta Hongkongissa viralliset juhlallisuudet on peruttu turvallisuussyistä.

Kaduilla pohditaan, aikooko Kiina vastata kansallispäivän protesteihin voimakeinoin.

– Kansallispäivää ennen ja sen jälkeen saattaa olla vaarallista. En usko, että Kiina lähettää tänne armeijaa, mutta mantereelta voi tulla turvallisuusjoukkoja, pohti julisteen liimausta tarkkaillut 67-vuotias Leung Oi Chen.

Asiantuntijat ovat epäilleet, ettei Peking haluaisi kääntää juhlapäivänä huomiota Hongkongiin.

Leung Oi Chen tuli Manner-Kiinasta Hongkongiin vuonna 1983. Hän koki kulttuurivallankumouksen poliittiset vainot ja pelkää saman toistuvan nyt Hongkongissa. Jenny Matikainen / Yle

Poliisi ratsasi busseja ja pysäytteli kotimatkalaisia

Eri osapuolten otteet ovat kuitenkin tiukentuneet viime aikoina. Lauantaina poliisi pysäytti busseja ja raitiovaunuja tutkiakseen kyydissä olevat ihmiset.

South China Morning Post -lehden tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin muutamia ihmisiä vietiin poliisiautoihin.

Kaikkiaan yli 1 500 ihmistä on pidätetty yli kolme kuukautta jatkuneiden protestien aikana. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) poliisin käyttämä väkivalta on ollut ylimitoitettua.

Hongkongilaiset ovat kritisoineet erityisesti lähellä Kiinan rajaa sijaitsevaa pidätyskeskusta. Keskukseen joutuneet ovat kertoneet kaltoin kohtelusta.

Perjantaina tuhannet kokoontuivat (siirryt toiseen palveluun) vastustamaan keskusta, vaikka Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam oli torstaina sanonut poliisin luopuvan keskuksen käytöstä

Viime viikolla suuttumusta on aiheuttanut myös internetissä levinnyt video (siirryt toiseen palveluun), jolla poliisi näyttää potkivan keltaiseen liiviin pukeutunutta miestä. Videon aitoudesta kiistellään.

Lauantaina metroasemalla päivystänyt Suojelkaa lapsia -järjestölle työskentelevä, pastori Chan Hoi Hing Roy kertoi, että kyseessä oli hänen työtoverinsa.

– Näyttää siltä, että poliisi ei halua meitä tänne vaikka yritämme auttaa.

Pastori Chan Hoi Hing Roy sanoo hänen työtoverinsa joutuneen poliisin pahoinpitelemäksi. Jenny Matikainen / Yle

Chan sanoi vapaaehtoisten varautuneet olemaan kaduilla tiistaihin saakka.

– Toivon, että mitään ei käy. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että jotain tulee tapahtumaan, hän ennakoi.

Metroaseman aulassa päivysti lauantaina myös mellakkapoliisi. Hongkongin metro on joutunut viime viikkoina protestoijien ilkivallan kohteeksi. Sen johtoa on syytetty poliisin avustamisesta ja mielenosoittajien liikkumisen vaikeuttamisesta.

Yksi mielenosoittajien neljästä jäljellä olevasta vaatimuksesta on poliisin toimien puolueeton tutkiminen.

Juuri lastensuojelujärjestön vapaaehtoiseksi ilmoittautunut 67-vuotias Janet Liu sanoo olevan huolissaan lapsista – ja vihainen poliisille.

– He kohtelevat lapsia kuin eläimiä. Minua itkettää, kun näen, mitä täällä tapahtuu.

Xi Jinpingin naama jäi jalkoihin

Lauantaina ihmisiä oli kutsuttu myös koolle tapetoimaan katuja ja seiniä Hongkongin hallituksen ja Kiinan vastaisilla julisteilla.

Niin sanotuista Lennon-seinistä on tullut mielenosoittajien äänitorvi, ja kuka tahansa on voinut jättää tarralapulla seinälle viestin. Seiniä on koostettu muun muassa bussipysäkeille, kauppakeskuksiin ja jalkakäytävien varsille.

Amy Lam (oik.) ei halua nähdä Hongkongin muuttuvan samanlaiseksi kuin Kiina. Hän jätti ystävänsä kanssa viestejä Lennon-seinälle. Jenny Matikainen / Yle

Reilu viikko sitten mielenosoituksia vastustava Peking-mielinen poliitikko Junius Ho kehotti kannattajiaan siivoamaan Lennon-seiniä. Lauantaina mielenosoittajien tarkoitus oli pystyttää ne uudelleen

Illalla Kiinan presidentin Xi Jinpingin kasvokuvia oli liisteröity metron portaisiin niin, ettei niiden päältä voinut välttyä kävelemästä. Osa metrosta purkautuvista matkustajista ilmaisi mielipiteensä tallomalla kuvia pari ylimääräistä kertaa.

Tai Po -tunnelissa on yksi Hongkongin vaikuttavimmista Lennon seinistä. Alikulkutunneli on tapetoitu julisteilla ja viesteillä. Jenny Matikainen / Yle

Vaikka metroasemalla kaikuivat yhteiset kannustushuudot, kaikki hongkongilaiset eivät ole mielenosoittajien puolella.

Väittelyt politiikasta kärjistyvät kaduilla välillä tappelun partaalle. Viime viikolla hallitusta vastustavia julisteita poistanut nainen joutui useiden mielenosoittajien pahoinpitelemäksi.

Yksi suurimmista Lennon-seinistä on tunnelissa Hongkongin pohjoisosassa. Siellä viesti on yksimielinen: Kiina on paha, samoin Carrie Lam.

Julisteiden ja protestikutsujen seassa on ihmisten kirjoittamia ajatuksia. Amy Lam liimasi seinään demokratiaa puolustavaa viestiä.

– Moni meistä rakastaa Hongkongia ja Kiinaa mutta emme pidä kommunistisesta puolueesta.

Lam uskoo, että Kiinan kansallispäivä tulee olemaan jollain tavalla käänteentekevä. Sen jälkeen Kiinan johto päättää toimia, hän ennustaa.

– Joko he lisää voimaa tai haluavat keskustella rauhanomaisesti, Lam sanoo.

