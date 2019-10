Tutkija syntyvyydestä: Viime kädessä hyvin henkilökohtaisia päätöksiä

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku lähtee nykyisellä kehityksellä laskuun vuonna 2031, eikä 15 vuoden kuluttua olisi enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy enemmän ihmisiä kuin kuolee. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti eilen aloittavansa kansallisen lapsiperhestrategian suunnittelun. Sen pohjana on edellisen vaalikauden suunnitelma, jossa ei kuitenkaan ainakaan suoraan oteta esille ansiotyön merkitystä syntyvyyden nostamisessa.

Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela on tutkimuksessaan perehtynyt työsuhteisiin ja perheisiin (siirryt toiseen palveluun). (siirryt toiseen palveluun)

– Väitöskirjatutkimuksessani havaitsin voimakkaan yhteyden lastensaamisen ja määräaikaisen työn välillä. Kun katsottiin tietyssä perheenperustamisiässä olevia ihmisiä, määräaikaisilla todennäköisyys, että lapsi syntyy lähitulevaisuudessa, oli vain puolet siitä mitä vakituisessa työsuhteessa olevalla palkansaajalla, Sutela kertoo Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Naisilla on selvästi useammin määräaikaisia pätkätöitä kuin miehillä - Suomessa ero sukupuolten välillä on jopa Euroopan suurin. Määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvoi viime vuonna 18-tuhannella edellisvuodesta ja oli noin kuusitoista prosenttia kaikista työsuhteista.

Epävarmuuden ajat

Millaiset sitten ovat nykyiset työmarkkinat perheestä haaveilevan näkökulmasta?

– Voidaan puhua ylipäänsä epävarmuuden ajoista. Globalisaatio on tuonut työmarkkinoille rakenteellistakin epävarmuutta.

Kaiken kaikkiaan pitkän aikavälin suunnitelmien teko on vaikeaa, kun maailma muuttuu nopeasti, Sutela kertoo.

Sutelan mukaan nuorille kauaskantoisten päätösten lykkääminen voi olla myös järkeilyä ja strategia. Ihmiset saattavat myös haluta varmistaa jalansijaa työelämässä, jolle asetetut vaatimukset voivat olla aiempaa korkeammat.

– Kun tavoitteiden saavuttaminen tulee vaikeammaksi, se lykkää lastenhankintaa. Lykkäämisellä voi olla se seuraus, että lapsia on vaikeampi saada.

Moni myös tottuu lapsettomuuteen ja siksikin lapsen hankinnan kynnys kasvaa, Sutela muistuttaa. Epävarmuus vakinaisissa työsuhteissa on sekin lisääntynyt.

"Etenkin nuoret naiset ovat aika kuormittuneita"

Arvostukset ja valinnat ovat muuttuneet aiemmista vuosikymmenistä.

– Etenkin naisilla ansiotyön arvostus on myös kasvanut, mutta se ei ole pois perhe- ja kotielämän arvostuksesta eikä vapaa-ajan harrastusten arvostuksesta. Niidenkin tärkeys on kasvanut - pikemminkin voisi puhua siitä, että kaikki on tärkeää. Onhan se kuormittavaa. Tuntuu, että etenkin nuoret naiset ovat tässä työelämän muutoksessa aika kuormittuneita, Sutela pohtii.

Sutela muistuttaa, että kyseessä on monimutkainen asia. Väitöskirja-aineistossa kaikkein tärkein asia, joka ennusti lapsen syntymää, oli kumppani.

– Voidaan vakioida asioita kuten koulutustaustaa ja työsuhdetyyppiä, mutta viime kädessä nämä ovat hyvin henkilökohtaisia asioita ja päätöksiä.

Mahdollisuuksien hinta

Syyt lastenhankinnan lykkäämiseen eivät Sutelan mukaan tämän päivän Suomessa ole niinkään taloudellisia.

– Pikemminkin syyt liittyvät naisten uramahdollisuuksiin, siihen mitä he haluavat tehdä ja mihin mielenkiintoisiin juttuihin he haluavat päästä työelämässä mukaan. Puhutaan taloustieteellisesti mahdollisuuksien hinnasta; mitä enemmän on kaikkea kiinnostavaa näköpiirissä, ehkä kulman takana se vakituinen työsuhdekin, sitä suurempi on riski, että jos nyt jäätkin äitiyslomalle, se menetetään.

Vastaavasti taas, jos tulevaisuus työmarkkinoilla on näköalaton, varhainen äitiys voi tuoda mielekkyyttä elämään.

– Mutta jos on paljon pelissä, milloin on sitten se hyvä hetki saada lapsi? Onko sitten enää muuten mahdollista perheellistyä?

Perheen perustaminen ei ole tietenkään vain naisiin liittyvä asia ja työllistyminen vaikuttaa myös kumppaniin ja tämän lasten hankintaan. Sutela ei pidä syyllistävistä puhetavoista.

– Nykyisin on myös ihan hyväksyttävää jäädä lapsettomaksi. En pidä sellaisesta syyllistämisestä, että "nuoret ovat itsekkäitä ja haluavat vain pitää hauskaa". Ne ovat hirveän isoja, parinkymmenen vuoden päätöksiä. Ja kun otetaan mukaan nykyinen työelämän kuormittavuus, muutoksen tahti vain kiihtyy digitalisaation ja muun myötä - olen ylipäätään ihmetellyt sitä, miten Suomessa aikaisemmin on ollut niin korkeat syntyvyysluvut.

Muissa Euroopan maissa korkea syntyvyys on usein yhdistynyt siihen, että naiset käyvät osa-aikatyössä, mutta Suomessa ei.

Kuuntele koko haastattelu: https://areena.yle.fi/1-50295481

