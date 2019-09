Cambridge Analytica -skandaalin paljastanut toimittaja taistelee internetjättien piilovaikuttamista vastaan – "Facebook pitäisi kieltää vaaleissa"

Se alkoi Googlen sanahausta.

Vuonna 2016 brittiläinen toimittaja Carole Cadwalladr syötti Googleen kysymyslauseita.

Ovatko juutalaiset... ilkeitä, ehdotti Google. Ovatko muslimit... pahoja, hakukone ennakoi. Tekevätkö mustat... enemmän rikoksia, koneäly täydensi automaattisesti.

Cadwalladr oli varma, että oli törmännyt shokeeraavaan tietoon: maailman suosituimman hakukoneen algoritmi tarjosi harhaanjohtavaa, kärjistävää ja vihaan yllyttävää sisältöä. Google kuitenkin vain siivosi hakuehdotuksiaan, eikä löytö johtanut isompiin muutoksiin.

– Google kieltäytyi edes tunnustamasta, että mitään ongelmaa oli, Cadwalladr sanoo. Hän esiintyi tällä viikolla Suomessa MyData-konferenssissa.

Carole Cadwalladr päätti tutkia internet-jättien valtaa lisää. Vuoden 2016 lopussa Donald Trump oli valittu Yhdysvaltojen presidentiksi ja keskustelu big datasta, poliittisesta profiloinnista ja kohdennetusta nettipropagandasta oli käynnistynyt. Trumpin voiton jälkeen uutisoitiin data-analytiikkayhtiö Cambridge Analytican ja Facebook-tietojen kytkyistä.

Cadwalladr ei halunnut toistaa Google-skuuppinsa saamaa vaisua vastaanottoa, joten hän käytti lähes vuoden löytääkseen tarinalle kasvot, joita sekä yleisön että yhtiöiden olisi pakko uskoa – ilmiantajan Cambridge Analytica -yhtiön sisältä.

Ihmisten mieliin jäikin sanomalehti The Guardianissa maaliskuussa 2018 pinkeissä hiuksissaan poseerannut Christopher Wylie, joka kertoi hätkähdyttävän tiedon: Cambridge Analytica oli käyttänyt jopa 50:tä miljoonaa Facebook-profiilia luvatta muun muassa Trumpin kampanjan edistämiseksi.

Myöhemmin Facebook tarkensi luvuksi 87 miljoonaa profiilia.

– Kun löysin Chris Wylien, se muutti pelin täysin. Syylliset eivät voisi päästä noin vain veräjästä.

Netflix julkaisi kesällä The Great Hack -dokumentin, jonka yksi päähenkilö Cadwalladr on. Hän on brittiläiselle The Guardianille ja sen sisarlehdelle The Observerille kirjoittava vapaa toimittaja.

Cadwalladrin mielestä dokumentti on hyvä tapa kertoa suurelle yleisölle somedatan väärinkäytöstä syntyneestä kohusta, jota on monimutkaisuudessaan vaikea hahmottaa. Hän huomauttaa, ettei dokumentti kata kuitenkaan koko kuvaa.

Facebook-skandaalin käänteet alkoivat vuonna 2015, kun The Guardian julkaisi jutun Cambridge Analyticasta, joka hyödynsi Facebook-tiedoista koottuja ”psykologisia profiileja” Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokkuutta tavoitelleen Ted Cruzin kampanjassa.

Facebook tajusi jo tuolloin Cambridge Analytican rikkoneen käyttäjäehtojaan, mutta ei kertonut asiasta julkisesti. Facebook edellytti, että datayhtiö tuhoaa keräämänsä miljoonat profiilitiedot, mutta ei tehnyt mitään varmistaakseen, että näin tapahtuu.

Siksi Facebookille tuli – kertomansa mukaan – järkytyksenä, että tietoja oli hyödynnetty vielä tämän jälkeenkin, muun muassa Trumpin ja ilmeisesti myös Britannian EU-eroa ajaneen Brexit-leirin vaalimainonnassa.

