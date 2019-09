Toimittajalta: Peking sinetöi kaivonkannet ja sulki mediaa ulos paraatistaan – Hongkongin kuohunta kiusaa 70 vuotta hallinneen puolueen juhlaa

Paraatin onnistuminen on niin tärkeää, että osallistujille on jaettu vaippoja. Yleisöä kaduille ei päästetä.

PekingPakenin iltapäivällä kotoani puolessa tunnissa. Kyse ei ollut lähestyvästä taifuunista, niitä ei Pekingissä näe. Kyse on syntymäpäiväjuhlista.

Kiina järjestää tiistaina historiansa suurimman sotilasparaatin. Turvatoimet ovat kiristyneet viikonloppu viikonlopulta, ja paraatipäiväksi koko Pekingin historiallinen keskusta aiotaan sulkea. Metroasemat ovat pimeinä ja kaupoissa on lappu luukulla.

Myös kotini ja toimistoni jäävät suljetulle alueelle. Tietoa tulevasta oli tarjolla vähän. Pekingissä tuvallisuuteen liittyvät asiat pidetään yleensä tarkoituksella epämääräisinä.

Kellään ei tuntunut olevan tarkkaa käsitystä, mihin aikaan sulku alkaisi ja ketä se koskisi.

Pääsisin ehkä ulos mutta en takaisin. Saisinko edes lähteä, jos viivyttelisin? Ehkä, mutta riskiä ei voinut ottaa. Huomenna olisi tärkeä uutispäivä.

Keräsin nopeasti kaikki omistamani puhelinliittymät, piuhat ja mikrofonit, vähän suklaata ja kameran. Tungin laukkuun kaiken, mitä tarvitsisin saadakseni välitettyä edes jotain tietoa siitä, mitä Kiinan kansantasavallan 70-vuotisjuhlissa tapahtuu.

Hyppäsin pyöräni päälle ja poljin pohjoiseen kauemmas Taivaallisen rauhan aukiolta.

Maanantaiaamuun asti elättelin toiveita, että pääsisin seuraamaan paraatia paikan päälle. Kiinan ulkoministeriön lehdistöyksikkö oli jakanut tietoa tilaisuudesta niukasti ja tipoittain. Viimeiset kutsut aamuyön kokoontumiseen lähetettiin vasta päivää ennen paraatia.

Lopulta iso joukko eri maiden tiedotusvälineitä jäi juhlien ulkopuolelle, myös Yle. Ne jotka saivat kutsun, kokoontuvat aamuyöllä odottamaan paraatipäivän sarastusta.

Epäämällä pääsyn monilta kansainvälisesti tunnetuilta medioilta ja jopa pienen kielialueen toimittajilta, Kiina päätti taas näyttää, ettei se tarvitse ulkomaisia toimittajia saadakseen haluamaansa näkyvyyttä.

Monilta kansainvälisen median edustajilta pääsy juhlallisuuksiin on evätty. How Hwee Young / EPA

Pääsyn epääminen saattaa kuitenkin kääntyä Kiinan tavoitteita vastaan. Moni toimittaja luovutti jo lupasuon keskellä ja lähti suosiolla sinne, missä tapahtuu varmuudella: Hongkongiin.

Kiinan erityishallintoalueella lakiesityksestä alkaneet mielenosoitukset ovat kestäneet jo neljä kuukautta ja Kiinan suuri juhlapäivä on mielenosoittajille herkullinen hetki iskeä.

Civil Human Rights Front -järjestö on vannonut järjestävänsä mielenosoituksen vaikka poliisi ei ole antanut siihen lupaa. Julisteet ovat kehottaneet ihmisiä pukeutumaan kansallispäivänä mustiin.

Hongkongin johto on puolestaan perunut ilotulituksen ja juhlallisuudet turvallisuussyistä.

Kyynelkaasun täyteinen viikonloppu saattoi hyvinkin antaa esimakua tiistain tunnelmista. Poliisi ja mielenosoittajat ottivat lauantaina ja sunnuntaina yhteen rajummin kuin viikkoihin.

Kiinaa johtavalle kommunistisen puolueen juhlapäivänä tunteet ovat varmasti pinnassa puolin ja toisin.

