Pääministeri Rinne: yksikään EU-maa ei vastusta, että rahoitus kytketään oikeusvaltioperiaatteeseen

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vastaili jälleen pääministerin kyselytunnilla Yle Radio Suomessa ajankohtaisiin kysymyksiin virka-asunnollaan Helsingin Kesärannassa.

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta ja Euroopan tilanteesta Rinteellä oli uutta kerrottavaa.

Rinteen mukaan kaikki EU-maat ovat näillä näkymin valmiita kytkemään oikeusvaltiokehityksen EU:n rahoituskehykseen.

Hän perustaa arvionsa tämänhetkiseen neuvottelutilanteeseen, joka pohjautuu Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) tekemään neuvottelutyöhön.

– Tarkoitus ei ole naulata yhtäkään jäsenvaltiota seinään, vaan kyse on siitä, miten puolustetaan tavallisia, eurooppalaisia ihmisiä siltä mielivallalta, että oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta. Miten puolustetaan vapaata mediaa siltä, että hallitusvalta ei rupea ohjailemaan median käyttäytymistä ja toimintaa.

Rinteen mukaan yksikään EU-jäsenmaa, mukaan lukien Unkari ja Puola, ei suoranaisesti vastusta monivuotisen rahoituskehyksen ja oikeusvaltioperiaatteen kytkemistä toisiinsa.

Kyselytunnille osallistuneen Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnusen mukaan tämä vaatisi selkeää muutosta esimerkiksi Unkarin ja Puolan tämänhetkiseen politiikkaan. Kinnunen kysyi Rinteeltä, onko tällaisista muutoksista takeita.

– Kun me käymme puheenjohtajamaana tätä keskustelua, olemme Euroopan ja eurooppalaisten ihmisten puolesta sekä sen arvopohjan puolesta, jolla on voitu turvata vakautta, rauhaa ja hyvinvointikehitystä Euroopassa. Emme ole yhtäkään jäsenvaltiota vastaan missään suhteessa ja tämä on selvä viesti kaikille, Rinne totesi.

Pääministeri muistutti, että asian käsittely on kesken ja sen onnistuminen vaatii EU-jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Pääministerin haastattelutunti on kuunneltavissa Yle Areenassa.

Uutinen täydentyy.