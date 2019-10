Itärajan pintaan syntyi pieni "Hollywood" – nyt kuvauspaikoille halutaan Chernobyl-sarjan kaltainen turistien vyöry

Taru Sormusten Herrasta -elokuvatrilogia vetää yhä turisteja Uuden-Seelannin maisemiin, vaikka fantasiaspektaakkeli kuvattiin jo kaksikymmentä vuotta sitten.

Myös pieni Ystadin kaupunki Etelä-Ruotsissa tunnetaan ruotsalaisen dekkarikirjailijan Henning Mankelin luoman poliisin Kurt Wallanderin kotipaikkana.

Näiden esimerkkien kautta Kotkan seutu houkuttelee yrittäjiään innostumaan elokuvamatkailussa pyörivistä euroista. Tv-sarjojen ja elokuvien tapahtumapaikoille kohdistuu paljon turismia. Maailmalla esimerkkejä on useita.

Tuorein ilmiö lienee HBO:n Emmy-palkittu tv-sarja Chernobyl, joka kiihdytti matkailua paitsi Tsernobylin ja Pripjatin alueelle Ukrainassa, myös Ignalinan ydinvoimalaan Liettuassa, jossa sarjaa kuvattiin.

Chernobyl-sarjaa kuvattiin muun muassa Vilnan Fabijoniškėsin neuvostoaikana rakennetussa betonilähiössä. hbonordic.com

Nyt myös Kotkan ja Haminan seudulla halutaan ottaa hyöty irti alueella kuvattavista elokuvista ja tv-sarjoista. Paikallisia yrittäjiä kannustetaan keksimään filmituotantoihin liittyviä tuotteita tai palveluita.

– Portfolioomme on nyt saatu paljon tuotantoja. Samaan aikaan on ollut paljon puhetta siitä, miksei näitä hyödynnetä paremmin, elokuvamatkailuun liittyvän hankkeen asiantuntija Satu Soini sanoo.

Elokuvakomissiot vetureina

Suomessa elokuvatuotantoja tehdään paljon muun muassa Turussa. Turun asema elokuvakaupunkina on pitkälti Länsi-Suomen elokuvakomission työn ansiota. Varsinais-Suomessa Turun seudulla elokuvamatkailuakin on kehitetty jo pitkään.

Tampere puolestaan otti puolitoista vuotta sitten käyttöön tuotantoyhtiöille maksettavan tuotantokannustimen, joka on houkutellut tv- ja elokuvaryhmiä kaupunkiin.

Elokuvia kuvataan paljon myös Helsingissä ja Lapissa. Elokuvakomissioita Suomessa on kuudella alueella.

Kotkan ja Haminan seudulla elokuvamatkailun mahdollisuudet ovat vasta viime vuosina kasvaneet. Seudulle perustettiin neljä vuotta sitten oma elokuvakomissio, jonka työtä on houkutella tuotantoyhtiöitä tuomaan kuvausryhmänsä seudulle.

Etelä-Kymenlaaksossa on kuvattu esimerkiksi Tuntematonta sotilasta ja Suomen hauskin mies -elokuva. Jo aikaisemmin on tehty elokuvat Nuotin vierestä, Leijonasydän ja Keisarikunta.

– Esimerkiksi silloin kun Nuotin vierestä leffa tuli, olisi ollut loistava mahdollisuus järjestää vaikka karaoke-festivaali. Näiden tuotantojen suhteen olemme jo myöhässä, mutta esimerkiksi Aallonmurtajan uudet jaksot tulevat loppuvuodesta ilmaiskanavalle. Siinä on mahdollisuutemme tarttua, Soini uskoo.

Kotkaan sijoittuvaa Aallonmurtaja-tv-sarjaa on kuvattu kaupungissa jo kahden kauden verran.

Seuraava paikka on iskeä kiinni Pertsaan ja Kiluun. Ohjaaja Taavi Vartia on ilmoittanut, että uutta elokuvaa kuvataan Kotkassa ensi vuoden kesäkuussa. 50-luvun kirjoihin perustuvan lastenelokuvan tuotteistaminen on parhaillaan ideointivaiheessa.

Yrittäjiä kannustetaan tuotteistamaan myös muita alueeseen liittyvä tarinoita ja oikeaa historiaa. Sellainen voisi olla esimerkiksi Venäjän ja Ruotsin 1700-luvun lopun meritaistelut Kotkan edustalla Ruotsinsalmessa.

Johanna Kunttu

Tuntemattoman sotilaan polulle

Joitain tuotteita Etelä-Kymenlaakson alueella on jo syntynytkin.

Virolahden Bunkkerimuseolla pääsee patikkaretkelle Tuntemattoman sotilaan hengessä. Väinö Linnan kirjan kolmatta elokuvaversiota kuvattiin lähialueen metsissä.

Vuosi sitten avatun polun varrella on kuvia sekä tunnettuja lausahduksia elokuvasta, sekä Salpalinjan korsuja ja panssarikiviesteitä. Polulle voi lähteä itsenäisesti. Liiketoimintaa teemapolun ympärille on luotu siten, että tilauksesta polulle saa mukaansa oppaan. Lisäksi museolla voi päästä piknikille tai jopa yöpyä Salpalinjaan kuuluvissa korsuissa.

