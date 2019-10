Toimittaja testasi ilmaisen e-viisumin Venäjälle – päivämatka autolla ei olekaan helppo nakki

Venäjälle matkustaminen on helpottunut piirun verran. Tiistaista lähtien viisumia on voinut hakea sähköisesti, ja viisumi on hakijalle ilmainen.

Ylen toimittaja Elli Sormunen päätti testata, millainen prosessi hakemuksen täyttäminen on ja mitä hakijan kannattaa ottaa huomioon.

Viisumihakemuksen löytäminen hankalaa

Aluksi en meinaa löytyä oikeaa sivustoa (siirryt toiseen palveluun), koska netin hakukone tarjoaa lähinnä viisumia myyvien toimistojen sivuja ja uutisia aiheesta.

Kun sivusto viimein löytyy, minun pitää kertoa mihin aion Venäjällä matkustaa. Sivusto on englanninkielinen. Matkakohteeksi voi valita Kaliningradin, Pietarin ja Leningradin alueen tai Venäjän kaukoidän.

Uutta on se, että ilmainen viisumi myönnetään Pietarin ja Leningradin alueelle suuntautuville matkoille. Suomalaiset ovat jo aiemmin päässeet Kaliningradiin sähköisellä viisumilla.

Ilmaisella viisumilla voi käydä Viipurissa ihailemassa tuomiokirkkoa tai vaikkapa Monrepos-puistoa. Nella Nuora / Yle

Tarkkana numerotunnuksen kanssa

Kun matkakohde ja ilmainen hakemus on valittu, minun pitää aluksi kertoa kansalaisuuteni ja valita jälleen alue, jonne aion matkustaa. Helppo homma.

Seuraavalle sivulle kirjoitan sähköpostiosoitteeni ja salasanan. Sen jälkeen saan numerotunnuksen, jonka avulla voin seurata hakemukseni edistymistä. Numero kannattaa kirjoittaa visusti talteen.

Tämän jälkeen esiin putkahtaa varsinainen hakemus. Voi tuska! Täytettävää on seitsemän sivua.

Hakemuksen ensimmäiselle sivulle täytetään perustiedot eli nimet ja syntymäaika. Sukupuoleksi on valittava nainen tai mies. Jos on muunsukupuolinen, sitä sivustolla ei voi valita.

Ensimmäinen ongelma hakemuksen teossa oli, että voiko viisumia ylipäätään hakea päiväreissua varten. Kare Lehtonen/Yle

Ostosmatkailijallakin oltava määränpää

Seuraavalla sivulla hakijan on kerrottava matkan tarkoitus ja määränpäänä oleva hotelli tai muu majoitusvaihtoehto.

Olen ajatellut piipahtaa päivän ostosmatkalla Viipurissa, mutta sellaista vaihtoehtoa viisumihakemus ei tunne. Sivustolla on ilmoitettava joko hotelli tai esimerkiksi kotitalous, jossa aikoo yöpyä.

Venäjän konsulaatista kerrotaan Ylelle, että viisumilla voi tehdä myös päivämatkoja Venäjälle. Silloin lomakkeeseen on kirjoitettava kaupungin nimi, johon menee. Tämä pitänee merkitä todennäköisesti hotellin nimen kohtaan, koska muita sarakkeita ei hakemuksessa ole.

Kaupungin lisäksi pitää merkitä puhelinnumero ja osoite kohteeseen. Käykö näihin siis esimerkiksi kaupungintalon osoite ja puhelinnumero?

Etelä-Savon matkojen matkailuyrittäjä Svetlana Hirvonen kertoo, että hänkin on kysynyt konsulaatista, voiko päivämatkoihin käyttää sähköistä viisumia.

– Konsulaatista on kerrottu, että viisumihakemukseen pitää olla merkittynä jokin osoite. Se pitää olla, koska viisumi on voimassa 30 päivää. Suunnitelmat voivat muuttua matkalla ja jäädäänkin yöksi. Siksi osoite on oltava, kertoo Hirvonen.

Hirvonen kertoo, että rajalla pitää esittää hotellivarausta koskevat dokumentit. Päivän ostosmatkat onnistuvat hänen mukaansa paremmin ryhmämatkoilla. Matkanjohtajalla on sopimus, jolla pääsee rajan yli edestakaisin samana päivänä.

– Ilman ryhmämatkaa bussilla rajan ylittävän pitää näyttää edestakaiset bussiliput rajalla, jos hän ei aio yöpyä Venäjällä, kertoo ryhmämatkoja Venäjälle järjestävä Svetlana Hirvonen.

Lopulta aikaa kului vajaa tunti hakemuksen tekemiseen. Kare Lehtonen/Yle

Omatoimisten päivämatkojen onnistumisen näyttää Hirvosen mukaan tulevaisuus.

– Ensimmäiset sähköisellä viisumilla tehtävät reissut ovat kokeilureissuja. Katsotaan, mitä tuleman pitää.

Sähköinen viisumi ei ole toistaiseksi käytössä junaliikenteessä, koska junissa ei vielä ole tarvittavaa laitteistoa viisumien tarkistamiseen.

Matkailuyrittäjä Svetlana Hirvonen muistuttaa, että rajalla on esitettävä myös matkavakuutusasiakirjat. Ne voi tilata esimerkiksi sähköpostitse vakuutusyhtiöstä.

Loppuuko ostosreissun haaveilu tähän?

