Antti Rinne puhuu illalla Unkarissa Viktor Orbánille oikeusvaltiosta – Mistä on kyse?

Unkarin hallitus on joutunut puolustuskannalle EU:n suuntaan, joka haluaa puolustaa oikeusvaltioperiaatetta. Unionin keinovalikoima on kuitenkin niukka.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapaa illalla Budapestissa ensi kertaa Unkarin pääministerin Viktor Orbánin. Rinteen on tarkoitus keskustella Orbánin kanssa unionin oikeusvaltioperiaatteesta.

1. Mikä oikeusvaltioperiaate?

Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa EU:n komission mukaan sitä, että kaikkiin yhteiskunnan jäseniin hallituksia myöten pätevät tasapuolisesti samat lait, joiden noudattamista tulkitsevat riippumattomat tuomioistuimet poliittisiin voimasuhteisiin katsomatta.

Oikeusvaltioperiaate kirjattiin EU:n perussopimuksen 2. artiklaan kun sopimuksia viimeksi uudistettiin. Kaikki jäsenmaat ovat allekirjoittaneet periaatteen.

2. Miksi Unkari?

Euroopan parlamentti käynnisti viime vuonna ns. artikla 7 -menettelyn Unkaria kohtaan. Menettelyn tarkoitus on saada jäsenmaat sanktioiden uhalla noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta.

Päätöksen pohjana olleen raportin mukaan Unkarin hallitus on kaventanut tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen toimintavapautta. Se on myös esimerkiksi kriminalisoinut oikeusavun antamisen turvapaikanhakijoille.

Suomi otti parlamentin aloittaman menettelyn ensi kertaa jäsenmaiden käsittelyyn kaksi viikkoa sitten. Samaan aikaan Suomi yrittää edistää lakialoitetta, joka kytkisi EU-rahan saamisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Unkari on aiemmin vastustanut kytkyä jyrkästi. Ulkoministeri Péter Szijjártó sanoi Ylen haastattelussa, että kytky monimutkaistaisi EU-rahan jakoa turhaan.

Szijjártó kiisti, että Unkarilla olisi ongelmia oikeusvaltionsa kanssa, ja moitti Suomea poliitikkojen sekaantumisesta tuomarien nimityksiin.

3. Onko EU hampaaton?

EU:n järein keino suitsia jäsenmaita noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta on artikla 7 -menettely. Se perustuu sanktioiden uhkaan. Ääritapauksessa jäsenmaalta voidaan evätä äänestysoikeus neuvoston kokouksissa.

Pykälän heikkous on kuitenkin se, että sanktiopäätökset on tehtävä yksimielisesti. Unkari ja Puola ovat luvanneet tukea toisiaan mahdollisessa äänestyksessä, mikä käytännössä estää rangaistusten toimeenpanon.

Unionilla on käytössään myös vähemmän dramaattisia välineitä. Euroopan komissio voi viedä jäsenmaan EU-tuomioistuimeen, jos sillä on syytä epäillä että joku tietty laki on EU-sopimusten vastainen.

Esimerkiksi Puola perui osan oikeuslaitoksensa uudistuksesta EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen. Uudistus pakotti eläkkeelle korkeimman oikeuden tuomareita ja lisäsi poliitikkojen sananvaltaa heidän nimityksiinsä. Tuomioistuimen mukaan uudistus oli vastoin EU-lakia.

4. Ratkaiseeko raha ongelman?

Euroopan komissio haluaa vahvistaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista luomalla uusia välineitä jäsenmaiden ruodussa pitämiseen. Komissio ehdottaa, että maksatukset EU-budjetista voitaisiin jäädyttää tai katkaista jos oikeusvaltioperiaate ei toteudu.

Ehdotuksen mukaan komissio voisi ratkaista, milloin oikeusvaltioperiaate on uhattuna. Jäsenmaat voisivat kumota komission ratkaisun määräenemmistöpäätöksellä.

Pääministeri Rinne sanoi eilen sunnuntaina, että rahoituskytkystä olisi saatu aikaan yksimielisyys EU-maiden kesken. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) täsmensi tänään, että ehdollisuuden idean suhteen ei ole toistaiseksi törmätty periaatteelliseen vastustukseen.

Oikeusvaltioperiaatteen ohella etenkin EU-budjetin nettomaksajamailla on ollut haluja soveltaa ehdollisuutta myös ilmastonmuutoksen torjumiseen ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen liittyvään solidaarisuuteen.