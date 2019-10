Tunnissa Tampereelle ja Turkuun ja puolessatoista Helsinkiin, silti pieni eteläsuomalainen kunta tyhjenee ennätysvauhtia

Humppila on esimerkki rajusta väestökatokunnasta. Vaikka sijainti on erinomainen Helsingin, Turun ja Tampereen välimaastossa keskellä Ruuhka-Suomen väkirikkautta, imua ei löydy. Vuosisadan alussa asukkaita oli 2600, nyt 2200 ja parinkymmenen vuoden päästä enää 1600. Väestökadon takia Humppilan syntyvyys on romahtanut. Tänä vuonna uusia humppilalaisia syntyy alle 15.

– Kyllä se kertoo siitä, ettemme ole onnistuneet niin kuin olisi pitänyt, myöntää Humppilan kunnanjohtaja Jari Keskitalo.

Marika Berg sanoo hoitaneensa lapsitalkoot omalta osaltaan. Neljäs lapsi Kiia on neljän kuukauden ikäinen. Timo Leponiemi / Yle

Tuore Tilastokeskuksen uusi väestöennuste on synkkää luettavaa muutenkin hämäläiskunnille. Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana väki vähenee kaikissa kunnissa. Vain Lahti sinnittelee aluksi väen vähenemistä vastaan. Erityisen rajua asukasluvun lasku on Humppilassa, Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä. Ne menettävät asukkaistaan neljäsosan parissa vuosikymmenessä. Samalla syntyvyys uhkaa laskea kriittisen alas.

Kunnan talous heikentyy

Asukasmäärän lasku näkyy myös Humppilan kunnan taloudessa. Se vaikuttaa valtionosuuksiin, verotuloihin ja elinvoimaan. Tutkija Timo Aron mukaan kato vaikuttaa aina palvelurakenteeseen.

– Me olemme kuitenkin lähteneet siitä, että tämä väkimäärän väheneminen on väliaikainen tilanne. Olemme satsanneet kovasti palveluihin ja uskomme sitä kautta saavamme väkiluvun nousuun, Humppilan kunnanjohtaja Jari Keskitalo sanoo.

Humppilan keskustassa on omat hyvässä kunnossa olevat ala- ja yläasteen koulut. Keskitalon mukaan kunnassa seurataan tarkasti päiväkodin ja koulun oppilasmääriä. Samalla mietitään, miten virkoja täytetään.

Humppila on satsannut koulujen kuntoon. Timo Leponiemi / Yle

– Tuollainen 15 oppilaan ikäluokka on vielä varsin hyvä ja muodostaa mukavan kokoisen luokan. Toki meille mahtuisi oppilaita huomattavasti enemmänkin.

Säilyykö koulu?

Kahden kuukauden ikäisen Kiia-tyttären äiti Marika Berg pohtii huolestuneena koulun säilymistä omassa kunnassa.

– Nyt ainakin vielä nautitaan tästä omasta pienestä koulusta. Pienen paikkakunnan palveluiksi täällä on hyvät palvelut. Jos jotain tarvitsee enemmän, niin sitten mennään Forssaan tai Loimaalle. Jos sieltä ei tarpeellista palvelua löydy, niin sitten mennään Turkuun, Tampereelle tai Hämeenlinnaan.

– Täällä Kiia saa pienen, turvallisen ja viihtyisän kasvuympäristön. Jos isompana on kaipuuta muualle, sitten hän lähtee kokeilemaan siipiään siellä.

Katariina Hyytiäinen haluaa Alvarin lisäksi muitakin lapsia. Humppilassa syntyi viime vuonna 14 lasta. Timo Leponiemi / Yle

Kahden kuukauden ikäisen Alvar-pojan äidin Katariina Hyytiäisen juuret ovat syvällä syntymäkotikunnassa ja se saa jäämään, vaikka muut lähtevät.

– Mikäs täällä on maaseudun rauhassa kasvaessa. Itse olen temmeltänyt ympäri metsiä ja rakentanut puumajoja. Kyllä haluan Alvarille samanlaisen lapsuuden kuin olen itse saanut.

Humppilan läpi kulkee rautatie ja valtatie 2. Kunta on kuitenkin hyvin maaseutumainen. Timo Leponiemi / Yle

Katariina Hyytiäisellä on itsellään kolme sisarusta ja suunnitelmissa on, ettei Alvar jää hänen ainoaksi lapsekseen. Nykyiset kunnan palvelut riittävät perheen tarpeisiin, eikä kaipuuta Helsingin vilinään ole. Sen sijaan kunta voisi mainostaa itseään enemmän.

– Ei moni varmastikaan edes tiedä, kuinka hieno paikka tämä on.

Rinnakkaisluokka käy tarpeettomaksi

Tämän vuosikymmenen alusta Humppilassa syntyneiden lasten määrä on puolittunut. Nyt kakkosluokalle olevalle Neea Bergille koulukavereita on rinnakkaisluokallakin, mutta reilun parin kuukauden ikäinen Alvar ja muut tänä vuonna syntyneet humppilalaiset mahtuvat aikanaan yhteen luokkaan.

Kun Neea Berg syntyi humppilalaisia vauvoja oli 29, nyt ennuste on 15. Timo Leponiemi / Yle

Vaikka Humppilassa koulut ovat kunnossa, päiväkoti uusi ja liikuntapaikatkin tip-top, jotain puuttuu, myöntää kunnanjohtaja Jari Keskitalo. Kuntaan pitäisi saada yrityksiä ja niiden mukana työpaikkoja.

– Kyllä meidän pitäisi saada lisää yrityksiä kakkostien varteen. Sinne me teemme nyt kovat satsaukset.

Rakennettua omakotitaloa ei saa myytyä

Sijainnista Humppilan menestymisen ei pitäisi olla kiinni, sillä kuntaa halkoo sekä kakkostie että ysitie. Humppilassa on myös juna-asema, josta nousee junaan vuosittain 30 000 matkustajaa.

Virta vetää silti nuorta väkeä isompiin keskuksiin. Marika Bergin neljästä lapsesta vanhin on jo lähtenyt opiskelujen perässä muualle. Kysymys, tuleeko 16-vuotias tytär vielä takaisin Humppilaan, saa äidin mietteliääksi.

– Tällä hetkellä omien sanojensa mukaan ei tule takaisin. Mutta ovi on kuitenkin auki, jos hän päättää palata.

Maaseutukunnilla on yhteinen ongelma, rakennettua omakotitaloa ei tahdo saada myytyä. Timo Leponiemi / Yle

Asukasluvultaan taantuvissa kunnissa ihmisiä pitää kotiseuturakkaus. Tai se, että sinne rakennettua asuntoa ei saa myytyä. Kunnanjohtaja Jari Keskitalo myöntää, että se on "pitovoimatekijä", joka koskee kaikkia Suomen maaseutukuntia. Humppila ei ole tästä poikkeus.

– Ihmiset ovat hyvin varovaisia, kun he pohtivat rakentamispäätöksiä. Täällä on huomannut sen, että jos rakentaa omakotitalon, hinta on jotain 250 000 euroa. Jos sitä ryhtyy myymään pois, samaa hintaa ei siitä saa. Jos omakotitalo maksaa yli 200 000 euroa, sen myyminen täällä on hyvin vaikeaa.

