Skandinavian suurimman kiskokaluston valmistajan Škoda Transtechin toimitusjohtajaksi on tiistaina nimitetty Juha Vierros. Vierros korvaa nykyisen toimitusjohtajan Lasse Orren, joka siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.

Vierroksen mukaan yrityksessä on tällä hetkellä erittäin positiivinne tilanne.

– Meillä on tuotannossa Tampereen raitiovaunuja, tulossa Latvian sähköjunat ja Saksaan tehdään vientikauppaa.

Juha Vierroksella on pitkä työkokemus valmistavasta teollisuudesta. Hän on työskennellyt viimeiset kaksi vuotta Normet Groupin yhteisyrityksessä Kingnor Mining Equipment Co. Ltd:ssä Kiinassa perustamassa ja aloittamassa tuotantoa. Ennen tätä hän työskenteli Junttan Oy:ssä yhdeksän vuotta johdon eri tehtävissä.

Aiemmin urallaan Vierros on työskennellyt telekommunikaatioteollisuudessa Unkarissa ja Suomessa sekä käsityökalujen valmistuksessa Portugalissa.

Škoda Transtech on Vierrokselle tuttu muun muassa Juntta Oy:n ajoilta.

– Toimimme heille alahankkijana. Konepajamaailma on minulle tuttu ja astun luottavaisin mielin tälle alalle.

Vierros myöntää, että hänet headhuntattiin Škoda Transtechin toimitusjohtajaksi.

Vierros on iältään 47 vuotta ja hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.

– Perheeni asuu jatkossakin pääkaupunkiseudulla. Itse operoin Kajaanin, Oulun ja Helsingin väliä. Pyrin käymään Kajaanissa kerran kuukaudessa.

