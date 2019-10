Kuvat: Yhdestä suomalaisvalaisimesta pyydetään yli 50 000 euroa – tamperelainen taloyhtiö myy uskomattoman kalliit arvolamppunsa

Museoviraston mukaan vanhan elokuvateatterin purkamiseen on vaikea puuttua.

Tamperelainen taloyhtiö myy yhdeksän valaisimen kokonaisuutta, joista se voi saada hyvinkin puoli miljoonaa euroa. Samalla vanhan elokuvateatterin ilme muuttuu pysyvästi.

Kyse ei ole mistä tahansa valaisimista, vaan kulttimaineeseen nousseen Paavo Tynellin (1890–1973) luomuksista.

Keräilijät maksavat niistä maltaita.

Valaisimet ovat olleet kymmeniä vuosia sitten toimintansa lopettaneessa elokuvateatteri Kino Ilveksessä. Tiloissa toimii nykyään vuokralaisena Tampereen Ylioppilasteatteri.

Tynellin valaisimien kuljettaminen pois teatterista ja vaihtaminen tavallisiin "loisteputkiin" on herättänyt huomiota. Nyt valaisimet ovat myynnissä Huutokauppakamari Annmaris Auctionsissa (siirryt toiseen palveluun). Huutokauppa järjestetään ensi sunnuntaina.

Valaisimet maksavat arviolta 40 000 eurosta 70 000 euroon. Lisäksi myynnissä on kattokoristeita.

Taloyhtiö mietti asiaa useita vuosia

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Koskela sanoo, että myyntipäätös on syntynyt pitkän ajan kuluessa. Asukkaat ovat keskustelleet siitä useita vuosia.

– Taloyhtiössä on ollut pitkäaikaisten osakkaiden tiedossa, että Tynellin valaisimilla on kysyntää. Myyntipäätökseen on varmaan vaikuttanut myös sellainen usko, että Tynellin valaisimien kysyntä voi myös loppua.

Tämän valaisimen hinta-arvio on 40 000 - 60 000 euroa. Annmaris

Rahojen käytöstä ei ole Koskelan mukaan vielä selvillä.

– Seitsemänkymmentävuotiaassa talossa kyllä remontoitavaa riittää.

Käytännön syyt taustalla

Annmaris Auctionsin toimitusjohtaja Jukka Takala sanoo, että Tynellin valaisimet ovat nyt erittäin suosittuja.

Tällä hetkellä Paavo Tynellin valaisimia pidetään maailmalla jopa kalleimpina ja hienoimpina valaisimina.

Tynell teki paljon valaisimia julkisiin tiloihin. Hänen valaisimiaan oli Takalan mukaan paljon elokuvateattereissa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Tynellin valaisimia myydään elokuvateattereista pois.

– Niitä on käytännön syistä poistettu. Yksi syy on, että ne eivät läpäise nykyisiä sähkövaatimuksia. Ne alkavat olla myös vähän liian kalliita, omistajalla ei ole mahdollisuutta suojata ja vahtia niitä. Käytännössä niitä on jouduttu vaihtamaan, Takala kertoo.

Kotikäytössä valaisimia voi Takalan mukaan yleensä käyttää, jos tekee tarvittaessa sähkömuutoksia.

Tynellin valaisimien hinta alkoi nousta Takalan mukaan viime vuosina. Vielä takavuosina niitä päätyi jopa kaatopaikoille.

– Aloitin urani 30 vuotta sitten. Silloin valaisimia laitettiin kierrätykseen ja Pelastusarmeijan kirpputoreilla saattoi saada valaisimia kympeillä ja satasilla.

Nyt suomalainen huutokauppa on myynyt valaisimia, jotka ovat olleet aiemmin ravintoloissa, metsäyhtiöiden klubeilla tai elokuvateattereissa.

Kolme valaisinta yli miljoonalla eurolla

Nyt myynnissä olevat valaisimet eivät ole edes kalleimpia. Viime vuonna Annmaris Auctions myi kolme Tynellin valaisinta. Niistä maksettiin yhteensä huimat 1,1 miljoonaa euroa.

Tynellin valaisimia on mennyt keräilijöille ulkomaille. Jukka Takala iloitsee, että myös suomalaiset ovat alkaneet nähdä niiden arvon ja ostaa niitä.

Kino Ilveksen elokuvasali. Annmaris

Valaisimet ovat kookkaita. Yhden nyt myynnissä olevan valaisimen korkeus on 150 senttiä ja leveys 135 senttiä.

– Näistä saisi superhienon hotelliin aulaan tai ravintolaan tai tulevan taidemuseon aulaan. Toivoisin, että myös suomalaiset osaisivat käyttää näitä kierrätysvalaisimia.

Paavo Tynell suunnitteli valaisimia Taito Oy:lle ja Idmanille. Valaisimia on tehty tuhansittain. Yhdysvalloissa Tynellillä oli oma edustaja, minkä ansiosta amerikkalaiset tuntevat valaisimet.

Museovirasto: Vaikeaa suojella

Tamperelaista Kino Ilvestä ei ole suojeltu. Sen takia myynnille ei ole estettä.

Museoviraston kulttuuriympäristöpalveluiden osastonjohtaja Mikko Härö sanoo, että valaisinten suojelu paikalleen edellyttäisi ainakin rakennusperintölakiin perustuvaa suojelupäätöstä

– Tynellin valaisinten kauppaamiseen on vaikeaa puuttua, ainakaan jos tila ei ole suojeltu.

Taloyhtiön mukaan rakennusvalvonta on sanonut, ettei kadunpuoleista julkisivua saa muuttaa alkuperäisestä tyylistään. Sisätiloja tai muutakaan talossa ei ole suojeltu.

Museoviraston mukaan vanhojen elokuvateattereiden suojeleminen on vaikeaa.

– Niiden pitäminen käytössä sekä niiden interiöörien, kalusteita ja irtainta myöten, on ollut vaikeaa. Paine jatkuu, vaikka elokuvissa käynnit ovat taas lisääntyneet ja joitakin kohteita on saatu säilymäänkin, Härö sanoo.

Alkuperäiset valaisimet Lappeenrannan Nuijamiehessä. Yle/ Ulla Ylönen

Finnkinoa ryöpytettiin pari vuotta sitten julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun se osti ja sulki kaksi suojeltavaksi suunniteltua elokuvateatteria Lappeenrannassa. Finnkino vei myös teattereiden irtaimiston mukanaan, silloin varastoihin päätyi juuri Tynellin valaisimia.

"Mukavia muistoja Kino Ilveksen elokuvista"

Taloyhtiöön kuuluva elokuvateatteri ja talo valmistui vuonna 1951. Elokuvia näyttänyt Kino Ilves lopetti toimintansa 1980-luvun puolivälissä. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Koskela muistaa vielä elokuvateatterin ja sen valaisimet.

– Elokuvien näyttämisen kulta aika oli 1950–60-luvulla. Tilat ovat olleet kauniit ja tarkoitukseensa sopivat valaisimineen. Itsellänikin on mukavia muistoja Kino Ilveksen elokuvista. Tarzaneista, länkkäreistä ja milloin mitäkin on ollut muodissa, Koskela sanoo.

Huutokaupan toimitusjohtaja Jukka Takala ymmärtää, että jonkun mielestä voi olla harmi, että valaisimet myydään Tampereelta pois.

– Toisaalta ymmärrän taloyhtiötä erittäin hyvin. Remontit ovat kalliita. On ihan järkevä laittaa valaisimet rahaksi.

