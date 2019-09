Vaihtoehdot pöydällä Pyhärannan päiväkotikiistassa – rakentaminen koulun tiloihin maksaisi jopa 800 000 euroa

Ihoden päiväkodin lapset syövät koulun tiloissa. Kalusteet on tarkoitettu isommille lapsille, joten lapset joutuvat syömään polvillaan.

Ihoden päiväkodin lapset syövät koulun tiloissa. Kalusteet on tarkoitettu isommille lapsille, joten lapset joutuvat syömään polvillaan.

Uutta päiväkotitilaa on etsitty lähes kaksi vuotta, kun vanha päiväkotirakennus vaurioitui tulipalossa.

Pyhärannan rakennustarkastaja Olli Lahtonen on saanut valmiiksi selvityksen päiväkotitilojen rakentamisesta Ihoden koulun tiloihin. Kunnanhallitus antoi hänelle tämän tehtävän viime kokouksessaan. Päiväkodin sijoittamista uusiin tiloihin on selvitetty lähes kaksi vuotta. Edellinen päiväkoti vaurioitui tulipalossa joulukuussa 2017. Lapsia on hoidettu väistötiloissa Ihoden koulussa.

Rakennustarakastajan selvityksen mukaan päiväkodin rakentaminen koulun tiloihin maksaisi 700 000 – 800 000 euroa. Rakentaminen olisi Lahtosen mukaansa vaativa urakka ja hän pitää kustannuksia huomattavina.

– Päiväkotilapsia tiloihin sijoittuisi noin 30. Käytännössä talousrakennus teknisen työn luokan osalta rakennetaan kokonaan uudelleen, kertoo Lahtonen.

Alle kolmevuotiaat syövät ja nukkuvat päiväunet samassa huoneessa. Hoitohuoneena on koululuokka. Lastenhoitaja ja lähihoitaja Sofia Suhonen auttaa lapsia. Minna Rosvall / Yle

Kunnanhallitus pohtii eri vaihtoehtoja kokouksessaan maanantaina 30.9. Rakennustarkastaja Olli Lahtonen arvioi, että myös hirsipäiväkodin loppuunrakentaminen voi tulla jälleen vaihtoehdoksi.

– Epäilen, että hirsipäiväkodin rakentamista esitetään jälleen. Monessa hallituksen kokouksessa joku on ottanut hirsipäiväkodin esille, mutta se ei ole saanut riittävästi kannatusta. Vaihtoehtoja olisi syytä vielä miettiä, pohtii Lahtonen.

