Lennokki auttaa poliisia löytämään maastoon eksyneitä, pian ihmissilmän avuksi voidaan saada myös konenäkö – "Ollaan kehityksen kärjessä"

Lennokeista on tullut parissa vuodessa poliisien arkinen työkalu. Lapissa lennokki otetaan avuksi esimerkiksi silloin kun etsitään tunturiin kadonnutta retkeilijää. Ruska-aikaan Lapin poliisilla on maastoetsintöjä viikoittain.

Lennokilla tarkastetaan erityisesti soiden kaltaisia avaria, mutta hankalasti kuljettavia seutuja, kertoo Lapin poliisissa droonien käyttöä kehittänyt ylikonstaapeli Jari Seppälä. Samalla koirapartioita säästyy tiheikköjen haravointiin.

Jos eksyneeseen on puhelinyhteys ja hänet on saatu paikannettua muutaman neliökilometrin sisälle, eksynyt voi auttaa lennokkia löytämään itsensä.

– Puhelimessa voidaan kysyä että näetkö valoa tai kuuletko ääntä. Kun lennokin valo ja ihmisen katse kohtaa, niin sanomme että nyt sinut on löydetty. Aiemmin eksynyttä on yritetty paikallistaa huudattamalla poliisiauton sireeniä, Seppälä kertoo.

Kadonneiden retkeilijöiden etsinnät ovat arkipäivää Lapin poliisille. Jarmo Honkanen / Yle

Jos eksyneen omat jalat vielä kantavat, välkkyvä lennokki voi johdattaa hänet ihmisten ilmoille. Esimerkiksi Posion Riisitunturilla eksynyt retkeilijä saatiin tällä keinoin paikkaan, josta hänet haettiin moottorikelkalla. Jos eksynyt ei pysty liikkumaan, lennokki jää ilmaan "majakaksi" merkkaamaan kohtaa, jossa odotetaan pikaista apua.

Lennokin avulla on löydetty myös maastoon menehtyneitä.

Lennokki kiidättää pelastusrenkaan

Poliisin droonien käyttö sai pari vuotta sitten niin paljon vauhtia halventuneista hinnoista, että se Seppälän mukaan suorastaan "räjähti käsiin". Uusia käyttötarkoituksia etsitään jatkuvasti.

Lennokilla voidaan kuljettaa pelastusrengas hukkumisvaarassa olevalle tai lämpöpeite eksyneelle, tai lennokin led-valoilla voidaan valaista yöllinen onnettomuuspaikka. Seppälä pitää todennäköisenä, että pian droonin avulla voidaan puhua hädässä olevan kanssa silloin, kun puhelinyhteyttä ei ole.

– Voidaan kysyä, mikä on hätänä, mitä tarvitset ja sitten välittää apua. Toki nytkin voidaan puhua laitteen kautta kadonneelle henkilölle, mutta vielä ei kuulla mitä hän vastaa.

Myös keinoäly on tulossa lennokkeihin niin että keinoäly avustaa poliisia etsimään mahdollista ihmishahmoa metsän keskeltä. Laite tunnistaa ihmisen ja osoittaa ruutua tuijottavalle poliisille, että etsintä on tuottanut tulosta.

Ympäristötuhot havaitaan parhaiten ilmasta

Suomen poliisi on kansainvälistä kärkeä lennokkien käytössä ja Lapissa lennokkeja käytetään suhteellisesti eniten, kertoo droonien käytön kehittämisestä vastaava ylikomisario Sami Hätönen Poliisihallituksesta. Kaikkiaan poliisilla on 170 lennokkia ympäri maata.

Lapissa on parikymmentä lennokkia partioautoissa ympäri maakuntaa ja jokaisessa vuorossa lennättämiseen koulutettu poliisi.

– Me olemme valtakunnallisesti pisimmällä juuri sen vuoksi, että meillä on eniten maastoon katoamisia, Lapin poliisin ylikonstaapeli Jari Seppälä toteaa.

Lennokkien käyttöä selittää Suomen poikkeuksellisen salliva lainsäädäntö. Poliisilla on myös oikeus lentää näkökentän ulkopuolella ja lentokieltoalueilla. Ensi kesänä voimaan astuva EU-asetus kiristää tavallisten lennättäjien valvontaa, mutta ei vaikuta poliisin toimintaan.

Ylikonstaapeli Jari Seppälä kertoo, että muiden Euroopan maiden poliiseja on käynyt tutustumassa lennokkien käyttöön Lapissa. Annu Passoja / Yle

Lennokkia on käytetty aktiivisesti myös rikostutkinnassa, esimerkiksi ympäristörikosten selvittelyssä.

– Jos on esimerkiksi kaivettu paikassa, jossa ei olisi saanut tai on valumia vesistöön, niin ylhäältä saadaan kuvaa jota on paljon helpompi tulkita. Nähdään se yleistilanne, että mitä on todella tapahtunut, Seppälä sanoo.

Seppälän mukaan myös oikeuslaitos arvostaa lennokkikuvien havainnollisuutta tuomioita pohtiessaan.

Pelastuslaitos vasta aloittelee lennokkien käyttöä

Myös Lapin pelastuslaitos on huomannut lennokkien hyödyt, vaikka sillä itsellään on vasta yksi lennokki. Palopäällikkö Jyri Keränen kehuu lennokkia "hyväksi kapistukseksi", jota on käytetty esimerkiksi maastopalojen paikantamisessa.

Taivaalta nähdään myös helpommin, onko lähellä lampia tai muita vesilähteitä.

– Ennen vanhaan lähdettiin metsään etsimään, kun nähtiin että savu nousi. Nyt kun lähdetään taivasta kohti niin nähdään heti missä palo on, päästään mahdollisimman suoraa reittiä eikä lähdetä metsän keskelle haahuilemaan, Keränen sanoo.

Osassa drooneista on myös lämpökamera, joka helpottaa kadonneen ihmisen etsimistä. Annu Passoja / Yle

Pelastuslaitos aikoo hankkia lisää koptereita ja kouluttaa henkilökuntaa niiden käyttöön ensi vuoden aikana.

– Tarkoitus on saada droonien käyttö meilläkin sille tasolle, missä sen kuuluisi olla, Keränen toteaa.

Onnettomuustilanteissa droonien välittämä reaaliaikainen kuva olisi hyödyksi pelastustoiminnan johtajalle, joka voi olla toimistolla ja kaukana onnettomuuspaikasta.

– Tilannekuvan muodostaminen helpottuu huomattavasti, kun ei tarvitse niin paljon mielikuvitusta käyttää, sanoo palopäällikkö Jyri Keränen Lapin pelastuslaitokselta.

