Nämä 6 asiaa tiedämme nyt Kuopion kouluhyökkäyksestä: katso videolta, missä Savon ammattiopisto on

Poliisi on sulkenut kauppakeskus Hermanin Kuopiossa.

Poliisi: Epäilty on miespuolinen syntyperäinen Suomen kansalainen.

Kuopion kauppakeskus Hermanissa Savon ammattiopiston tiloissa on sattunut vakava väkivallanteko. Hätäkeskus sai ilmoituksen epäillystä puukotuksesta kello 12.29.

Poliisi sai epäillyn tekijän kiinni klo 12.37.

Nämä asiat tiedämme tapahtuneesta nyt.

1. Yksi on kuollut ja kymmenen loukkaantunut

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tuotiin pian tapauksen jälkeen yhteensä kymmenen loukkaantunutta henkilöä. Kaksi on loukkaantunut vakavasti. Poliisin mukaan yksi vakavasti loukkaantuneista on epäilty tekijä.

Yksi loukkaantuneista on poliisi, jonka vammat ovat alustavan tiedon mukaan lievät.

Kello 14 iltapäivällä poliisi tiedotti, että Savon ammattiopiston tiloista on löydetty yksi vainaja.

KYSin sairaalajohtaja Heikki Miettinen kertoo Ylelle, että loukkaantuneilla on viiltohaavoja. Miettisen mukaan kaikkien tila vakaa, eikä kukaan ole hengenvaarassa. Potilasluettelon tekeminen on yhä kesken, ja on osin haasteellista.

Aiemmin Ylen haastattelussa johtajaylilääkäri Antti Hedman ei pystynyt kertomaan loukkaantuneiden ikää tai sukupuolta. Sairaala antoi tilanteesta suuronnettomuushälytyksen.

Johtajaylilääkäri Antti Hedman tiedottaa tilanteesta Kuopion sairaalassa. Riikka Myöhänen

2. Epäilty on syntyperäinen suomalaismies

Poliisin mukaan Hermanin tapahtumista epäilty on miespuolinen, syntyperäinen Suomen kansalainen. Poliisi otti miehen kiinni kahdeksan minuuttia hätäkeskukseen tulleen hälytyksen jälkeen.

Poliisin mukaan epäilty väkivallantekijä on yksi vakavasti loukkaantuneista. Hän on hoidossa Kuopion keskussairaalassa. Poliisi käytti tilanteessa ampuma-asetta.

3. Väkivallanteko tapahtui Kuopiossa Savon ammattiopiston tiloissa

Väkivallanteko sattui Savon ammattiopiston tiloissa. Ammattiopisto sijaitsee kauppakeskus Hermanissa, pari kilometriä Kuopion keskustasta.

Oppilaitoksessa opiskelee 600 ihmistä, henkilökuntaa on noin 40. Oppilaitoksen mukaan valtaosa opiskelijoista ei ollut tänään koulussa, sillä he olivat työharjoittelussa.

Kauppakeskus on tyhjennetty ja loukkaantuneet viety sairaalahoitoon.

Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan ja jatkaa tilojen tarkistamista. Tekninen tutkinta tapahtumapaikalla on aloitettu.

Kuopion kauppakeskus Herman on eristettynä vielä useiden tuntien ajan. Poliisin mukaan mahdollisesti myös huomisen.

4. Tilanteesta ei enää vaaraa

Poliisin mukaan tapahtuneesta ei ole enää vaaraa ulkopuolisille. Myös Kuopion yliopistollinen sairaala on purkanut suuronnettomuushälytyksen. Omaisten tiedusteluihin vastataan numerossa 017 172 000.

5. Poliisi: Epäilty tekijä käytti teräasetta

Poliisin mukaan epäilty tekijä käytti teräasetta. Lisäksi hän oli varustautunut ampuma-aseella.

Ylen haastatteleman silminnäkijän mukaan epäilty oli pukeutunut tummiin vaatteisiin. Näytti siltä, että olisi ollut menossa lyömään poliisia. Tilanteeseen tuli nopeasti lisää poliiseja ja hoitohenkilökuntaa.

Tekijää epäillään murhan yrityksestä sekä useista muista väkivaltarikoksista sekä niiden yrityksistä.

6. Poliisi tiedottaa kello 17

Poliisi järjestää tapahtuneen johdosta tiedotustilaisuuden kello 17. Yle näyttää tiedostustilaisuuden suorana.

