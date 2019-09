Herätys: Maahanmuutto on suomalaisten elinehto, samovaarit vaihtuvat kahvihanoihin Moskovassa, viikko alkaa sateisena

Suomalaiset kuolisivat sukupuuttoon ilman maahanmuuttoa

Kolumbialainen Juliana Tobon, 28, muutti viisi vuotta sitten Turkuun opintojen perässä. Nyt hän asuu Vantaalla ja käy töissä Espoossa. Tobonin tarina kuvastaa hyvin globaalia kaupungistumisen trendiä ja kertoo, miksi jatkomuutot Suomen sisällä suuntautuvat juuri pääkaupunkiseudun kuntiin. Koko Suomen vuosittaisesta väestönkasvusta suurin osa on maahanmuuton ansiota. Tilastokeskus julkaisee tänään tuoreimman väestöennusteensa.

Moskovalaiset kahvihifistelijät levittävät kofeiinin ilosanomaa

Kaksi vuotta sitten Nikita Fedotov perusti REDO-yrityksen ja siirtyi cold brew eli kylmäuutettuun kahviin. Grigori Vorobjov / Yle

Kahvi kasvattaa suosiotaan teenjuojina tunnettujen venäläisten parissa. Etenkin Moskovassa samovaari on vaihtumassa kahvihanaan. Esimerkiksi kylmäuutetusta kahvista on tullut moskovalaisten trendijuoma.

Työvoimapulan jyrkkeneminen pysähtynyt

Tällä hetkellä työvoimapula keskittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Jari Kovalainen / Yle

Yli 200 ammattinimikkeen arviossa pulaa työvoimasta on 52 ammatissa. Pitkään jatkunut työvoimapulan kasvu ja laajeneminen eri ammatteihin on nyt pysähtynyt, ilmenee työ- ja elinkeinotoimistojen arvioihin perustuvasta ammattibarometrista. Sen mukaan eniten pulaa on sosiaalityön erityisasiantuntijoista, lastentarhanopettajista, siivoojista, puheterapeuteista ja yleislääkäreistä. Eniten ylitarjontaa oli yleissihteereistä, vaattureista, graafisista suunnittelijoista, tieto- ja viestintäteknologian asentajista sekä käytön tukihenkilöistä.

Viikko alkaa sateisena

Yle

Matalapaine pitää sään edelleen epävakaisena alkuviikosta. Maanantaina sataa Pohjanmaan maakunnasta Pohjois-Lappiin yltävällä alueella. Aivan maan pohjoisimmissa osissa sateet voivat edelleen olla lunta ja räntää. Tiistaiksi sateet liikkuvat maan keskiosiin. Lue lisää Ylen sääsivulta.