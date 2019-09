Uhanalaisten orankien suojelualueella tuotettua palmuöljyä on saatettu myydä suuryrityksille, väittää ympäristöjärjestö

Palmuöljy on miljardibisnes, joka työllistää yksin Indonesiassa miljoonia ihmisiä.

Uhanalaisten orankien suojelualueelta laittomasti tuotettua palmuöljyä on päätynyt suuryrityksille, kuten Nestlelle ja Unileverille, sanoo yhdysvaltalainen ympäristöjärjestö.

Rainforest Action Network -järjestön mukaan maailman suurimpiin lukeutuvat palmuöljy-yhtiöt Golden Agri-Resources (GAR) sekä Musim Mas ovat ostaneet öljyä tuotantolaitokselta, jonka raaka-aineet ovat peräisin hämäristä oloista.

Kyseessä on yksityisomisteinen laiton viljelmä Sumatran saarella Indonesiassa alueella, jossa sijaitsee yksi maailman suurimmista orankien luonnonsuojelualueista. Ympäristöjärjestön mukaan viljelmä on ”orankien maailman pääkaupungiksi” kutsutun suojelualueen sisällä.

Jäljet johtavat suuryrityksiin

Ympäristöjärjestön mukaan palmuöljy-yritykset ovat joko suoraan tai välittäjien kautta toimittaneet orankialueella tuotettua palmuöljyä myös muille suurille elintarvikealan yrityksille kuten suklaavalmistajat Mars ja Hershey, makeisvalmistaja Mondelez International, elintarvikeyhtiö General Mills sekä murojätti Kellogg’s.

GAR ja Musim Mas eivät uutistoimisto Reutersin mukaan ole vahvistaneet, mille yrityksille ne toimittavat palmuöljyä. GARin mukaan sen käyttämät tuotantolaitokset eivät hanki palmuöljyä luonnonsuojelualueelta. Yritykset ovat Reutersin mukaan kiistäneet hankkineensa alueella tuotettua palmuöljyä, ainakaan tietoisesti, ja korostaneet, että ne tarkkailevat hankkimansa öljyn tuotantoketjua.

Ympäristöjärjestö alkoi seurata palmuöljyn toimitusketjua Sumatralla noin vuosi sitten. Järjestön mukaan luonnonsuojelualueelta on raivattu sademetsää vuonna 2013 ja se on korvattu laittomasti öljypalmulla. Näiltä viljelmiltä on järjestön mukaan viety raaka-ainetta aivan luonnonsuojelualueen kupeessa sijaitseviin kahteen tuotantolaitokseen, jotka molemmat toimittavat jutussa mainituille palmuöljy-yhtiöille.

Kallis kauppakiista

Indonesia on yksi maailman suurimmista palmuöljyn tuottajista. Indonesia ja naapurivaltio Malesia tuottavat 85 prosenttia kaikesta maailmassa käytetystä palmuöljystä.

Palmuöljy on myös aiheuttanut kauppakiistan Euroopan unionin ja Indonesian välille sen jälkeen kun unioni ilmoitti päätöksestään lopettaa palmuöljyn käytön biopolttoaineiden raaka-aineena vuoteen 2030 mennessä.

Indonesia uhkaili nostavansa vastineeksi eurooppalaisten maitotuotteiden tuontitulleja.

Maailman toiseksi suurin palmuöljyvalmistaja Malesia on ilmoittanut, että se saattaa hankkia uudet hävittäjät Kiinasta eurooppalaisten valmistajien sijaan palmuöljyblokin takia. Kyseessä on arviolta kahden miljardin dollarin arvoiset kaupat (siirryt toiseen palveluun).

Työntekijä kerää öljypalmun hedelmiä Indonesiassa marraskuussa vuonna 2018. AOP

Käytetään kaikkialla margariinista saippuaan

Palmuöljy on yksi maailman käytetyimmistä syötäväksi kelpaavista kasviöljyistä. Sitä käytetään laajalti eri tuotteissa margariinista saippuaan ja suklaaseen. Kosmetiikka- ja ruokatuotteiden lisäksi sitä on käytetty muun muassa biopolttoaineiden raaka-aineena. Useiden miljardien dollarien arvoinen teollisuudenala työllistää yksin Indonesiassa miljoonia ihmisiä.

Monikäyttöinen öljy on päätynyt viime vuosina tarkan syynäyksen ja julkisen tarkastelun kohteeksi. Ympäristöjärjestöjen mukaan palmuöljyn viljely kiihdyttää metsäkatoa ja että viljelmien alta on kaadettu muutaman vuosikymmenten aikana laajoja sademetsäalueita, joilla asuu orankeja ja muita uhanalaisia lajeja.

Villieläinten asuinala kutistuu

Metsää raivataan viljelymaaksi myös polttamalla. Kriitikoiden mukaan tämä aiheuttaa valtavia hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ja voimakkaita savusumuja asuinalueille.

Indonesiassa on aloitettu viljelijöiden opetusohjelmia, joissa kerrotaan metsien polttamisen vaaroista. Kuluneen 50 vuoden aikana arviolta kahden Saksan kokoinen alue sademetsää on kaadettu, poltettu tai vahingoitettu.

Sumatran saarella orankien asuinolot kutistuvat. Kansainvälisen metsätutkimuslaitoksen johtaja Robert Nasi kertoo Reutersin haastattelussa, että Rawa Singkil Wildlife Reserve -suojelualueella on käynnissä ”hidas mutta jatkuva eroosio”.

– Pelkona on se, että jos tilanne jatkuu, orangit jäävät eristyksiin metsäsaarekkeelle viljelymaiden meren keskelle, Nasi sanoi Reutersin mukaan.

Lähteet: Reuters, AFP