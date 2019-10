"Yhden kerran huomautetaan, sitten poistetaan työmaalta" – Isot rakennusfirmat ottavat työturvallisuuden vakavasti, pienemmillä toimijoilla riittää parannettavaa

Tampereen Kantta rakennetaan rautatien päälle, ja ison työmaan ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua vuonna 2022. Taustalla häämöttää 1899 valmistunut Tampereen ortodoksikirkko ja vielä taaempana 1971 valmistunut Näsinneula.

Tampereen Kantta rakennetaan rautatien päälle, ja ison työmaan ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua vuonna 2022. Taustalla häämöttää 1899 valmistunut Tampereen ortodoksikirkko ja vielä taaempana 1971 valmistunut Näsinneula. Marko Melto / Yle

Vuokratyö on lisääntynyt työmailla, ja tapaturmissa loukkaantuneet ovat usein juuri vuokratyöntekijöitä.

– Ilman turvavarusteita ei tule lähdettyä edes ovesta ulos.

Näin sanoo Markus Heino ja vaihtaa työvaatteet päälle, laittaa kypärän päähän, vaihtaa silmälasit suojalaseihin ja panee turvakengät jalkaan.

Hän on Tampereen ratikkatyömaalla asentamassa maadoitusten suojaputkia.

Omaa hyvää siinä suojellaan eikä enää niin pistetä vastaan Markus Heino

– Aloitin yli 20 vuotta sitten eikä silloin kypäriä pidetty eikä suojalaseja. Turvakengät on olleet olemassa melkein alusta, vaikka kyllä lenkkareilla mentiin vielä pitkään, sanoo Heino ja myöntää silloin ennen astuneensa naulaankin muutaman kerran.

– Nyt kyllä kaikki tietävät asiat, se on vaan asenteista kiinni. Omaa hyvää siinä suojellaan eikä enää niin pistetä vastaan.

Markus Heino on raitiotietyömaalla asentamassa maadoitusten suojaputkia. Matias Väänänen / Yle

Kalle Koivuniemi on saman työmaan turvapäällikkö. Hänen mukaansa aina joku kuitenkin ottaa omia riskejä.

– Monet tapaturmat johtuvat siitä, että ihminen itse ei ajattele asiaa loppuun asti tai ei tunnista työnsä vaaroja kunnolla. Yleensä silloin sitten sattuu jotakin.

Ratikkatyömaan kaltaisissa kohteissa keskellä kaupunkia täytyy ottaa huomioon myös muut liikkujat.

Raitiotietyömaata Tampereen Kalevassa. Matias Väänänen / Yle

– Muu liikenne on iso haaste turvallisuudelle. Ulkopuolisten poukkoilua työmaalla yritetään estää aika väkevillä aidoilla. Joskus se onnistuu ja joskus taas ei, Kalle Koivuniemi sanoo.

Turvallisuudesta vastaa pääurakoitsija, loukkaantunut on usein vuokratyöntekijä

Suurimpien rakennusliikkeiden työmailla ei työsuojelutarkastajan mukaan ole juurikaan vakavaa huomautettavaa.

Kaikilla ei välttämättä ole kovin kehittynyttä turvallisuuskulttuuria Veli-Pekka Hammo

– Isoilla kohteilla on useimmiten isot rakennuttajat. Ne toimivat ammattimaisesti ja niin myös työsuojelu hoidetaan ammattimaisesti. Työmailla ei yleensä ole vakavia puutteita, sanoo Veli-Pekka Hammo.

Hammo toimii tarkastajana Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston työturvallisuuden vastuualueella Tampereella.

Lukuja rakennustyötapaturmista Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue kertoo, että heidän alueellaan tehtiin rakennusalalle viime vuonna 61 tarkastusta työtapaturman vuoksi

että tarkastuksista 26 oli Pirkanmaalla Rakennusliike NCC kertoo, että heillä vakavia työtapaturmia on koko maassa vuosittain 1-2

että viimeisin kuolemaan johtanut tapaturma oli 10 vuotta sitten Rakennusliike YIT kertoo, että heillä yli kuukauden sairaslomaa vaatineita työtapaturmia oli viime vuonna 11

että edelliset kuolemantapaukset YIT:n työmailla olivat vuosina 2015 ja 2014

– Yleisesti voi sanoa, että työmaa on mestarinsa näköinen. Se korostuu varsinkin pienempien urakoitsijoiden työmailla, sillä kaikilla ei välttämättä ole kovin kehittynyttä turvallisuuskulttuuria.

