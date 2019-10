Turun yliopiston uusia DI-professuureja haki 165 henkilöä – paikkoja tarjolla aluksi enintään neljä

Ensimmäisten professorivalintojen on määrä olla selvillä ensi kevään aikana. Ensimmäisten 2-4 professorin jälkeen on määrä rekrytä jopa kymmenen.

Turun yliopiston tulevien kone- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmien professuureja on hakenut yhteensä 165 henkilöä. Kaikkiaan paikkoja on tarjolla 1-2 per koulutusohjelma, eli yhteensä enintään neljä.

Rekrytointityöryhmää vetävän, Turun teknologiakampuksen johtajan Mika Hannulan mukaan määrä on suuri, mutta rekrytoinnit pyritään tekemään aikaisemmin päätetyn aikataulun mukaan.

– Odotimme paljon hyviä hakemuksia, mutta määrä yllätti, Hannula toteaa.

Hannulan mukaan suuri hakijamäärä on ilo myös siinä mielessä, että ensin rekrytoitavien 2-4 professorin lisäksi seuraavien kolmen vuoden aikana on määrä rekrytoida vielä 10 professoria lisää.

Valintojen on määrä olla selvillä ensi keväänä. Tavallisesti professuureja täytettäessä prosessi saattaa kestää jopa kaksi vuotta, mutta kone- ja materiaalitekniikan professuurit pyritään täyttämään tiukalla aikataululla.

Turun yliopistolle myönnettiin uudet koulutusvastuut kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutuksisissa heinäkuussa.

