Veteli teki poikkeuksellisen päätöksen: oppilaspulaan kaatunut lukio avataan uudelleen

Lukio osallistuu jo kevään yhteishakuun, koulun toiminta on tarkoitus aloittaa ensi syksynä.

Keskipohjalainen Vetelin kunta teki maanantaina historiallisen päätöksen, kun se päätti avata yli vuosi sitten sulkemansa lukion uudelleen.

Kunnanvaltuustossa lukioasiaa ei nuijittu yksimielisesti, vaan valtuutetut päättivät äänestyksen jälkeen, äänin 12–9, että Veteli osallistuu jo kevään yhteishakuun. Lukiotoiminta alkaisi ensi syksynä.

Veteli päätti lakkauttaa lukion vuonna 2016, kun opinahjoon ei hakenut yhtään oppilasta.

Kunnan päätöstä avata koulu uudestaan voi pitää poikkeuksellisena, kommentoi Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri.

– En muista 25-vuotisen työurani aikana vastaavaa tapausta, jossa ensin olisi lakkautettu lukio ja sitten avattu uudelleen, kommentoi Värri.

Vetelin laskelmien mukaan oma lukio on kunnalle kannattava. Alle 60 oppilaan lukiot saavat valtionavustuksen kaksinkertaisena. Lukiotyöryhmä on kartoittanut myös lähikuntien yläkoululaisten kiinnostusta omaan lukioon ja ryhmän mukaan kiinnostus on parantanut.

Vetelissä lasketaan, että lukion nettokustannukset nousevat noin 200 000 euroon.