The Guardianin, The New York Timesin ja brittikanava Channel 4:n yhteistyössä julkistamat paljastukset aiheesta saivat viime vuonna aikaan lumipalloefektin. Ne johtivat muun muassa Cambridge Analytican toimitusjohtajan Alexander Nixin potkuihin, koko Cambridge Analytican toiminnan lopettamiseen ja Facebookin perustajan ja toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin anteeksipyyntöihin ja kuulemiseen Yhdysvaltain kongressissa ja EU-parlamentissa.

Facebook ryhtyi selvittämään, kuinka paljon sen käyttäjädataa oli vuotanut kolmansille osapuolille. Tähän mennessä mahdollisia väärinkäytöksiä on löytynyt noin 10 000 sovelluksesta.

Kesällä Facebook sai Yhdysvaltain viranomaisilta yli viiden miljardin dollarin sakot käyttäjien yksityisyydensuojan loukkaamisesta.

Carole Cadwalladrin jutut johtivat useisiin rikostutkintoihin, ja hänet valittiin yhdessä New York Timesin toimittajien kanssa Pulitzer-palkintoehdokkaaksi.

Kaikki hyvin, siis?

Cadwalladr on skeptinen.

– Tämä on vasta jäävuoren huippu.

Cadwalladr on tärkeässä roolissa Netflix-dokumentissa The Great Hack. Netflix / Everett Collection / All Over Press

Mikä merkitys netin piilovaikuttamisella todella oli Brexit- ja Trump-äänestyksissä? Cadwalladria turhauttaa, kuinka vähän siitä edelleen tiedetään.

Facebookin sisältöä on mahdotonta tutkia, hän sanoo. Jokaisen fiidi eli uutisvirta on personoitu, eivätkä kullekin henkilölle kohdennetut julkaisut arkistoidu minnekään.

Uusia vaaleja käydään koko ajan, ja ihmisten äänestyskäyttäytymiseen voidaan yhä vaikuttaa valheita, pelkoja ja apatiaa levittämällä, Cadwalladr sanoo.

– Tiedämme, että Cambridge Analytica kehuskeli tehneensä töitä yli 150 vaaleissa maailmalla. Ja tiedämme, että heidän jäljiltään on syntynyt monia yrityksiä, joista yksi, Data Propria, työskentelee Trumpin 2020 -kampanjassa, hän luettelee.

– Jos näitä ihmisiä ei saateta vastuuseen, he tekevät sen uudelleen ja uudelleen, Cadwalladr sanoo.

Hän sanoo asuvansa maassa, joka on täydessä poliittisessa kaaoksessa “myös Facebookin ansiosta”. Lainvalvojat ovat todenneet Britannian nykyisen pääministerin Boris Johnsonin syyllistyneen laittomuuksiin: hänen Brexit-kampanjansa rikkoi vaalirahasääntöjä ja hän keskeytti parlamentin toiminnan oikeudettomasti. Johnson on ohittanut asiat olankohautuksella.

– Kukaan ei nykyään edes eroa! Cadwalladr parahtaa.

Cadwalladrin mielestä Facebookin käytön voisi jopa kieltää Britannian seuraavissa vaaleissa, kunnes yhtiö antaa tarkemman selonteon siitä, miten poliittisia mainoksia on kohdistettu, kenelle, kuka niitä on rahoittanut ja millä summilla. Muuten vaalit eivät ole avoimet ja luotettavat, hän sanoo.

Facebookin Mark Zuckerberg on brittiparlamentin pyynnöistä huolimatta kieltäytynyt tulemasta Britanniaan todistamaan Brexit-aiheesta, Cadwalladr huomauttaa.

– Mekin Britanniassakin olimme ennen naiiveja, mutta naiiviuteen ei ole enää varaa.

