Keskinopeus 264 km tunnissa – Turunväylällä viikonloppuna kaahailleen miehen alla oli poliisin mukaan viritetty auto

Taisi olla kiire tai näyttämisen halu, kun kuljettajan kaasujalka painoi poljinta 264 kilometrin tuntivauhtiin perjantaina Turunväylällä, Lohjalla. Poliisi sattui olemaan kamera-autolla liikenteessä lähistöllä ja huomasi henkilöauton ajavan roimaa ylinopeutta.

Kyseisellä kohdalla Turunväylää eli Valtatie 1:llä nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa. Ratissa oli Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Ilkka Kantolan mukaan noin kolmekymppinen mies Lohjan seudulta. Alla oli Saksassa valmistettu auto.

– Me emme merkkejä saa mainostaa, mutta saksalaisvalmisteinen auto on kyseessä. Siellähän autonvalmistajat ovat tehneet herrasmiessopimuksen, jossa tehtaalta lähtiessään autojen huippunopeus on rajoitettu 250 kilometriin tunnissa. Tämä (kaahaajan) auto on puolestaan sellainen auto, joka on kiertänyt virityspajan kautta, Kantola toteaa.

Poliisi mittasi auton keskinopeuden 955 metrin matkalta. Kantolan mukaan huippunopeus ei juurikaan keskimääräisestä 264 kilometrin tuntivauhdista poikennut, vaan nopeus pysyi suunnilleen samoissa lukemissa koko ajan.

Poliisin mukaan tiellä oli paljon muutakin liikennettä ja mies joutui tekemään välillä hätäjarrutuksia. Jarrutuksia ei mittausmatkan aikana tosin ollut. Hätäjarrutusten aikana poliisi kiri kaahaajaa kiinni.

– Meidän auto ei kulkenut ihan yhtä lujaa, mutta auton kuljettaja joutui hiljentämään liikenne-esteen vuoksi. Hän pysähtyi ihan suosiolla.

Kantolan mukaan mies ei edes tiennyt ajaessaan, että hänellä oli poliisit perässään.

Moottoripyörät pahempia

Kantola sanoo, ettei hänen työalueellaan Länsi-Uudellamaalla ole aiemmin mitattu teillä yhtä suuria nopeuksia.

– Maanlaajuisesti niitä kyllä on – varsinkin moottoripyörillä, joista parhaat kulkevat jopa 300 kilometrin tuntivauhtia ja jopa karvan verran sen yli. Ja sitten on niitäkin moottoripyöriä, joita kyseisestä nopeudesta vielä viritetään nopeammiksi. Asennetaan turboahdin ja muuta.

Pahaa jälkeä, jos törmää

Vauhtimittarin näyttäessä vastaavia lukemia, on jälki pahempaa onnettomuuteen joutuessa.

– Jarrutusmatkat ovat valtavia. Samoin on myös osumaenergia.

Toisinaan uutisotsikoihin nousee tapauksia, joissa on kaahattu yli 200 kilometrin tuntivauhdin tai sitä suurempien lukemien vauhtia. Joissakin niistä tapauksista on käynyt huonosti.

– Muistan muutama vuosi sitten olleen jonkinlaisen tapahtuman jossain lentokentällä, missä ihmiset saivat kokeilla kuinka lujaa autolla tai moottoripyörällä pääsee. Muistaakseni yksi henkilö menetti henkensä, kun oli ensin saanut vauhdin kolmensadan luokkaan tai peräti yli. Hän alkoi jarruttaa liian myöhään ja menetti siinä henkensä, Kantola muistelee.

Vastaavan vauhdin jälkeen normaaleilla moottoriteiden nopeusrajoituksilla ajaessa tuntuu satakin kilometriä tunnissa Kantolan mukaan hitaalta.

– Siinä kun tippuu vauhti sataan, tuntuu siltä kuin hölkkävauhtia menisi.

Poliisi epäilee miestä törkeästä liikenneturvallisuuden rikkomisesta. Viitteitä päihteiden osallisuudesta ei Kantolan mukaan ole. Seurauksena kaaharia voi odottaa kovimmillaan kahden vuoden ajokielto.