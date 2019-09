Syyskuu todennäköisesti sateisin yli sataan vuoteen Intiassa – myöhäinen monsuuni tappanut ainakin sata ihmistä

Pohjois-Intiassa ainakin sata ihmistä on kuollut kolmen viime päivän aikana poikkeuksellisen rankoissa, myöhäisissä monsuunisateissa, kertovat paikalliset viranomaiset.

Sateet ovat aiheuttaneet tulvia, jotka ovat peittäneet alleen katuja, koteja ja sairaaloita. Biharin osavaltion pääkaupungissa Patnassa pelastusviranomaiset ovat pelastaneet veden saartamia ihmisiä kymmenillä veneillä.

Perjantain jälkeen ainakin 27 ihmistä on kuollut Biharissa. Esimerkiksi Patnan laitamilla neljä ihmistä sai surmansa, kun suuri puu kaatui autorikshan päälle, johon ihmiset olivat suojautuneet sateelta.

Naapuriosavaltio Uttar Pradeshissa on kuollut ainakin 63 ihmistä monsuuniin liittyviin syihin. Osavaltiossa kymmeniä taloja on romahtanut kovien sateiden takia.

Rankkasateiden nostama vesi saartoi potilaiden sänkyjä Nalanda Medical College and Hospital -sairaalassa Biharin osavaltion pääkaupungissa Patnassa 28. syyskuuta 2019. Sachin Kumar / AFP

Sateet jatkuvat vielä päivien ajan

Sääennusteiden mukaan sadetta on luvassa lisää. Asiantuntijoiden mukaan syyskuusta on tulossa sateisin yli sataan vuoteen.

Intian meteorologisen laitoksen mukaan lisäsateita on luvassa 15 osavaltioon. Laitoksen edustaja Mrutyunjay Mohapatra kertoi The Times of India -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että monsuuni ei näytä olevan vetäytymässä ainakaan seuraavan 4–5 päivän aikana.

Intian monsuunikausi alkaa tavallisesti kesäkuussa ja päättyy syyskuussa. Pohjois-Intian lisäksi runsaita sateita on tänä vuonna tullut läntisessä Gujaratin osavaltiossa ja maan eteläosissa.

Monsuunisateet ovat elintärkeitä Etelä-Aasian maanviljelijöille. Vielä kesäkuun alussa Etelä-Intian itärannikolla sijaitsevassa Chennain miljoonakaupungissa kärsittiin pahasta vesipulasta kuivuuden takia.

Tänä vuonna monsuunisateisiin liittyviin syihin on kuollut yhteensä satoja ihmisiä Intian, Nepalin, Bangladeshin ja Pakistanin alueella.

Lähteet: AFP, AP