Päätän kirjata hotellin nimen hakemukseen, koska ilman hotellin tietoja ei pääse jatkamaan hakemuksen tekoa. Tässä vaiheessa en tiennyt vielä, että sarakkeeseen voisi kirjoittaa kaupungin nimen, johon matkaa.

Hakemuksen teko jatkuu.

Sitten tulee toinen tenkkapoo. Hakemus kysyy edellisistä Venäjän matkoistani. Olen käynyt kerran päivämatkalla Venäjällä. Hakemus vaatii tarkkaa päivämäärää. En muista. Onneksi on some.

Alan selailla vanhoja kuvia, joista löytyykin yksi otos kyseiseltä reissulta. Kuuden vuoden takainen tarkka päivämäärä löytyy.

Seuraavaksi on päätettävä tulevan matkan ajankohta.

Sähköisen viisumihakemuksen aikaikkuna on varsin kapea. Viisumin voi nimittäin hakea seuraavan kolmen viikon aikana olevalle matkalle. Esimerkiksi lokakuun ensimmäisenä päivänä viisumin voi hakea siten, että se tulee voimaan viimeistään 21. lokakuuta.

Sähköinen viisumi myönnetään 30 päiväksi myöntämispäivästä laskien. Sillä saa oleskella Venäjällä kahdeksan vuorokautta saapumispäivästä laskien.

Ilmaisella viisumilla pääsee nyt myös Pietariin. Sähköinen viisumi ei kuitenkaan vielä käy junissa matkustettaessa. Kari Kosonen / Yle

Voiton puolella

Hakemuksen teko jatkuu. Nyt ollaan jo voiton puolella. Neljäs sivu edessä, ja kolme sivua enää jäljellä.

Neljännellä sivulla kysytään perustietoja: kotiosoite ja työpaikan tai opiskelupaikan tiedot osoitteineen päivineen. Jos ei työskentele tai opiskele, ei jatkokysymyksiä ole.

Viidennellä sivulla on vain yksi kysymys: onko sinulla tällä hetkellä sukulaisia Venäjällä?" Ei ole. Jos olisi, heidän tietonsa tulisi kirjoittaa tälle sivulle.

Tuntuu, että tämä alkaa sujua. Pian viisumi on tehty.

Jotta hakemuksen teko sujuisi jouhevammin, kannattaa etukäteen etsiä hotelli, jossa aikoo yöpyä ja napata itsestään tuore kuva hakemusta varten. Kare Lehtonen/Yle

Nytkö taas tyssäsi?

Kuudes sivu putkahtaa ruutuun. Tähän pitää laittaa kuva. Ajattelen napata passikuvasta kännykällä kuvan ja liittää sen sivulle, mutta kuvan pitääkin olla värillinen ja korkeintaan puoli vuotta vanha.

Eli passikuva ei käy, ainakaan passista kuvattuna.

Alkuun kokeilen panna hakemukseen viimeisimmän selfien kännykästä. Ohjelma herjaa. Taustan on oltava vaalea ja tasainen. Lisäksi kuvan pitää olla passikuvamainen: suu kiinni, silmät auki ja neutraali ilme.

Yritän ottaa työpaikan hyllyn vaaleaa taustaa vasten kuvan, jotta saisin oikeanlaisen taustan kuvaan. Ei onnistu. Hakemus herjaa monta kertaa: joko tausta on vääränvärinen tai varjot tulevat kasvoille.

Ärsyyntyneenä siirtelen ja kohdennan viimeisintä kuvaa hakemuksen ohjelmalla millimetrin sinne ja millimetrin tänne. Meinaan turhautuneena lopettaa hakemuksen teon, mutta yhtäkkiä ohjelma sanookin, että kuva on hyväksytty.

Jihuu! Viimeisestä sivusta selvitty! Nyt voin lähettää hakemuksen eteenpäin.

Aluksi viisumisivustolla pitää valita matkakohde. Sen jälkeen voi alkaa täyttää hakemusta.

Vinkit viisumin tekoon

Ennen hakemusta kannattaa päättää, millä ja miten Venäjälle matkustaa. Päivämatkan onnistuminen omalla autolla on vielä epävarmaa. Ryhmämatkalla ja bussilla päivämatka onnistuu varmemmin.

Hakemukseen kannattaa etukäteen ottaa kuva itsestään. Se onnistuu helposti kännykällä, nappaamalla itsestä vakavampi selfie valkoista seinää vasten.

Jos yövyt Venäjällä hotellissa, päätä hotelli ja varaa se. Tulosta hotellivaraus ennen matkaa näytettäväksi rajaviranomaisille.

Hanki myös matkavakuutusasiankirja vakuutusyhtiöstäsi rajaviranomaisia varten.

Kaiken kaikkiaan hakemuksen tekeminen ei ollut vaikeaa, mutta aikaa se vei vajaan tunnin. Hakemuksen tekoa pidensi hotellin etsintä ja kuvan ottaminen.

Venäjän sähköisessä viisumihakemuksessa ei ollut yksityiskohtaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain Esta-viisumissa. Yhdysvaltain viisumissa kysytään hakijan mahdollisista rikoksista, tuomioista, huumeiden käytöstä ja terrorismista. Tällaisia kysymyksiä Venäjän viisumissa ei ollut.

Viisumihakemuksen käsittelyaika on neljä päivää. Tein hakemuksen tiistaina. Torstaina tuli jo tieto, että hakemus on käsitelty ja hyväksytty.

Bon voyage!