Presidentti Xi Jinpingin johtamalle puolueelle 70-vuotispäivä on tärkeä ja herkkä hetki. Toisin kuin moni aatetovereistaan, Kiinan kommunistinen puolue on pysynyt vallassa 2020-luvun kynnykselle.

Siksi Hongkongin tapahtumat osuvat herkkään hermoon. Puolue voi ylpeillä talouskasvulla ja maan teknologisella kehityksellä, mutta yhtenäistä kansaa yhden aatteen takana sillä ei ole esitellä.

Levottomuuksien vuoksi Hongkongin johto on perunut ilotulituksen ja juhlallisuudet turvallisuussyistä Kiinan juhlapäivänä. Fazry Ismail / EPA

Hermostuneisuudesta kertoo muun muassa internetin sensuurin tiukentuminen äärimmilleen. Kielletyille sivuille ei paraativiikolla ole päästä edes Kiinan palomuuria kiertävillä palveluiden avulla.

Jos Kiina ei yrityksistään huolimatta voi hallita sitä, mitä siitä ulkomailla ajatellaan, se voi sentään rajoittaa omien kansalaistensa tietoa. Mannerkiinalaisten ei tarvitse tietää, että Hongkongin mielenosoittajista vain osa käyttää väkivaltaa ja tuhannet ihmiset haluavat ilmaista asiansa rauhanomaisesti.

Eräs kiinalainen tuttavani kertoi minulle vasta oman totuutensa: Hongkongin nuoret ovat kadulla, koska Yhdysvallat ja Britannia maksavat heille rahaa.

Huomenna tiistaina Kiina näyttää ennen kaikkea omilleen, että sillä on voimaa ja syytä juhlaan.

Itse joudun katsomaan kalustoa, sotilaita ja lippuja heiluttavaa kansaa hotellihuoneeni televisiosta. Pakoni ansiosta pääsen sentään kadulle haastattelemaan pekingiläisiä.

Ehkä joku heistäkin on aamulla television ääressä. Vaikka julisteet ympäri kaupunkia julistavat kunnian kuuluvan kansalle, paraatikadun varrelle tavallista kansaa ei päästetä.

Paraatin epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Turvatoimet ovat saaneet lähes koomisia piirteitä. Asuinalueellani viemäreiden kannet on sinetöity ja paraatiharjoitusten aikaan yleensä helppokulkuisesta portista on päässyt vain tarkan kulkukortin syynäämisen jälkeen.

Leijojen, kuvauslennokkien ja pulujen lennättäminen on kielletty.

Syyskuun viikonloppuiltoina olen sentään voinut kurkistella olohuoneeni ikkunasta vaivoin näkyvää tankkijonoa, joka on lipunut poispäin Taivaallisen rauhan aukiolta paraatiharjoituksista. Jos ikkunat olisivat suotuisampaan suuntaan, olisin saattanut kenties nähdä ydinaseen.

Huomenna tiistaina Pekingiä halkovalla pääkadulla marssii 15 000 ihmistä. Heistä moni on ylpeä maastaan ja täynnä isänmaallisia tunteita.

Omistautumisesta kertoo jotain se, että osa heistä on pukeutunut aikuisten vaippaan. Kiinalaislehden mukaan aikaa vessatauoille ei ole.

Puolitoista tuntia kestävä paraati kulkee sulun sisällä olevan kotitaloni ohi. Marssikadun nimi on “Ikuisen rauhan katu”.

Samalla kadulla kuvattiin vajaa 30 vuotta sitten Kiinan kansanarmeijan tankkien edessä seissyt mies. Kuva otettiin sen jälkeen, kun sotilaat olivat tyhjentäneet Taivaallisen rauhan aukion mielenosoittajista.

Tuolloin opiskelijat lähtivät laajoin joukoin Pekingin kadulle toistaiseksi viimeisen kerran kommunistisen Kiinan historiassa. Huomenna he lähtevät kadulle Hongkongissa.

70-vuotias Kiina on voimakas ja valtava. Mutta sillä on kiusallinen ongelma, josta sen ei ole helppoa päästä eroon. Sen on historia on jo kerran todistanut.