Kymmenkunta vapaaehtoista ympäri Pohjois-Savoa on matkalla Kuopioon, jotta väkivallanteosta järkyttyneille saadaan kriisiapua

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisia kriisityöntekijöitä hälytetään tällä hetkellä ympäri Savo-Karjalaa auttamaan Kuopion väkivallanteosta järkyttyneitä.

Juuri nyt: Yle seuraa hetki hetkeltä: Kuopiossa Savon ammattiopistossa väkivallanteko, 1 kuollut, sairaalaan tuotu 10 loukkaantunutta, poliisi käytti ampuma-asetta

SPR:n Savo-Karjalan piirin valmiuspäällikkö Mika Korppinen kertoo Ylelle, että SPR hälyttää tällä hetkellä vapaaehtoisia kriisityöntekijöitä Pohjois-Savon alueelta Kuopioon. Heitä on tällä hetkellä matkalla noin kymmenkunta.

Lisäksi Pohjois-Karjalassa kootaan valmiusryhmää, joka lähtee tarvittaessa tarjoamaan henkistä apua paikallisille, mikäli lisätarve syntyy ja viranomaiselta pyyntö tulee.

– Päätökset tehdään sen mukaan kun tiedetään mitä viranomainen tekee, ettei toimita ristiin, Korppinen sanoo.

Vapaaehtoisten auttajien määrä tarkentuu päivän mittaan.

SPR:n vapaaehtoiset antavat keskusteluapua sitä tarvitseville. He tukevat siinä ammattilaisia. SPR ei korvaa ammattiapua, mutta tarjoaa viranomaisten avuksi lisäkäsiä.

Korppinen ei osaa vielä sanoa, tuleeko Punaisen risti vierailemaan lähipäivinä esimerkiksi kouluissa avustamassa kriisiavussa. Hän korostaa sitä, että SPR toimii nimenomaan ammattilaisen tukena, ei omin päin.

Hermanin kauppakeskuksen läheisyydessä olleet ihmiset ovat paikalla olleen Ylen toimittajan mukaan itkeneet ja halailleet.

Kuopion yliopistollinen sairaala vastaa omaisten tiedusteluihin numerossa 017 172 000. Sairaala on järjestänyt kriisiapua sitä tarvitseville. Kriisiapua saa myös sosiaalipäivystyksen numerosta 044 718 3930.

Pelastakaa Lapset avaa klo 16–18.30 Kriisichatin Kuopion väkivallantekoihin liittyen. Lapset ja nuoret voivat keskustella tapahtumien aiheuttamista tunteista koulutettujen ohjaajien kanssa osoitteessa www.kriisichat.fi (siirryt toiseen palveluun).

"Akuutissa tilanteessa kyse ennen muuta paikallisesta reagoinnista"

Opetushallituksen johtaja Matti Lahtinen on Kuopion tapauksesta järkyttynyt.

– Tuntuu erittäin valitettavalta, että tällaista pääsee tapahtumaan, Lahtinen sanoo Ylelle.

Opetushallitus ei ole tällaisessa kriisitilanteessa mukana operatiivisesti, mutta se on nostanut valmiustasoaan, jotta kaikki yhteydenotot asian tiimoilta saadaan käsiteltyä.

Opetushallituksen rooli liittyy siihen, että se ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä laatimaan lakisääteiset suunnitelmat, joissa varaudutaan tällaisiin tapauksiin.

Kouluilla tulee olla laadittuna turvallisuussuunnitelmat, jotka kertovat, miten toimitaan, jos oppilas, henkilökunnan jäsen tai koulun ulkopuolinen ryhtyy väkivallantekoon. Kuinka evakuoidaan, kuinka tapauksesta tiedotetaan.

– Jokainen koulutuksen järjestäjä toimii yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa siten, että asiat tulee asianmukaisesti hoidettua, Lahtinen kertoo.

Samoin tuki kriisin keskellä järjestetään paikallisesti, juuri pelastusviranomaisten ja muun muassa Punaisen Ristin kanssa.

– Akuutissa tilanteessa on kyse ennen muuta paikallisesta reagoinnista.

Lahtisen mukaan Opetushallitus käy vastaavien tilanteiden jälkeen kuitenkin asioita lävitse. Pohditaan, onko Opetushallituksen ohjeistus ajantasaista.

– Onneksi näitä kuolemaan ja loukkaantumiseen johtavia tapahtumia on vähemmän, mutta on tiedostettu se, että tällaista voi Suomessa tapahtua. Korostetaan sitä, että asioita on mietitty etukäteen, Lahtinen sanoo.

Poliisi tiedottaa Kuopion tapahtumista kello 17.00. Tiedotustilaisuus näytetään suorana Yle Areenassa.

Maininta Pelastakaa Lapset -kriisichatista lisätty kello 15.47.

Opetushallituksen johtajan Matti Lahtisen kommentit lisätty kello 16.23.