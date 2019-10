Kahden suden epäillään tappaneen 22 lammasta Ullavassa – poikkeuslupaa niiden kaatoon ei silti haeta

22 lammasta raadeltiin kuoliaaksi (siirryt toiseen palveluun) (Keskipohjanmaa.fi) Keski-Pohjanmaalla Ullavassa viime viikolla. Petoyhdysmies Risto Rajalan mukaan nyt on varmistunut, että kyseessä oli susi, ilmeisesti susipariskunta. 35 lampaasta selvisivät vain sisätiloissa olleet.

Tapahtumapaikalle jääneistä jäljistä on tehty vertailua, tassunjäljet on myös saatu mitattua tarkasti. Lisäksi riistakameran kuvissa samalla Norpan kylällä on tapahtuneen jälkeen nähty kaksi sutta liikkumassa pihapiirissä.

Sekä poliisi että eläinlääkäri edustajat ovat käyneet paikalla.

Susille ei ainakaan vielä olla hakemassa sen paremmin karkotus- kuin poikkeuslupaakaan. Rajalan mukaan poikkeusluvat susien kaatoon ovat niin tiukassa, ettei hakeminen kannata. Karkotuslupaa taas ei ole haettu, koska sudet eivät liiku pihapiireissä päiväsaikaan.

– Tämä osoitti, että sudet alkavat kulkea pihapiirissä iltojen pimetessä ruokaa hakemassa, sanoo Risto Rajala.

Hän on huolestunut pian alkavasta hirvenmetsästyskaudesta, joka tuo maastoon enemmän koiria.

– Vähän pahaa pelkään, että huonosti käy. Sitten on pakko hakea lupaa, jos koiravahinkoja tulee.