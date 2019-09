Oriola sai yt-neuvottelut päätökseen: 83 työtehtävää loppuu – osa kohteeksi joutuneista siirtyy toisiin tehtäviin, muiden työsuhde päättyy

Suomalainen lääketukkuri Oriola on saanut yt-neuvottelut päätökseen, kertoo yhtiö tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun). Tuloksena lopetetaan 83 työtehtävää. Suurimmalla osalla lakkautettavien tehtävien tekijöistä on edessä työsuhteen päättyminen. Noin neljännes puolestaan siirretään toisaalle yhtiön sisällä. Kyseessä on sekä vakituisia että määräaikaisia työsuhteita.

Samalla Oriola päätti sulkea yhdeksän apteekkia Ruotsissa, missä yhtiöllä on myös toimintaa.

Yt-neuvotteluista Oriola ilmoitti kesäkuussa. Taustalla painoi kesäkuinen tulosvaroitus ja vuoden 2018 huono tulos. Myös viime vuoden loppupuolella annettiin tulosvaroitus.

Yt-neuvottelut koskivat 3 500 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa. Tuolloin Oriola arvioi, että maksimissaan 90 työtehtävää lakkautetaan. Neuvottelut eivät koskeneet taloushallintoa, tuotantotyöntekijöitä ja apteekkihenkilökuntaa Suomessa.

Oriola kertoo pyrkivänsä saamaan 20 miljoonan euron säästöt verrattuna viime vuoden kuluihin. Yt-neuvotteluiden tuloksena yhtiö arvioi saavansa 4,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästö näkyy täysimääräisenä ensi vuoden tuloksessa, Oriola tiedottaa. Säästöä näkynee jossain määrin myös tämän vuoden viimeisessä vuosineljänneksessä.

Oriola on pörssiyhtiö, jolla on yritystoimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa. Yhtiö toimittaa lääkkeitä ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita apteekkeihin ja julkiselle- sekä yksityiselle terveydenhuollolle. Lisäksi yhtiöllä on apteekkitoimintaa ja se myy esimerkiksi kosmetiikka verkkokaupassaan.

Oriolalla on ollut vaikeuksia viime vuosina. Kesäkuisen tulosvaroituksen lisäksi tulosvaroitus annettiin myös viime vuoden marraskuussa. Syitä tuloksen heikkenemiseen ovat olleet yhtiön aiempien tiedotteiden mukaan muun muassa heikko valuuttakurss (siirryt toiseen palveluun)i ja kustannukset logistiikan ongelmista (siirryt toiseen palveluun). Pitkin syksyä 2017 yhtiötä piinanneet ongelmat lääkkeiden jakelussa näkyivät myös vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa.

