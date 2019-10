Vaihdevuosilääke hevosen virtsasta: "Kuulostaa kyseenalaiselta tuotantotavalta"

Eläinoikeusjärjestö Animalia on nostanut esiin Euroopan markkinoille hyväksytyn ja myös Suomen markkinoille tulleen Duavive-estrogeenilääkkeen (siirryt toiseen palveluun). Yhdysvaltalaislääke on tehty tammojen virtsasta.

Hevosia pidetään Animalian mukaan tiineinä jatkuvasti lääketuotannon vuoksi. Hevonen joutuu seisomaan pitkiä aikoja lähes paikallaan ja myös sen vedensaanti on rajoitettu.

Duavive-estrogeenilääkettä tuotetaan Kanadassa. Animalian mukaan estrogeenituotantoon tarkoitettuja hevostiloja on perustettu myös Kiinaan.

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja, naistentautien erikoislääkäri ja lääketieteen kirurgian tohtori Hannu Halila kertoo Radio Suomen Päivän haastattelussa, että lääke on tuttu myös Lääkäriliitossa.

– Sikäli kuin tämä Animalian raportti pitää paikkansa, tämä kuulostaa aika kyseenalaiselta ja suorastaan ikävältä tuotantotavalta.

Suomessa on hänen mukaansa ollut tiedossa, että Yhdysvalloissa käytetään hevosperäisiä estrogeenejä, mutta tuotantotapa ei.

– Gynekologien keskuudessa Animalian raportti on noteerattu. Kyllä siellä ollaan oltu aika kauhuissaan tästä tuotantotavasta ja siitä miten hevosia kohdellaan, jos se pitää paikkansa. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että Suomessa lääkäreiden ei pitäisi ottaa käyttöön tällä tavoin tuotettua valmistetta, Halila kertoo.

Hänen mukaansa on poikkeuksellista, että tuote on tehty hevosenvirtsasta ja että se on ylipäänsä eläinperäinen.

– Niistäkin harvoista lääkkeistä, jotka ovat olleet eläinperäisiä, on pyritty siirtymään synteettisiin.

Esimerkiksi alkujaan diabeteksen hoidossa käytetty eläinperäinen insuliinikin on pitkään ollut synteettistä.

Samanlaiset vaikutukset kuin synteettisellä estrogeenilla

Hoitokäytännöt Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä vaihtelevat.

– Jostain syystä Pohjois-Amerikassa on käytetty perinteisesti näitä niin sanottuja konjugoituja eli eläinperäisiä estrogeenejä, mutta Euroopassa ne eivät ole oikein saaneet markkinoita, Hannu Halila kertoo.

Onko eläinperäisessä estrogeenissa sitten jotain vaikutuksia, joita synteettisillä valmisteilla ei ole?

Halilan mukaan eläinperäisen estrogeenilääkkeen vaikutukset ovat samanlaisia kuin synteettisten; kansainvälisissä hormonikorvaustutkimuksissa eläinperäisten ja synteettisten estrogenien sekä myönteiset ja että sivuvaikutukset ovat olleet samankaltaisia.

– Käsittääkseni se on samanlainen vaikutuksiltaan kuin synteettiset estrogeenit, joita Suomessa ja Euroopassa käytetään.

– Toki on niin että joskus jotkut tietyt valmisteet eivät kaikille potilaille sovi, ja etsitään vaihtoehtoisia valmisteita. Voi olla että joillekin potilaille tämä sopii paremmin, kuin synteettiset estrogeenit, mutta synteettisissäkin on hyvin paljon vaihtoehtoja, Halila pohtii.

Duaviven tuoteselosteessa ei mainita mitään lääkkeen alkuperästä, eli hevosen virtsasta.

– Tässä kohtaa olisi varmasti korrektia kertoa, miten lääke on valmistettu.

Kuinka puuttua tuotantotapoihin?

Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointiryhmän kunniapuheenjohtaja, kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sanoo, että yleensä eläinperäisten tuotteiden markkinoille tuloa perustellaan sillä, että synteettiset eli kemiallisesti tehdyt lääkkeet eivät sovi kaikille. EU:n yhteiset säädökset kuitenkin puuttuvat, hän kertoo.

– Meiltä puuttuu yhteinen käytäntö ja lainsäädäntö, jolla puututtaisiin lääkkeiden ja lääkkeiden kaltaisten valmisteiden tuotantotapoihin silloin, kun se koskee eläinten hyvinvointia.

– Tärkeää koko Euroopan tasolla olisi saada aikaiseksi eläinten hyvinvointia koskeva puitelainsäädäntö. Tätä eläintenhyvinvointiryhmä on vaatinut komissiolta jo ainakin kahdeksan vuotta, Pietikäinen toteaa.

Lääkeyhtiö sanoo noudattavansa standardeja

Lääkeyhtiö Pfizerin Suomen viestinnästä kerrotaan, että yritys on sitoutunut hevosten turvallisuuteen ja hyvään kohteluun.

– Noudatamme korkeita inhimillisen eläinten huolenpidon ja kohtelun standardeja, jotka täyttävät tai ylittävät eläinten hoitoa ja käyttöä koskevat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset määräykset, yhtiö kertoo sähköpostissaan Ylelle.

Firman mukaan kaikki valmistuksessa käytettävä tiineiden hevosten virtsa tulee Kanadassa sijaitsevilta hevoskasvatustiloilta, jotka ovat sitoutuneet North American Equine Ranching Information Councilin (NAERICin) toimintaohjeisiin. Se ei käytä hevoskasvatustiloja Kiinassa.

Kuuntele koko haastattelu: https://areena.yle.fi/1-50265361

Lue myös:

45-vuotias Jaana Kiero aloitti vaihdevuosien hormonihoidot, vaikka voi sairastua niistä – kokosimme hoitojen hyödyt ja haitat

Naisten vaihdevuosien hoitoon käytetään entistä vähemmän hormoneja