Rakennustarvikeketju Byggmax suunnittelee sulkevansa Suomen vanhimman myymälänsä Turussa

Rakennustarvikekauppaketju Byggmax suunnittelee Turun myymälänsä sulkemista.

Byggmax aikoo sulkea Itäharjulla sijaitsevan myymälänsä viimeistään ensi vuonna. Samalla yhtiö suunnittelee Raision myymälänsä uudistamista ensi keväällä. Kevään aikana uudistetaan myös Kangasalan, Porvoon ja Riihimäen myymälät.

Itäharjun myymälän sulkemisen vuoksi Byggmax aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat kahtaa ihmistä. Heille pyritään löytämään korvaavat tehtävät Raision myymälästä.

Turun myymälän mahdollista sulkemista yhtiö perustelee myymälän huonolla kunnolla ja sijainnilla.

– Turun kaupungin tontilla Itäharjun alueella sijaitseva myymäläkiinteistö on huonossa kunnossa ja alueen kehitys on epävarma. Emme ole saaneet myymälän liiketoimintaa kannattavaksi yrityksistämme huolimatta. Kiinteistön vuokrasopimus päättyy vuoden vaihteeseen ja se on meille hyvän tilaisuus uudelleenarvioida toimintaamme Turun alueella kokonaisuutena, sanoo Byggmax Suomen maajohtaja Aleksi Virkkunen tiedotteessa.

Turun Itäharjun Byggmax on avattu vuonna 2008 ja on ruotsalaisyhtiön ensimmäinen Suomen myymälä.

Suomessa yhtiöllä on tällä hetkellä 11 myymälää. Henkilöstön määrä Suomessa on 80.