Pitkät urakointiketjut ovat rakennuksilla yleisiä, mikä vaatii osaamista vastaavalta työnjohtajalta ja muulta työnjohdolta. Perehdytys ja turvallisuus ovat aina pääurakoitsijan vastuulla.

Myös vuokratyö on lisääntynyt, ja Hammon mukaan tutkittavissa tapaturmissa loukkaantunut on usein ollut juuri vuokratyöntekijä.

Varusteista huomautetaan vain kerran

Isolla Kansi ja areena -työmaalla Tampereen rautatieaseman tuntumassa on tähän asti selvitty ilman suurempia tapaturmia. Kulkua valvoo sähköinen portti eikä työmaalla saa liikkua ilman turvavarusteita.

– Kaikkien on pakko käyttää varusteita. Yhden kerran asiasta huomautetaan, ja sen jälkeen seuraava vaihe on poistaa kyseinen henkilö työmaalta. Toisinaan on täytynyt huomauttaa, mutta ei sen pidemmälle ole tarvinnut mennä, sanoo työmaapäällikkö Teemu Salminen.

Hän toimii lohkolla, jossa rakennetaan asunto- ja toimistotiloja.

Teemu Salminen on Tampereen Kannen yhden lohkon, Kruunun ja Topaasin, työmaapäälikkö. Marko Melto / Yle

Turvallisuusvastuu ulottuu Salmisen mukaan aliurakoitsijoihin asti, joten heidät sitoutetaan pääurakoitsijan työkulttuuriin. Työmaapäällikön valta turvallisuusasioissa yltää niin ikään myös vuokratyöntekijöihin.

– Olemme jatkuvasti muuttuvassa hankeessa, ja siksi täytyy pitää usein kokouksia ja huolehtia tiedotuksesta.

Värikkäissä työvaatteissa näkee usein rakennusyrityksen logon. SRV:n tuotantojohtaja Jouni Hämäläisen sanoo, ettei siinä kuitenkaan ole kyse yrityksen mainoksesta tai "brändäyksestä".

– Varmaankin se tuo näkyvyyttä yritykselle. Tärkeämpää on kuitenkin se väri, että torninosturin kuski näkee paremmin alhaalla olevan työntekijän, kun tällä on huomioväriset vaatteet.

Murheenkryyninä pienet kattofirmat

Veli-Pekka Hammo mukaan työsuojelutarkastajien iso ja jatkuva murhe ovat katontekijät ja -korjaajat.

– Pienten kattofirmojen työmailla ei useinkaan ole putoamissuojasuunnitelmaa. Ja kun ei ole suunniteltu, niin toteutuskin on mitä sattuu, useimmiten suojia ei ole tai ne ovat puutteelliset.

Tavalliset tikapuut eivät saa olla jatkuvassa päivittäisessä käytössä Veli-Pekka Hammo

Hän kertoo joutuvansa tarkastuskohteissa usein huomauttamaan esimerkiksi rakennusmiesten kulkureitistä katolle.

– Nousutie vesikatolle on usein puutteellinen. Nojatikkaat eli ne ihan tavalliset tikapuut eivät saa olla jatkuvassa päivittäisessä käytössä. Niitä voi käyttää enintään satunnaiseen katolla käymiseen, Hammo huomauttaa.

Työmaalla ihan niin kuin pitää: huomioväriset housut ja turvakengät jalassa. Matias Väänänen / Yle

Työmaiden yleisimpiä puutteita ovat suojaamattomat sirkkelit. Niiden lisäksi tarkastaja huomauttaa usein myös silmäsuojien, turvajalkineiden ja kypärän puutteista tai puuttumisesta.

Turvalliseen varustukseen kuuluu lisäksi näkyvä suojavaate, joka rakennuksilla on useimmiten huomiokeltaiset housut ja takki tai liivi.