Cadwalladr on astunut kirjoituksillaan ja esiintymisillään monille varpaille. Brexit-kampanjaa rahoittanut liikemies haastoi toimittajan kesällä oikeuteen. Väitetty kunnianloukkaus liittyy Cadwalladrin hitiksi nousseeseen Ted-puheeseen, jossa tämä muun ohella linkittää Brexit-rahoittaja Arron Banksin Venäjän hallitukseen. Banks kiistää ottaneensa vastaan venäläistä rahaa.

Freelance-toimittajana Cadwalladr käynnisti poikkeuksellisen joukkorahoituskampanjan kyetäkseen jatkamaan työtään ja selvitäkseen tulevasta oikeudenkäynnistä. Tähän mennessä hän on saanut kerättyä yli 300 000 puntaa lähes 11 000 lahjoittajalta. Monet toimittajajärjestöt ovat tukeneet Cadwalladria julkisuudessa.

Cambridge Analytica -julkistuksia valmistellessaan The Guardian oli hakeutunut yhteistyöhön muiden mediatalojen kanssa nimenomaan vähentääkseen oikeusjuttujen riskiä, Cadwalladr kertoo.

– Mutta hän ei haastanut The Guardiania. Hän ei haastanut Tediä, joka on amerikkalainen miljoonien arvoinen mediayhtiö. Hän haastoi minut henkilökohtaisesti yhdestä lauseesta, koska se on briljantti strategia.

Strategialla hän tarkoittaa toimittajan hiljentämistä, joka on jossain määrin jo onnistunut, koska suuri osa Cadwalladrin ajasta menee nyt oikeusprosessiin eikä tutkivaan työhön.

– Minulla on uskomattomia jutun aihioita, joita pitäisi tutkia. Näin kuka tahansa motivoitunut miljonääri voi käydä journalistien kimppuun. Tämä on huono uutinen kaikille toimittajille.

The Guardianin ja The Observerin toimittaja Carole Cadwalladr esiintyi MyData-konferenssissa Helsingissä. Esa Syväkuru / Yle

Kärkevänä somekommentoijana Cadwalladrista on tullut Britanniassa julkkis, joka saa osakseen paitsi ihailua myös kritiikkiä ja vihaa. Hiljattain yhdysvaltalainen aikakauslehti The Atlantic julkaisi Cadwalladrista jutun otsikolla “Britannian polarisoivin journalisti”.

Cadwalladrin mukaan kirjoitus on tehty hänen vastustajiensa näkökulmasta ja on esimerkki siitä, kuinka vaikutusvaltaiset tahot levittävät hänestä lokaa.

– Britanniassa koko Brexit-väittely on todella polarisoiva. Ihmiset, jotka eivät ole tykänneet siitä, että tutkin Brexitin taustoja, ovat niitä, jotka syyttävät minua aktivistiksi ja salaliittoteoreetikoksi, hän sanoo.

– En ole myöskään nähnyt artikkelia, jossa esitettäisiin samoja tulkintoja miestoimittajasta, Cadwalladr huomauttaa ja viittaa siihen, että häntä kutsutaan muun muassa “hysteeriseksi keski-ikäiseksi” naiseksi.

Carole Cadwalladrin mukaan ainoa lääke kovenevaan painostukseen on toimittajien kansainvälinen yhteistyö. Vaikka juttuprojekti The New York Timesin ja Channel 4:n kanssa oli “kaikkea muuta kuin helppo”, hän sanoo, ettei Facebook voinut sivuuttaa juttuja, koska ne tulivat kolmelta uutisorganisaatiolta samaan aikaan.

– Yhdessä olemme vahvempia.

Lue lisää:

”Olet sitä, mistä tykkäät Facebookissa” – Näin poliitikot hyödyntävät luonnettasi mainonnassaan

Mystinen hotellikuolema ja israelilaisia hakkereita – näin Cambridge Analytica vaikutti Kenian ja Nigerian vaaleihin

Kyllä, algoritmit uhkaavat demokratiaa – Valta luisuu some-miljardööreille