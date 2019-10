Kilohinta oli kolmasluokkalaisille aivan uusi juttu – Lapsille opetetaan ruuan alkuperää ja fiksua kuluttamista aivan uudella tavalla

Kananmunahyllyllä käy kuhina.

Neljä koululaista tutkii kananmunakennojen alla olevia hintalappuja. Tehtävänä on vertailla virikehäkkimunien, luomumunien ja vapaan kanan munien kilohintoja.

Arabian peruskoulun kolmasluokkalaisilta Victoria Iloselta, Urho Taskiselta, Matilda van Vlietiltä ja Ville Taipaleelta tehtävä sujuu ongelmitta, vaikka kilohinta ei ole ennestään tuttu asia. Kananmunahyllyltä löytyy muutakin uutta ja ihmeellistä.

– Minä en ainakaan tiennyt, että on sellaisia jättiläiskananmunia, sanoo van Vliet.

– Niitä voisi käyttää isoihin leivonnaisiin tai pannukakkuihin, jos tarvitsee monta kananmunaa, van Vliet jatkaa.

Kolmas luokka on tullut retkelle lähikauppaan Helsingin Arabiassa. Lapset ovat jakautuneet pienempiin ryhmiin, jotka tutkivat lihan, kasvisten, viljan, kalan ja kananmunan reittiä kauppaan.

Tämä on nyt sitä ilmiöoppimista ja luokkahuoneen ulkopuolelle menemistä, mitä uudessa opetusuunnitelmassa vaaditaan.

Viljaryhmä on saanut tehtäväkseen selvittää, kuinka paljon muroissa on sokeria. Markku Pitkänen / Yle

Retki kauppaan on Ruokatieto-yhdistyksen ja S-ryhmän yhdessä laatima opetuspaketti, jossa opitaan vastuullisen kuluttamisen taitoja ja terveellistä syömistä. Oppimateriaali on Ruokatiedon tuottamaa ja S-ryhmän ruokakaupat ottavat kouluryhmiä vastaan.

Viljaryhmä on saanut tehtäväkseen selvittää, missä leivässä on eniten kuitua ja kuinka paljon muroissa on sokeria. Liharyhmä joutuu kysymään kauppiaalta, mitä tarkoittaa kokoliha.

Eli ohjelmassa on matematiikkaa ja ympäristöoppia, sanoo luokanopettaja ja kotitalousopettaja Liisa Lavonen.

– Tämä tukee laaja-alaisen osaamisen taitoja. Olemme tänään pohtineet paljon hintoja ja sellaista uutta käsitettä kuin kilohinta, sanoo Lavonen.

Arabian S-marketin kauppias Janne Lahti on isännöinyt monta koululaisten kaupparetkeä ja tietää, mikä lapsia kaupassa kiinnostaa.

Pullonpalautuskone ja takahuoneessa sijaitseva iso kylmiö.

Arabian S-marketin kauppias Janne Lahti (oik.) vastaa lasten kysymyksiin. Markku Pitkänen / Yle

– Mikä on teidän painavin tuotteenne, kysyy kolmasluokkalainen Alex Hakala kauppiaalta.

– Minä veikkaan, että jos te käytte hedelmä- ja vihannespöydässä, siellä on aika isoja meloneita, vastaa kauppias Lahti empimättä.

Retkiä aiotaan järjestää ympäri Suomea

Kaupparetki on hyvä esimerkki uuden opetussuunnitelman mukaisesta ilmiöoppimisesta, jossa opitaan oman kokemuksen kautta. Luokanopettaja Lavosen mukaan oppilaat ovat innokkaampia oppimaan, kun pääsevät pois luokkahuoneesta.

– Täällä ilmiöoppiminen onnistui hyvin, sillä me olimme oikeassa kaupassa ja meillä oli käytännön tehtäviä. Lapset voivat hyödyntää näitä huomioita ihan arkielämässä, kun käyvät perheen kanssa kaupassa, sanoo Lavonen.

Ruokatiedon kasvatusasiantuntija Emmi Tuovisen mukaan kaupparetkeä on pilotoitu vuonna 2018. Nyt se on määrä laajentaa ympäri Suomen.

Retken päätteeksi lapset saavat valita yhden hedelmän ja yhden vihanneksen mukaan evääksi. Mikä oli kolmasluokkalaisen mielestä parasta vierailussa ja ryhmätyöskentelyssä?

– Varmaan se, että ei ollut yhtään erimielisyyksiä, me olimme kaikki samaa mieltä, sanoo Matilda van Vliet.