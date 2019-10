Yle seuraa hetki hetkeltä: Kuopiossa Savon ammattiopiston tiloissa väkivallanteko, 1 vainaja, sairaalaan tuotu 9 loukkaantunutta – poliisi käytti ampuma-asetta

Kauppakeskus Herman Kuopiossa on suljettu poliisin toimesta.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on annettu suuronnettomuushälytys.

14.05 Poliisin mukaan tapahtuneesta ei toistaiseksi katsota olevan vaaraa ulkopuolisille.

14.02 Poliisi tiedottaa: oppilaitoksen tiloista on löydetty yksi vainaja.

14.00 Paikalla Ylen toimittaja Anna Ronkainen: Kauppakeskuksen pihalla olevat ihmiset ovat järkyttyneitä ja epätietoisia tapahtuneesta.

13.59 Paikalla Ylen toimittaja Anna Ronkainen: Poliisi ei ole antanut lisätietoa loukkaantuneista, eikä tekijästä.

13.58 Paikalla Ylen toimittaja Anna Ronkainen: Kauppakeskuksen pihassa oli ainakin kuusi ambulanssia, jotka ovat poistuneet paikalta. Poliisi tekee tutkimuksiaan ja on eristänyt kauppakeskuksen.

13.56 Ylen tietojen mukaan liiketoiminnan tilat sijaitsevat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Tiloissa on normaalit luokkahuoneet.

13.48 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on annettu suuronnettomuushälytys. Sairaalaan on tuotu yhdeksän loukkaantunutta.

13.46 Ylen tietojen mukaan kauppakeskus Hermanissa on Savon koulutuskuntayhtymän Kuopion yksikön liiketalouden opiskelijoiden väistötilat.

13.37 Poliisin mukaan välikohtaus on tapahtunut Savon Ammattiopiston tiloissa.

#Kuopio n Hermannin välikohtaus on tämän hetkisen tiedon mukaan tapahtunut rakennuksessa olevan Savon Ammattiopiston tiloissa. #poliisi #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 1. lokakuuta 2019

13.31 Poliisi tarkistaa rakennusta ja on eristänyt kauppakeskuksen.

13.15 Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että paikalla on epäilty väkivallanteko. Poliisi on ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Loukkaantuneet on evakuoitu paikalta.

#poliisi käytti ampuma-asetta #Kuopio n Hermannin välikohtauksessa. Loukkaantuneet on evakuoitu, poliisi on eristänyt kauppakeskuksen. Tiloja tarkastetaan edelleen. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 1. lokakuuta 2019

13.06 Kauppakeskus Hermanissa on epäilty väkivallanteko. Paikalla on poliiseja ja ambulansseja. Poliisi tiedottaa hetken kuluttua lisää.

Kauppakeskus Herman sijaitsee noin 4 kilometriä Kuopion keskustasta etelään.

#Kuopio ssa kauppakeskus Hermannissa Leväsellä, tapahtunut väkivallanteko. Poliisi ottanut paikalta yhden henkilön kiinni. Tämän hetk. tiedon mukaan kolme loukkaantunutta. #Poliisi tarkistaa rakennusta. #poliisiis — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 1. lokakuuta 2019

Poliisi käytti ampuma-asetta Hermanin välikohtauksessa. Poliisi on eristänyt kauppakeskuksen. Sami Takkinen/Yle

