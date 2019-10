Suomalaistaiteilijan muotokuviin jonotetaan Japanissa asti – "Osakalainen nainen tuli maalattavaksi Mölkky-pelin kanssa"

Matti Pikkujämsä uskoo, että muotokuva on hyvä vaihtoehto valokuvalle. Moderni muotokuva voi päätyä vaikka profiilikuvaksi tai jääkaapin oveen, eikä taitelija pahastu siitä lainkaan.

Matti Pikkujämsä uskoo, että muotokuva on hyvä vaihtoehto valokuvalle. Moderni muotokuva voi päätyä vaikka profiilikuvaksi tai jääkaapin oveen, eikä taitelija pahastu siitä lainkaan. Jari Pussinen / YLE

Vuoden kuvittajana 2019 palkitun Matti Pikkujämsän muotokuvista tuli vahingossa tuote, johon on neljän kuukauden jono.

– Maalaan yhden joka päivä.

Taitelija Matti Pikkujämsä keksi huippusuositut muotokuvansa vähän vahingossa ollessaan Japanissa.

– Menin skandinaavisille messuille livemaalaamaan, eli sain tehdä mitä vain. Siellä keksin muotokuvat ja se olikin yllättävän kivaa.

Kun Pikkujämsä julkaisi muotokuvat someen, se oli menoa: tuttavat ja puolitutut alkoivat kysellä muotokuvien perään.

Tuosta matkasta Japaniin on nyt neljä vuotta, ja suosittuja muotokuvia on tehty jo satoja.

Pikkujämsä maalaa muotokuvan nopeimmillaan vain puolessa tunnissa. Matti Pikkujämsä

Japanissa on Suomibuumi

Pikkujämsä käy edelleen säännöllisesti Japanissa ja seuraava reissu on edessä marraskuussa. Miksi japanilaiset haluavat Pikkujämsän yhä uudelleen?

– Kaikki suomalainen on Japanissa kauhean kiinnostavaa. Siellä on suorastaan Suomibuumi, osun varmaan siihen, tuumii Pikkujämsä.

Mutta miksi juuri muotokuva kaikista mahdollisista vaihtoehdoista?

Ehkäpä siksi, että suhde valokuviin on Japanissa samantapainen kuin Suomessa.

– He ottavat todella paljon selfieitä, mutta valokuvaamoissa ihmiset eivät oikein halua käydä. Monet haluavat kuitenkin niin sanotusti juhlavamman muiston itsestään muotokuvan muodossa, Pikkujämsä pohtii.

– Samalla se voi olla myös eksoottinen kokemus tavata suomalainen, ja tavata taiteilija ja nähdä miten teos syntyy.

Jatkuvassa selfieiden ja valokuvien tulvassa muotokuva pärjää Pikkujämsän mukaan hyvin.

– Kuvat voivat helposti alkaa puuduttaa, mutta toisen ihmisen käsin tekemä maalaus on ihan eri juttu.

Maalauksen ainutkertaisuuden kanssa on paha kilpailla, väittää Pikkujämsä:

– Valokuva ei voi voittaa maalausta. Maalausta ei voi tehdä monta kertaa eikä toistaa.

Monet haluavat ikuistaa muotokuvaan esimerkiksi lemmikkinsä tai jonkun muun arjessa tärkeän asian. Matti Pikkujämsä

Pehmolelukin voi olla perhe ja siksi mukana muotokuvassa

Pikkujämsän asiakaskuntaan kuuluu ihmisiä laidasta laitaan. Nuorin muotokuvaan saapunut on ollut viikon ikäinen, vanhin satavuotias. Valtaosa kuvista on perhepotretteja, mutta paljon tilataan myös yksittäiskuvia. Ja sitten on jotain niiden väliltä.

– Japanissa on enemmän sitä, että ihminen tulee kuvaan yksin, tai pehmolelunsa kanssa. Jos se on hänen perheensä, niin miksipä ei.

Pikkujämsä on maalannut muotokuviin ihmisten lisäksi paljon muutakin. Kuten vaikkapa auton, ylioppilaslakin, saksofonin ja lemmikkejä.

Harrastukset ovat ihmisille tärkeitä, ja ne halutaan tuoda mukaan kuvaan.

– Kerran Osakassa kuvaan tuli nuori nainen Mölkyn kanssa. Hän kertoi olevansa Osakan Mölkkyseuran puheenjohtaja.

Pikkujämsälle muotokuvat kertovat myös ajankuvaa: värit, asusteet ja tyyli maalataan tarkasti. Matti Pikkujämsä

Pikkujämsälle on tärkeää maalata paperille ihmisen oma tyyli, joka koostuu esimerkiksi asusteista, vaatteista ja koruista. Kuvansa taustakuvan värin jokainen asiakas saa valita itse.

– Haluan tallettaa myös tätä aikaa. Varsinkin lapsille lempivaatteet saattavat olla todella tärkeitä, ja silloin se Ryhmä Hau -paita on maalattava tismalleen oikein.

Mielenkiintoiset korvat

Ihmiskasvot ovat Pikkujämsälle loputtoman ihmettelyn aihe.

– Kaikilla on suunnilleen sama määrä silmiä ja yksi nenä, mutta mittasuhteet ovat erilaiset. Kaikissa ihmisissä on jotain kiinnostavaa.

Pikkujämsä kertoo tarkkailevansa ihmisiä esimerkiksi raitiovaunussa.

– Jos tarkkailet vaikkapa ihmisten korvia, niin kenelläkään ei ole samanlaisia. Se on tosi mielenkiintoista.

Muotokuva tarjoaa muiston hetkestä, joka elämässä on sillä hetkellä menossa. Pikkujämsä suhtautuu muotokuviinsa rennosti, ja hänen puolestaan sen saa laittaa halutessaan esille vaikka jääkaapin oveen. Matti Pikkujämsä

Tärkeintä on kuitenkin se, mitä ei voi nähdä

Vaikka yksityiskohdat ovat tärkeitä, myöntää Pikkujämsä kuitenkin, että mielenkiintoisin ei ole jäljennettävissä.

– Kaikki se, mikä ei näy päällepäin on kiinnostavaa. Persoona, luonne tai olemus tai joku sellainen mitä en itsekään pysty sanoiksi määrittelemään.

– Jotkut ihmiset esimerkiksi ovat rupattelevia ja heidän silmänsä pyrkivät iloon. Koetan etsiä ihmisestä sitä, mikä on hänelle tyypillistä.

Pikkujämsä näkee kauneutta monessa, esimerkiksi ujoudessa.

– Ujous on kaunista, mutta myös jöröys on. Se, että ihminen ei oikein osaa olla.

Ihmisten kohtaaminen ja muotokuvien maalaaminen on muuttanut myös taiteilijan käsitystä itsestään.

– Olen aina ajatellut, että olen enemmän introvertti, mutta muotokuvien myötä olen löytänyt sosiaalisen puolen itsestäni.

Lisäksi muotokuvat ovat välillisesti kehittäneet myös kielitaitoa. 28 matkaa Japaniin ovat tehneet tehtävänsä, ja Pikkujämsä kertoo ymmärtävänsä kieltä jo ihan mukavasti.

– Luulen kyllä, että apinakin oppisi tuossa ajassa tilaamaan ruokansa japaniksi!

Katso Puoli seiskan juttu Matti Pikkujämsästä täältä:

