Kuopion kouluhyökkäyksen tapahtumapaikalla opiskelee päivittäin 600 nuorta ja aikuista – "Kriisiryhmien toiminta on jo käynnistynyt"

Savon ammattiopiston tiloissa kauppakeskus Hermanissa Kuopiossa on tapahtunut tänään iltapäivällä kouluhyökkäys, jossa tämänhetkisten tietojen mukaan on kuollut yksi ja loukkaantunut kymmenen ihmistä. Yksi loukkaantuneista on epäilty tekijä. Päivitämme tietoa tapahtumista artikkeliin, jonka löydät tästä linkistä.

Savon ammattiopiston kauppakeskus Hermanin toimipisteessä opetetaan liiketaloutta. Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoo, että tiloissa työskentelee päivittäin kaikkiaan noin 600 opiskelijaa ja 40 henkilökunnan jäsentä. Yksikössä voi opiskella merkonomiksi tai datanomiksi sekä suorittaa liiketalouden lisäkoulutusta.

Helven mukaan paikalla tänään oli reilut 300 opiskelijaa. Valtaosa nuosia 16–19-vuotiaita, mutta myös aikuisopiskelijoita. Henkilökuntaa oli paikalla noin 30.

Kuullessaan tapauksesta Helve oli epäuskoinen ja järkyttynyt. Turvallisuussuunnitelmat oli tehty ja turvallisuutta harjoiteltu, mutta silti tieto pysäytti täysin.

Liiketalouden opiskelijat muuttivat väistötiloihin kauppakeskukseen keväällä. .

Iltapäivällä ammattiopiston opiskelijoille ei ollut vielä tiedotettu tapahtumista. Moni oli tullut paikalle tentin vuoksi, jonka piti alkaa klo 14:15. Petri Julkunen / Yle

Tapahtuma on järkyttänyt koko Savon ammattiopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita. Heikki Helven mukaan kriisiryhmä on jo kokoontunut ja päättänyt lähituntien toimista. Tapahtumista on lähdössä Wilma-viesti kaikille ammattiopiston opiskelijoille ja heidän huoltajilleen.

– Tiedotusvastuu tapahtuneesta on viranomaisille. Me keskitymme oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin varmistamiseen, Heikki Helve sanoo.

Huomenna keskiviikkona tapahtuneesta järjestetään tiedotustilaisuuksia kaikille opiskelijoille. Helven mukaan on erityisen tärkeää, että kaikki saavat tiedon erilaisista tukimuodoista.

– Ketään ei saa jättää nyt yksin. Tällainen käsittämätön drmaattinen tapahtuma pysäyttää kaikki ja on erittäin järkyttävä. Meillä on kuitenkin turvallista opiskella myös jatkossa, Helve sanoo.

Opiskelijat epätietoisina

Opiskelija Sami Ikä-Heimonen tuli ammattiopiston tiloihin kauppakeskus Hermaniin osallistuakseen tenttiin, jonka oli määrä alkaa kello 14.15. Ikä-Heimonen kertoo, että opiskelijat olivat uutisissa julkaistujen tietojen varassa, eikä ammattiopisto tiedottanut asiasta heille sen enempää. Opiskelijat eivät myöskään tavoittaneet ammattiopiston henkilökuntaa paikalta.

– Onhan tämä hirveää. Että tällaista voi sattua keskellä kirkasta päivää, Ikä-Heimonen sanoo.

Savon ammattiopisto on osa Savon koulutuskuntayhtymää, joka on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Kampukset sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä.

