Kello 10 alkaa tentti, johon komissaariehdokas Jutta Urpilainen on valmistautunut viime viikot – katso suorana

Ylen tietojen mukaan Jutta Urpilainen halusi nimenomaan kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin salkun. Päätehtävänä on rakentaa EU:lle Afrikka-strategia.

BrysselKun komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti komissaaritiiminsä salkkujaon kaksi viikkoa sitten, Suomessa alkoi heti väittely Jutta Urpilaisen (sd.) salkun merkityksestä.

Ensireaktiot olivat vähätteleviä sekä lehdistössä että sosiaalisessa mediassa. Arvostelijoiden mukaan kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari ei kuulu komission ykköskaartiin, eikä Urpilaisesta tule myöskään komission varapuheenjohtajaa.

Verrokkeina ovat olleet Olli Rehnin (kesk.) talouskomissaarin salkku, joka eurokriisin vuoksi nousi puheenjohtajan jälkeen komission merkittävimmäksi tehtäväksi, sekä Jyrki Kataisen (kok.) varapuheenjohtajuus.

Tänään tiistaina komissaariehdokas Urpilainen on parlamentin kehitysvaliokunnan kuultavana. Hän on jo selvinnyt läpi oikeudellisten asioiden valiokunnasta, jonka tehtävä on selvittää ehdokkaiden taloudelliset kytkökset ja mahdolliset sidonnaisuusongelmat.

EU-parlamentti kuulee kaikki komissaariehdokkaat tämän ja ensi viikon aikana. Kuulemiset ovat parlamentin vahva keino vaikuttaa komission kokoonpanoon.

Urpilainen halusi Afrikka-salkun

Urpilaisen tenttiin ei ainakaan etukäteen liity mitään epäselvää. Urpilainen on valmistautunut siihen pari viikkoa ja antanut valiokunnalle kirjalliset vastaukset (siirryt toiseen palveluun) tehtävään liittyviin yleiskysymyksiin.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavana komissaarina Urpilaisen päätehtävä on luoda unionille Afrikka-strategia.

Ylen tietojen mukaan Urpilaisen salkku on juuri se, jonka hän itse halusi.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) pyöritteli salkkujaon alla kahta vaihtoehtoa, talouteen tai ulkosuhteisiin liittyvää salkkua. Urpilainen on sanonut itse julkisesti, että häntä kiinnostavat kansainväliset työt. Ylen A-studion haastattelussa hän sanoi myös ottavansa mieluummin rivikomissaarin salkun kuin komission varapuheenjohtajuuden, jossa työ on muiden komissaarien tehtävien organisointia ja yhteensovittamista.

Opettajataustainen Urpilainen joutui aikoinaan valtiovarainministeriksi, koska se kuuluu hallituksessa perinteisesti toiseksi suurimman puolueen puheenjohtajalle.

Urpilaisen kokemus poliitikkona eduskunnassa on kuitenkin liittynyt juuri ulkosuhteisiin ja kansainväliseen kehitysyhteistyöhön erityisesti ulkoasiainvaliokunnassa ja ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana.

Unkarin ja Puolan mepit Urpilaista tenttaamassa

EU-parlamentin kehitysvaliokunnassa ei ole suomalaisedustajaa, mutta sen sijaan siellä istuvat Unkarin hallitsevan Fidesz-puolueen ja Puolan hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen europarlamentaarikot.

Heidän suhtautumistaan Urpilaiseen suomalaisena kannattaa seurata.

Molemmat maat ovat EU:n kanssa tukkanuottasilla oikeusvaltioperiaatteista, ja Unkari on kritisoinut rajusti Suomen EU:n puheenjohtajamaana ajamaa politiikkaa. Riita koskee Suomen ajamaa lakia, jossa EU:n jäsenmaalle myöntämä rahoitus sidotaan oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen.

Yhden tai kahden parlamentaarikon mielipiteet eivät kuitenkaan vaikuta kehitysvaliokunnan kuulemisen lopputulokseen.

Kaksi ehdokasta putosi jo alkumetreillä

EU-parlamentti äänestää komission puheenjohtajasta ja lopulta koko komissiosta, mutta ei yksittäisistä komissaareista. Parlamentin ainoa keino muuttaa komission kokoonpanoa on osoittaa kuulemisissa, että ehdokas on joko epäpätevä tehtäväänsä tai hänellä on sidonnaisuusristiriitoja, jotka voivat estää työn teon vaatimusten mukaisesti.

Tällä kertaa parlamentin oikeusvaliokunta pudotti kaksi komissaariehdokasta jo alkumetreillä.

Romanian liikennekomissaariksi ehdolla ollut Rovana Plumb jäi kiinni 800 000 euron selittämättömästä eurovaalirahoituksesta.

Unkarin László Trócsányi taas toimi maansa oikeusministerinä, kunnes tuli valituksi Euroopan parlamenttiin keväällä. Hän on ollut toimeenpanemassa Unkarin lakeja, joista osan EU katsoo rikkovan unionin oikeusvaltioperiaatteita.