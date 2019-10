Herätys: Kiina juhlii pyöreitä vuosia, Trump painosti Australian pääministeriä, nainen on yhä elokuvien seksiobjekti ja mies pomo

How Hwee Young / EPA

Presidentti Xi Jinping puhuu Kiinan 70-vuotisjuhlallisuuksissa. How Hwee Young / EPA

Köyhästä kehitysmaasta supervallaksi ponnistanut Kiina täyttää 70 vuotta

Kommunistinen Kiina juhlii tänään pyöreitä vuosia. Juhlan kunniaksi Kiina vyöryttää nähtäville koko sotilasmahtinsa. Kiinan alkutaival henkilöityi puhemies Mao Zedongiin. Kiinaan perehtynyt tutkija nostaa Maon merkkihenkilöksi Stalinin ja Hitlerin rinnalle kaikessa, myös pahuudessa.

NYT: Trump painosti Australian pääministeriä auttamaan Mueller-tutkinnassa

Donald Trump ja Scott Morrison tehdasvierailulla Wapakonetassa, Ohiossa 22. syyskuuta. Saul Loeb / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painosti Australian pääministeri Scott Morrisonia puhelimitse Mueller-tutkinnassa, kirjoittaa New York Times. Lähteiden mukaan Trump otti yhteyttä Morrisoniin pyytääkseen Australian apua tutkimuksiin Muellerin raportista. Trump pyrkii Timesin mukaan todistamaan, että erikoissyyttäjä Muellerin raportti oli korruption ja poliittisen ajojahdin tuote. Australian hallitus vahvisti varhain tiistaiaamuna, että Timesin uutisoima puhelu on käyty ja Morrison on luvannut auttaa asiassa.

Huippuasiantuntijat vastaavat 9 rajuun väitteeseen vanhemmuudesta

Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin vanhemmuudesta alkaen klo 9. Jari Kovalainen / Yle

Yle esitti asiantuntijoille yhdeksän väitettä nykyvanhemmuudesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lasten, nuorten ja perheiden erityisasiantuntija Jukka Mäkelä ja Kuopion yliopiston lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri Ilona Luoma vastaavat muun muassa siihen, pelkäämmekö lastemme kiukkua ja hemmottelemmeko lapsiamme liikaa tavaroilla? Asiantuntijat ovat paikalla vastaamassa lukijoiden kysymyksiin kello 9.00–10.00.

Säätiöt tukevat kymmenillä miljoonilla tiedettä ja taidetta

Nuorilla tutkijoilla on usein vaikeuksia hankkia rahoitusta tohtorinväitöksen jälkeen. Laura Kosonen / Yle

Tuoreiden lukujen mukaan kotimaiset apurahasäätiöt tukivat yleishyödyllisiä tarkoituksia yhteensä 498 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Summa on hieman laskenut edellisvuodesta. Tuolloin Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukuntaan kuuluvat lähes 200 apurahasäätiötä käyttivät tarkoitukseensa yli 516 miljoonaa euroa.

Elokuvissa pomon roolit menevät yhä miehille ja nainen on usein seksiobjekti

Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että naiset ovat elokuvissa edelleen seksiobjekteja. Kuva Mamma Mia! -elokuvasta. Jonathan Prime / UPI Media

Plan Internationalin kansainvälinen tutkimus osoittaa, että elokuvissa johtajat ovat edelleen useimmiten miehiä, ja kun johtajana toimii nainen, kuvataan hänet useammin seksiobjektina kuin miesjohtajat. Tutkimusta varten analysoitiin 20 maassa kymmentä eniten tuottanutta elokuvaa vuonna 2018. Mukana oli myös Suomi.

Tiistaina sataa jopa kymmeniä millimetrejä

Yle

Tiistai alkaa sateisena lännessä ja etelässä. Iltapäivällä runsaimmat sateet ulottuvat Pohjanmaan maakunnista Keski-Suomen kautta itään. Myös Lapissa tulee sateita, mutta ne ovat heikompia. Tuuli voimistuu niin maan etelä- kuin pohjoisosassakin, ja maan keskivaiheille on odotettavissa runsaita sademääriä, paikoin useita kymmeniä millimetrejä.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.