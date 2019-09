Uskomaton teko: Vuoden jätteet hillopurkissa – jätteetön elämäntapa vaatii paljon työtä, tässä 5 yksinkertaista vinkkiä alkuun pääsemiseksi

Pieni hillopurkki on täynnä kaatopaikkajätettä.

Kalifornialainen Bea Johnson esittelee sitä yleisötilaisuudessa Rovaniemellä. Hillopurkkiin on sullottu hänen nelihenkisen perheensä vuoden aikana tuottama jätemäärä. Kuulostaa uskomattomalta ja herää kysymys, tarua vai totta?

Zero waste -ideologian eli nollahukka-ajattelun kehittäjä Bea Johnson vakuuttaa, lasipurkin sisällä on heidän neljän hengen perheensä tuottama jätemäärä vuoden aikana.

– Se ei ole niin vaikeaa kuin miltä näyttää. Totta kai se vie aikaa, että löytää tasapainon. Se tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia, sinun täytyy vain löytää tasapaino, joka toimii sinulle. Se voi perustua dieettiin, uskontoon tai muuten elämäntapaan, kertoo Bea Johnson.

Kalifornialaisperhe vaihtoi muun muassa wc-paperin kuivattuun sammaleeseen ja siirtyi pakkaamattomaan ruokaan.

Zero waste -ideologian kehittäjä Bea Johnson. Pekka Viinikka / Yle

Suomessa nollahukka-ajattelusta blogia kirjoittava Otso Sillanaukee vähentää omaa jätemääräänsä tekemällä itse pesuaineet ja deodorantit. Hän neuvoo aloittamaan vähäjätteisen elämän pienillä teoilla eli muun muassa luopumalla kertakäyttöisistä tavaroista.

Näin pääset jätteettömyydessä vauhtiin: 1. Aloita pienistä arjen teoista: kieltäydy kertakäyttö- ja take away-astioista. Kanna mukanasi omaa termosmukia ja ruokailuvälineitä. 2. Valmista deodoranttisi tai pesuaineesi itse. 3. Osta ruokaa irtotavarana. 4. Älä osta muoviin pakattua. 5. Vähennä kulutustasi.

Vähäinen jätemäärä ihmetyttää

Rovaniemen Alakorkalon Residuumin kierrätyspuistoon saapuu ihmisiä tasaiseen tahtiin. Kyltteihin ja suuriin astioihin on tarkkaan merkitty jätteiden laatu, joita niihin voi jättää.

Jätteiden kierrättäjissä Johnsonin perheen keräämä, hyvin pieni jätemäärä herättää ihmetystä.

– Kuulostaa aika hullulta. Ei varmasti itseltä onnistuisi pääsy tuollaiseen määrään, ihmettelee rovaniemeläinen Reima Halonen, joka on saapunut tuomaan jäteasemalle vanhoja auton öljyjä ja jarrunesteitä.

– No vähän on vuodeksi kyllä, jos tuohon lasipurkkiin saatu kaikki mahtumaan. Siinä on täytynyt kyllä kierrättää kaikki ylimääräinen, jos tuohon on pystynyt, katselee kuvaa mietiskellen Jari Kivimäki, jonka peräkärryssä on jätelaitokselle kertynyttä rakennusmateriaalia.

Pieni osa jätteestä päätyy enää kaatopaikalle

Suomalaiset tuottavat vuosittain kotitalousjätettä hieman yli 340 kiloa henkeä kohden. Se on Euroopan keskitasoa, niin jätteettömyydessä kuin kierrätyksessä.

Kotitalousjätteeseen lasketaan kuuluvaksi biojäte, paperi, pahvi, muovipakkaukset, puutarhajäte, vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja sekajäte.

– Nyt enää pieni määrä, meidän alueella neljä prosenttia ja koko Suomessa yksi prosentti menee kaatopaikalle. Yli 50 prosenttia poltetaan energiaksi ja reilut 40 prosenttia hyödynnetään materiaalina.

– Hyötymateriaalin käyttöä tulisin nostaa yli 55 prosenttiin, joka on tavoite vuoteen 2025 mennessä, laskee tiedottaja Maria Aro Napapiirin Residuumista.

Viisi avainsanaa jätteettömyyteen

Bea Johnson kiertää puhumassa jätteettömyydessä eri puolilla maailmaa. Zero waste -ideologiassa on tärkeysjärjestyksessä viiden kohdan sääntö: kieltäydy, karsi, käytä uudelleen, kierrätä ja kompostoi.

– Jos pelkästään kompostoit ja kierrätät paljon, silloin et huomioi kuinka paljon todellisuudessa kotiisi kertyy jätettä, toteaa Be Johnson.

Napapiirin Residuumin tiedottaja Maria Aro on samaa mieltä Bea Johnsonin kanssa. Sama asia tiedostetaan jätelaitoksissa.

– Tavallaan siinä on samat periaatteet, joita jätehuollossa pitäisi muutenkin noudattaa. Paras jäte on syntymätön jäte eli jätteen syntymistä pitäisi välttää.

Rovaniemen Alakorkalon kierrätyspuistosta lähti viime vuonna poltettavaksi 26 ja puoli miljoonaa kiloa kotitalouksien, laitosten ja yritysten jätteitä. Rovaniemeltä lähtee joka arkipäivä Ouluun poltettavaksi kaksi täysperävaunurekallista jätettä.

Yhdysvaltalainen zero waste -ideologia on kerännyt runsaasti jäseniä eri puolilla maailmaa, varsinkin nuoria.