– Ne eivät ole suuria juttuja, mitä lisäämällä asiakkaalle saadaan jo toisenlainen, elämyksellisempi kokemus, Soini sanoo.

Juuli Aschan

Oppaaksi Tuntemattoman sotilaan -reitille saa M36-asepukuun sonnustautuneen majuri Notzin eli museon pääoppaan Erkki Rikkolan.

– Tuntuu siltä, että Tuntematon on tuonut lisää kävijöitä, vaikka onkin mahdottoman vaikea sanoa kuinka paljon. Kierroksilla keskustellaan sitten siitä, mikä kolmesta elokuvaversiosta on se paras, Rikkola kertoo.

Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas tuli elokuvateattereihin syksyllä 2017. Rikkolan mukaan elokuva kiinnostaa yhä. Toimiakseen elokuvamatkailun magneettina, on elokuvan oltava tarpeeksi tunnettu.

– Tämä on varmasti yksi parhaista, sillä Tuntemattoman sotilaan tuntevat kaikki. Ei voi olla mikään ynnämuuta-osaston elokuva. Lisäksi pitää olla jokin yhtymäkohta, kuten se, että elokuvaa on kuvattu tässä lähellä, Rikkola sanoo.

Isot elokuvamatkailun ilmiöt antavat vielä odottaa itseään

Isoja elokuvamatkailun ilmiöitä Suomessa ei kuitenkaan vielä ole.

Salosen mukaan odotuksia kuitenkin on. Yksi elokuvamatkailua kiihdyttävä elokuva voi olla japanilainen Snow Flower, jota kuvattiin Helsingissä ja Lapissa. Elokuvalle odotetaan paljon katsojia ja suurta näkyvyyttä Japanissa.

– Kotimaisista elokuvista Aki Kaurismäen Mestari Cheng voisi myös houkutella matkailijoita, Salonen sanoo.

Japanilainen draamaelokuva Yuki no Hana – Snow Flower esittelee katsojilleen Suomea. Noin puolet elokuvasta on kuvattu Helsingissä ja Levillä. Yuki no Hana

Kotkan seutua Salonen tuntee hyvin, koska hän asuu osan aikaa seudulla.

– Kotkassa on tehty paljon työtä tuotantojen saamiseksi. Alue on niin hyvässä paikassa lentokenttään nähden, se on meren rannalla ja vanhoja teollisuusrakennuksia on paljon ja toisaalta puutaloalueita. Alue on kiinnostava.

Salonen kannustaa panostamaan kansainväliseen markkinointiin. Esimerkiksi viime kesänä Kotkan seudulla kävi amerikkalaisia kuvauspaikkojen etsijöitä. Kuvauspaikkoja ja tuotantoyhtiöille tarjolla olevia palveluita käydään Suomestakin markkinoimassa kansainvälisissä alan tapahtumissa.

– Kannattaa miettiä, että entä jos saataisiin joku sellainen tuotanto, joka kiinnostaa ulkomaista yleisöä. Mitä sitten voitaisiin tehdä matkailun eteen, ja miten matkailupalveluiden tuotteistamisessa huomioitaisiin esimerkiksi ilmastonmuutokseen vaikuttavat asiat, Salonen sanoo.

Vuonna 2017 Business Finland myönsi tuotantokannustimia kahdelle ulkomaiselle tuotantoyhtiölle. Seuraavana vuonna neljälle ja tänä vuonna hakijoita on ollut syyskuuhun mennessä jo kahdeksan.

– Ulkomaisten hakijoiden määrä kasvaa. Mitä enemmän täällä kuvataan, sitä enemmän voimme odottaa, että välilliset vaikutukset matkailuun kasvavat.

Sattuman ja suunnittelun summa

Täysin elokuvamatkailua ei kuitenkaan voi suunnitella.

– Ne ovat niin tunnepitoisia asioita, mistä katsoja kiinnostuu. Se on kuitenkin välttämätöntä, että katsojassa jokin tunnereaktio herää. Sen myötä syntyvät ne yleisöt, jotka haluavat matkustaa tuotannon perässä, Business Finlandin elinkeinorahoituksen tuotepäällikkö Merja Salonen sanoo.

Business Finland tukee elokuva- ja televisiotuotantoja Suomessa maksamalla tuotantoyhtiöille kannustinrahaa. Neljäsosa Suomessa syntyneista kustannuksista voidaan kuitata tuotantoyhtiöille takaisin. Rahaa on kolmen vuoden ajan ollut jaossa 10 miljoonaa euroa vuosittain.

Usein yleisöjä kaikkein eniten kiinnostava asia voi olla hyvinkin pieni yksityiskohta.

– Japanilainen Ruokala Lokki -elokuva kuvattiin jo ajat sitten Punavuoressa, mutta vielä ihan muutama vuosi sitten minua vastaan tuli turisteja, jotka kysyivät, missä se Lokki-ravintola on. Vaikkei ravintola edes ole toiminut sillä nimellä enää pitkään aikaan.

Yksi asia tai paikka voi olla sellainen, joka pistää väen liikkeelle.

Minkä leffan tai tv-sarjan kuvauspaikalla olet vieraillut tai haluaisit vierailla? Keskustele elokuvamatkailusta ja sen mahdollisuuksista alla. Keskustelu on avoinna 8.10.2019 klo 22.00 asti.