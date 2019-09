Tulipalo sytytti protestin pakolaisleirillä Lesboksen saarella

Pakolaistilanne on kärjistymässä Kreikkaan kuuluvalla Lesboksen saarella. Siirtolaismies kantaa naista turvaan mellakan keskeltä.

Pakolaistilanne on kärjistymässä Kreikkaan kuuluvalla Lesboksen saarella. Siirtolaismies kantaa naista turvaan mellakan keskeltä. Angelos Tzortzinis / AFP

Morian pakolaisleiri Lesboksen saarella on tupaten täynnä. Kreikka lupaa siirtää ainakin 3000 ihmistä mantereelle lokakuun loppuun mennessä.

Pakolaistilanne on kärjistymässä Kreikkaan kuuluvalla Lesboksen saarella. Viikonloppuna ainakin yksi henkilö kuoli ja 17 loukkaantui Morian pakolaisleirillä syttyneessä tulipalossa. Palo syttyi kontissa, jossa pakolaisia majoitetaan.

Palon jälkeen saarella syttyi väkivaltaisia yhteenottoja. BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan pakolaiset syyttivät palokuntaa liian hitaasta reagoinnista tulipaloon, ja poliisi ampui kyynelkaasua protestoijien joukkoon.

Maanantaina Kreikan viranomaiset ilmoittivat jatkavansa turvapaikanhakijoiden siirtämistä mantereelle tupaten täysiltä pakolaisleireiltä. Maanantain aikana aiotaan kuljettaa 250 pakolaista Morian leiriltä mantereelle. Lokakuun loppuun mennessä saarilta on tarkoitus siirtää mantereelle ainakin 3 000 ihmistä.

Morian pakolaisleirillä Lesboksen saarella on noin 12 000 pakolaista, mikä on noin neljä kertaa enemmän kuin leirin kapasiteetti. Yle kirjoitti aiemmin syyskuussa, että leirillä on pulaa niin majoituspaikoista kuin ruoastakin.

– Täällä on pulaa kaikesta. Osalle tulijoista ei ole telttoja, joten he nukkuvat taivasalla. Kaikki eivät edes saa ruokaa joka päivä, kertoo Angelika Sogn Koutsofotinos norjalaisesta Dråpen i Havet -avustusjärjestöstä.

Kreikkaan saapui elokuussa yli 9 000 pakolaista, mikä on enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan. Syyskuussakin maahan on saapunut YK:n mukaan yli 8 000 ihmistä.

